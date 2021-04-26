Винни Пух и грузинская политика

Вот как вы думаете, чем европейская цивилизация (в широком смысле слова) отличается от постсоветской, включая Грузию?

Перечислять можно бесконечно – это экономическое развитие, культура труда, верховенство закона, современная инфраструктура, уважение прав личности и многое другое. Каждый вспомнит что-то свое. Но все это – лишь следствие, а не причина. Есть у европейцев (в широком смысле слова) одна черта характера, которая значительно важнее, чем современные технологии и модернизированная инфраструктура.

У меня есть одна знакомая, которая несколько лет назад вышла замуж в Испании, и как-то раз сказала мне то, что я надолго запомнил, и часто привожу в качестве примера превосходства европейской (в широком смысле) цивилизации.

Среди всего прочего она мне сказала следующее – «Знаешь, что самое удивительное? В Испании я познакомилась с большим количеством нормальных, здоровых мужиков, которые ни разу в жизни не дрались».

На первый взгляд вроде бы мелочь, кто-то может быть и не заметил бы, сконцентрировав свое внимание главным образом на высоких социальных гарантиях и зарплатах. А по мне так именно это свойство европейцев и является одной из основ их процветания.

Неконфликтность и стремление улаживать все разногласия мирным путем, на сугубо бытовом уровне – кому-то это покажется несущественным на фоне конституционных норм и эффективно работающего избирательного законодательства. Однако 90% жизни каждого человека проходит не в избирательных участках или в кабинетах чиновников, а в бытовой повседневности, в рутинных отношениях с соседями, сослуживцами, родителями детей, с которыми дружат их дети.

Поэтому бытовая культура общения, к которой принято относиться снисходительно (ну это же бытовуха), по сути, и есть наша с вами жизнь.

Не стоит думать, что «бытовуха» сама по себе, а политика, экономика, отношение к закону, и другие высокие материи – сами по себе. Социум, в котором высок уровень повседневной агрессии, а люди не привыкли к компромиссу – автоматически получает дикую, неуправляемую, руководимую враждой всех со всеми политическую элиту.

Советские люди, вне зависимости от национальности, всегда отличалось высочайшим уровнем нетерпимости и агрессии. Поколение 70-80-х, выросшее на добрых мультиках и правильных киногероях, в реальной жизни было крайне неуравновешенным и злобным.

На советских экранах доминировали Кот Леопольд, Винни Пух, Крокодил Гена, добрые мамонтята, медведи пляшущие с козами, и другие персонажи, прямо-таки источавшие добро и позитив, но именно на этих, положительных до омерзения героях, выросло самое сволочное поколение из всех возможных – поколение 70-х 80-х годов.

На фоне благостной телевизионной картинки и показушного порядка, реальный СССР был страной воровских понятий, шаек беспредельщиков, поножовщины, кровавых битв «стенка на стенку». Советская школа, по которой сегодня многие ностальгируют, по сути, жила по законам зоны, воспитывая не строителей коммунизма, а потенциальных бандитов и рэкетиров.

Главный лейтмотив советского и постсоветского образа жизни – это «уметь за себя постоять». Целые поколения совков и постсовков ходили и ходят с наигранно суровыми лицами и насупившимися бровями, всем своим видом пытаясь продемонстрировать окружающему миру – любой, кто попытается его «зачморить», встретит достойный отпор.

Эта психология и по сей день определяет значительную часть менталитета граждан стран пост-СССР. И она воспринимается как показатель правильного, мужского воспитания – «Разве швейцарцы могут так за себя постоять?».

И не понять им убогим, что швейцарцу нет необходимости ходить с грозным лицом в духе «Не подходи, убью», потому что никто не подойдет. В нормальных, психически уравновешенных обществах, нет необходимости круглые сутки думать о самозащите, так как никто никого не пытается зачморить. В странах, где бандитская культура либо отсутствует, либо занимает маргинальную нишу (организованная преступность, наркобизнес), нормальные люди не сталкиваются с чьим-либо желанием непременно их унизить.

Еще одна моя знакомая, 20 лет живущая в Афинах, также заявила, что за все время проживания в темпераментной, южной стране, каковой является Греция, она ни разу не видела драку с участием греков – грузины и албанцы не в счет конечно…

Причем это не вопрос денег и богатства – есть европейские страны, которые ненамного богаче большинства стран постсовка, где высокий уровень коррупции, относительно слабая экономика, инфраструктура уровня бывшего СССР – вроде Румынии, Болгарии, или Сербии. Но статистика показывает, что один из самых достоверных индикаторов уровня конфликтности наций – годовой показатель убийств – там примерно такой же, как в богатых европейских странах. И при этом в среднем в 2,5 раза меньше, чем в странах Закавказья.

В Грузии ходит один анекдот, который скорее всего никакой не анекдот, а абсолютная реальность – в Буэнос-Айресе живут всего две грузинские семьи, и обе они в ссоре друг с другом. В этом – вся наша бытовая культура – даже в далекой Аргентине они нашли скорее всего пустячный, незначительный повод для конфликта. Можете представить себе, что творится там, где на одной небольшой территории грузин собралось целых 3,5 млн…

Значительная часть наших соотечественников живет находясь с кем-то в ссоре – пройдя по улицам наших городов вы постоянно увидите как кто-то с кем-то в полный голос выясняет отношения по телефону, по вечерам нередки драки в жилых массивах, все с кем-то дерутся, кого-то матерят, ругают последними словами. Это – часть нашей бытовухи.

И не надо думать, что она сама по себе – а остальное – само по сути. В политику идут те же люди, что и выясняют отношения по телефону, ссорятся целыми семьями, готовы пырнуть ножом из-за перебранки, которая в нормальной стране закончилась бы минут за 5, и через 20 минут о ней бы никто и не вспомнил…

Наша политика – также как наша жизнь. И как те две семьи в Буэнос-Айресе – все с кем-то конфликтуют, уходят из одной партии и создают другую, потом из второй уходят в третью, все это сопровождается выливанием друг другу на головы ведер помоев…Я уже ничего не говорю про отношения власти и оппозиции, которые напоминают отношениях израильтян с палестинцами.

Это все не мелочь – благодаря высочайшему уровню конфликтности и неспособности политиков находить компромисс, политика нестабильна, власть в любой момент может обвалиться, а оппозиция, вместо того, чтоб думать рационально и принимать прагматичные решения, дерется между собой, делится на кусочки, которые потом делятся еще на более мелкие, и так – без конца…

Так бытовая агрессивность плавно перетекает в политику… Отголоски страны эпохи Кота Леопольда и Винни Пуха, мы видим сейчас, на улице, в школах, дворах, экранах телевизоров, и конечно в политике.

Поколение 80-х сейчас воспитывает своих внуков – таких, как и они сами.

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