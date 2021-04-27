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Обзор грузинской прессы

Участники акции утверждают, что не планируют блокировать работу предприятия

Сотрудники предприятия «Руставский азот», занимающегося производством химикатов, провели митинг с требованием повышения зарплаты. По словам рабочих, сегодня их средняя зарплата составляет 450-500 лари. Еще 2 года назад министр экономики Натия Турнава пообещала работникам предприятия повышение оклада, однако до сих пор этого не произошло, пишет информационное интернет агентство netgazeti. 31 октября 2019-го министр, посещая «Руставский азот» заявила, что в скором времени зарплаты местных служащих повысятся на 20%. Сегодня, учитывая растущие цены на продукты, даже обещанных 20% недостаточно, считает один из участников акции:

«Народ получает 450 лари, соответственно 20% от этой суммы – очень мало. Мы используем все возможности, чтобы донести наш голос до руководства. Мы будем постоянно проводить акции».

Впрочем, как утверждает еще один участник акции, руководство не отказывается от диалога с сотрудниками:

«Да, оно выходит с нами на контакт, однако, как, наверное, происходит и на любом другом заводе, нам говорят, что компания работает в убыток. Нам говорят одно и тоже многие годы, с того момента как пришла действующая власть и у нас появилось новое руководство».

Участники акции утверждают, что не планируют блокировать работу предприятия, однако будут проводить акции до тех пор, пока не получат конкретный ответ. Авторы статьи попытались связаться с руководством «Руставского азота», однако безрезультатно.

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Новый штамм коронавируса B1617 уже унес жизни многих жителей Индии. Что из себя представляет мутировавший вирус и чего стоит опасаться? С этими вопросами информационное интернет агентство Ambebi.ge обратилось к старшему советнику министерства здравоохранения Норвегии Зазе Церетели:

«Сначала был обнаружен вирус с двойной мутацией. Благодаря одной из мутаций вирус способен распространяться быстрее, другая мутация позволила вирусу прикрепиться к клеткам человека и обходить антитела, которые организм уже выработал. Это означает, что если вы были инфицированы Covid ранее, вы все равно рискуете заразиться новым штаммом».

Как утверждали власти Индии, этот штамм был обнаружен в октябре прошлого года, но поскольку число случаев инфицирования тогда уменьшилось, создалось ложное впечатление, что с пандемией было покончено, продолжает Церетели. Однако несколько дней назад в четырех штатах Индии была обнаружена новая форма вируса:

«Ее можно назвать штаммом с тройной мутацией – британский, южноафриканской и бразильской. Сейчас в Индии приступили к его изучению. Весь мир наблюдает за этим, поскольку в нескольких европейских странах уже были зафиксированы случаи инфицирования индийским штаммом. Все пытаются выяснить, насколько он опасен и действительно ли он может обойти иммунитет».

Никаких новых симптомов у нового штамма нет, говорит Церетели:

«Отличается он тем, что быстро распространяется. Мы не должны винить в высокой смертности новый штамм. Нужно учитывать и то, что в Индии допустили много ошибок, несерьезно отнеслись к вирусу. Провели выборы, отметили религиозные праздники, на которых собрались более миллиона человек. Они должны были ввести ограничения».

О них сейчас должна задуматься и Грузия, продолжает Церетели. Например, стоит ограничить въезд в страну для прибывающих из Индии, принимать только граждан Грузии с условием прохождения тестирования и двухнедельного карантина, сказал респондент издания.

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О том, что туринский «Ювентус» может заплатить за грузинского полузащитника казанского «Рубина» Хвичу Кварацхелия 20 миллионов евро, накануне написал портал Juventusnews24. Информационное интернет агентство sportall связалось с отцом игрока, Бадри Кварацхелия для уточнения информации:

«Могу подтвердить, что эта информация верна. (Агент) Мамука Джугели действительно ездил в Италию и встречался с представителями «Ювентуса». Туринцы очень хотят выкупить Хвичу, дело серьезное. Посмотрим, как все сложится... Ждем 16 мая, когда закончится сезон в России. Тут же отмечу, что Джугели не встречался с представителями «Милана». Кроме того, есть клубы английской премьер-лиги, их называть я не буду, но они хотят чтобы Хвича играл за них. В общем много команд проявляют интерес. Я бы соврал, если бы прямо сказал, что Хвича будет в «Ювентусе», однако с этим клубом ведется очень активный разговор», – сказал Бадри Кварацхелия.

Ранее многие известные международные СМИ писали, что о Хвиче Кварацхелия наводят справки дортмундская «Боруссия», «Милан», «Бавария» и другие.

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