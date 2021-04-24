Уроженец Абхазии Каха Газзаев признан виновным в убийстве «вора в законе» Япончика

Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам строгого режима уроженца Абхазии Каху Газзаева. Он признал его соучастником убийства в июле 2009 года «вора в законе» Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Так как подсудимый полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке, без изучения материалов. Суд определял наказание с учетом того, что у Газзаева имеются неотбытые сроки, назначенные ранее московским и астраханским судами.

Уголовное преследование Газзаева по еще одной статье обвинения - за незаконное хранение огнестрельного оружия - было прекращено в связи с истечением срока давности.

Кроме осужденного Газзаева в убийстве Япончика участвовали еще четверо его земляков, причем двоим из них - Нугзару Папава и Астамуру Бутба - удалось скрыться в Абхазии. Власти самопровозглашенной республики сообщили, что выдавать их не будут, так как это запрещает абхазская Конституция.

В то же время проживавшие в России Муртази Шадания и Джамбул Джанашия были задержаны и должны вскоре предстать перед присяжными Мосгорсуда. В отличие от Кахи Газзаева они вины не признают.