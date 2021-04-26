Ника Мелия готов выйти под залог, если «Грузинская мечта» отзовет амнистию

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия обращается к представителям оппозиции, которые подписали документ президента Европейского совета Шарля Мишеля. Мелия призывает их «не принимать участия в позорной попытке переписать историю, которая называется амнистией ночи Гаврилова 20 июня», – пишет Первый канал Грузии.

«Ни я, ни кто-либо другой не стоят того, чтобы дать хотя бы малый шанс полицейским и отдавшим им приказ о разгоне антиоккупационной акции, чтобы они избежали справедливого правосудия. Совершенно очевидно, что «Грузинская мечта» распространит эту амнистию на все и вся, даже если вы не проголосуете за неё (в чем я не сомневаюсь), вы все равно будете дискредитированы этим процессом. Это навредит вам, повредит единству оппозиции, нанесёт ущерб стране. К сожалению, в глазах грузинского народа это навредит репутации медиаторов и стоящих за ними наших главных друзей», – пишет Мелия в соцсети и заявляет, что на данном этапе самым важным является единство оппозиции.

В то же время Ника Мелия обращается к «Грузинской мечте», подписавшей документ:

«Отзовите амнистию и снимите её с повестки дня раз и навсегда. Если это невозможно, амнистия должна распространяться только на т.н протестантов Гаврилова. Отзовите амнистию, в этом случае, я, Ника Мелия, беру на себя полную ответственность за то, чтобы согласиться на залог, предложенный ЕС, и покину тюрьму на этом условии».