С чего начать масштабное обновление страны? Пользователи социальных сетей поделились своим мнением о новой программе премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

– А как вы считаете, что необходимо сделать в рамках программы обновления Грузии?

Георгий: В данном случае у меня возникает один вопрос к властям: где вы были почти 9 лет? Они только сейчас поняли, что Грузии необходимо обновление? Это просто смешно. Считаю, что обновлять нужно всю страну, а начать нужно с обновления кадров, сейчас в правительстве заседают совершенно некомпетентные люди, а в госструктуры они трудоустраивают своих родственников, которые совершенно не понимают, как вести себя на той или иной должности. Необходимо избавиться от них, только тогда можно будет начать думать о возможности обновления государства. А то, о чем говорил премьер-министр… мне кажется речь идет лишь о фасадных изменениях.

Екатерина: То, что сегодня необходимо Грузии – это создание новых рабочих мест, это необходимо стране как кислород. Без сильной экономики и новых рабочих мест будет бесконечный поток трудовых мигрантов в страны Европы. Если новый проект правительства поможет этому, то он действительно необходим сегодня стране.

Давид: Когда мы говорим о такого рода обновлениях стоит напомнить нашим властям, что это и так их прямая обязанность – заниматься всем тем, что перечислил премьер. Он говорит об этом так, будто мы должны быть благодарны за предстоящее обновление скверов и вообще, он ведь главный чиновник в стране, не слишком ли мелко для него говорить на такие темы? Думаю, в первую очередь в обновлении нуждается наше правительство. Все эти годы они не сделали ничего полезного для государства, вспоминают о своих обязанностях только перед выборами. Вот и сейчас, я думаю это пустые слова и популизм.

Татия: Когда премьер-министр говорит об обновлениях, архитектурных проектах возникает вопрос: страна находится в плачевном экономическом состоянии, нуждается в серьезных вложениях в медицинскую сферу, так на какие деньги планируется это обновление страны? Неужели сейчас мы должны думать о подобном обновлении? Да, я считаю, что в Грузии множество культурных и исторических объектов, нуждающихся в реставрации, но почему они вспомнили об этом именно сейчас? Лучше поднимите с колен туристическую сферу, на ней держалась вся страна, верните людям работу, а потом говорите о реставрации зданий и благоустройстве рекреационных зон. Я сомневаюсь, что с такими властями мы выйдем из кризиса через год.

Бачо: Конечно стране необходимо обновление. Несмотря на то, что пандемия создала тяжелые условия говорить о перечисленных премьер-министром проектах не может быть несвоевременным. Более того, это необходимо сейчас, для трудоустройства людей. Но конечно было бы хорошо, если бы нам пояснили от куда на все это берутся деньги. Учитывая существующий в стране экономический кризис, хотелось бы верить, что мы не берем новые долги. А вообще я бы начал с создания новых парков и скверов в Тбилиси, например, на отсутствие таких мест жалуются жители районов, отдаленных от центра.

Саша: Я считаю, что обновлять нужно действующее правительство. То есть вовсе избавляться от этих людей. Они сейчас говорят о том, чем должны были заниматься все годы нахождения у власти. Время этих аферистов, в конце концов, должно закончиться.