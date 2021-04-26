Программа обновления Грузии совпадет с предвыборной

Правительство Грузии выделит 500 миллионов лари на развитие регионов, две трети из этой суммы будет потрачены в этом году. Скептики полагают, что таким образом власть начинает предвыборную муниципальную кампанию.

«Мы начинаем масштабное обновление страны», – сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в начале сегодняшнего заседания правительства. В целом, программа охватит 63 муниципалитета – бюджет первого этапа реконструкции составит 500 миллионов лари, в рамках программы будет создано около 15 тысяч новых рабочих мест:

«Программа предполагает обновление важных объектов культурного или исторического наследия, реконструкцию административных центров муниципальных образований, обустройство рекреационных пространств, восстановление и строительство важных общественных объектов во всех муниципальных образованиях, а также создание новых туристических и общественных зон», – заявил премьер.

Более детально о проектах власти рассказал министр инфраструктуры и регионального развития Ираклий Карселадзе. По его словам, инфраструктурное обновление затронет все регионы Грузии, за исключением Тбилиси, Абхазии и Цхинвальского региона. И главное – финансироваться реновация будет не за счет дополнительных долгов, а на средства, полученные с приватизации государственных объектов недвижимости и за счет грантов международных финансовых организаций.

И, как в конце доклада подчеркнул министр, реновация рассчитана на несколько лет, однако только в этом году планируется израсходовать 350 миллионов лари.

Эта подробность не ускользнула от журналистов, однако связь с предстоящими муниципальными выборами министр категорически отверг:

«Безосновательно и даже абсурдно говорить о подкупе избирателей, так как это важная возможность поддержки регионов и местного населения. Что касается целесообразности запуска программы в условиях пандемии, то это не просто программа по развитию инфраструктуры, к примеру, туристической или дорожной. Именно в условиях пандемии необходимо поддерживать регионы и реализовывать эти проекты, что позволит активнее вовлекать наших граждан в ориентированные на результат процессы», – подытожил Ираклий Карселадзе.

Не все наблюдатели поверили в искренность властей. По мнению политолога Гии Хухуашвили, проект является очередной потемкинской деревней властей:

«Обычно Бидзина Иванишвили тратил деньги на такие вещи. А теперь кажется, что они решили не беспокоить его, и потратить бюджетные деньги на предстоящие выборы. Это я, конечно, полушутя, но если серьезно, в стране ужасная экономическая ситуация, и нам необходимы социальные проекты. Вместо этого премьер-министр представил нам план ремонта административных зданий. Они говорят о модернизации туристической инфраструктуры в ситуации, когда все мы знаем, что у нас не будет туристического сезона как минимум пару лет. Это означает, что приоритеты расставлены с ног на голову. Похоже, единственная задача может заключаться в подготовке к выборам в самоуправление. Другого просто не вижу. Само по себе нет ничего плохого в любом обновлении, но сейчас неподходящее время. Если проблемы расставить по приоритетам, то, на что они сейчас хотят потратить полмиллиарда, в лучшем случае находится на девятом месте», – заявил эксперт.

Несмотря на критику оппозиции, власти от своих планов отказаться не намерены. По словам главы Минэкономики Натии Турнава, приватизация идет полным ходом, всего за две недели с продажи 109 объектов казна была пополнена на 60 миллионов лари. Именно средства с приватизации, как заявляют в правительстве, будут служить одним из главных источников реновации. На подходе – еще несколько десятков зданий.