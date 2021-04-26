В Грузии на Пасху вновь ограничат посещение кладбищ

На Пасху в Грузии, как и в прошлом году, ограничат посещение кладбищ. Решение принято на заседании Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии.

В частности, глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе сообщил, что будут перекрыты дороги, ведущие к кладбищам.

Кроме того, 3-12 мая в Грузии не будет работать общественный транспорт. Ранее правительство объявило 4-11 мая официальными выходными днями из-за ситуации с коронавирусом.

Что касается Пасхального богослужения, в правительстве заявили, что службы пройдут с соблюдением эпидемиологических рекомендаций. «Комендантский час» в пасхальную ночь будет «укорочен» – он будет действовать с 23:00 1 мая до 04:00 2 мая.

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