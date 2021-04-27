«Мое откровение» – сухумская выставка Людмилы Будяк

Персональная выставка керамистки Людмилы Будяк «Мое откровение» проходит в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. На экспозиции представлены объекты из фаянса и картины.

Людмила Будяк – известный абхазский мастер декоративно-прикладного искусства. Окончив факультет керамики в Сухумском художественном училище в 1972 году, она получила возможность участвовать в выставках не только на территории Абхазии, но и за ее пределами. Сегодня ее работы есть в частных коллекциях в США, Венгрии, Германии и Турции.

«Мое откровение» – это уже четвертая по счету ее персональная выставка в Сухуме (первая была в 1987 году, а затем – в 2004 и в 2016 годах). Она посвящена 75-летнему юбилею художницы и представляет собой ретроспективу ее работ, самая ранняя из которых была создана еще в 1970-х годах.

Людмила Будяк признается, что в творчество ее привела судьба. В молодости она попала на сувенирную фабрику в Сухуме, где в отделе керамики увидела производственный процесс, который ее заворожил. Интерес постепенно перерос в любовь к этому виду декоративно-прикладного искусства. Больше всего в творчестве художницу привлекает непредсказуемость конечного результата:

«Честно говоря, нравится от самого начала до самого конца. Но особенно интересен результат, когда ты несешь на обжиг уже изготовленную вещь, покрытую красками, и ждешь утра. Процесс обжига долгий, и вот ты стоишь около этой печи, это громадные длинные большие муфельные печи, и ждешь, когда выйдет из печки готовое горячее изделие. И ты смотришь, как это разлилось, как это получилось. Вот такой очень волнительный процесс, когда ты сопереживаешь этой глине. Я эксперименты делаю перед тем, как все это покрывать краской, и бывает такие удачные получаются работы при обжиге, это – майолика. Один цвет заходит за другой, ну просто чудо получается! У меня на выставке есть кофейный сервиз с тарелочками, на тарелочках шикарные такие разливы идут. А одна тарелка в Италии, и там при обжиге краска так расплылась, ну прямо солнце. Да, это каждый раз эксперимент, но когда ты знаешь уже технику исполнения, все получается ближе к действительности».