«Мое откровение» – сухумская выставка Людмилы Будяк

Персональная выставка керамистки Людмилы Будяк «Мое откровение» проходит в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. На экспозиции представлены объекты из фаянса и картины.
Людмила Будяк – известный абхазский мастер декоративно-прикладного искусства. Окончив факультет керамики в Сухумском художественном училище в 1972 году, она получила возможность участвовать в выставках не только на территории Абхазии, но и за ее пределами. Сегодня ее работы есть в частных коллекциях в США, Венгрии, Германии и Турции.
«Мое откровение» – это уже четвертая по счету ее персональная выставка в Сухуме (первая была в 1987 году, а затем – в 2004 и в 2016 годах). Она посвящена 75-летнему юбилею художницы и представляет собой ретроспективу ее работ, самая ранняя из которых была создана еще в 1970-х годах.
Людмила Будяк признается, что в творчество ее привела судьба. В молодости она попала на сувенирную фабрику в Сухуме, где в отделе керамики увидела производственный процесс, который ее заворожил. Интерес постепенно перерос в любовь к этому виду декоративно-прикладного искусства. Больше всего в творчестве художницу привлекает непредсказуемость конечного результата:
«Честно говоря, нравится от самого начала до самого конца. Но особенно интересен результат, когда ты несешь на обжиг уже изготовленную вещь, покрытую красками, и ждешь утра. Процесс обжига долгий, и вот ты стоишь около этой печи, это громадные длинные большие муфельные печи, и ждешь, когда выйдет из печки готовое горячее изделие. И ты смотришь, как это разлилось, как это получилось. Вот такой очень волнительный процесс, когда ты сопереживаешь этой глине. Я эксперименты делаю перед тем, как все это покрывать краской, и бывает такие удачные получаются работы при обжиге, это – майолика. Один цвет заходит за другой, ну просто чудо получается! У меня на выставке есть кофейный сервиз с тарелочками, на тарелочках шикарные такие разливы идут. А одна тарелка в Италии, и там при обжиге краска так расплылась, ну прямо солнце. Да, это каждый раз эксперимент, но когда ты знаешь уже технику исполнения, все получается ближе к действительности».
На выставке «Мое откровение» представлено 60 работ. В основном это керамика: расписные глазурованные блюда, майоликовые чайные сервизы и декоративные вазы. Но у зрителя есть возможность увидеть всю палитру творчества Людмилы Будяк, которое не ограничивается керамикой: тут есть и акриловая живопись, и графика тушью, и рисунки акварелью.
По мнению Людмилы Будяк, такого рода выставки имеют две главные функции – они мотивируют художника и просвещают зрителя: «Во все времена художники делали выставки. И делается это для зрителя, конечно, чтобы повышать его культурный уровень. До эпидемии я успела попутешествовать и посещала разные музеи. И это такое вдохновение, такую радость душе приносит. Если ничего не видеть, это как в темнице сырой сидеть и ничего из человека не получится, правильно? И к тому же каждый художник выставляется в свое удовольствие для того, чтобы о нем знали. В принципе для этого мы и работаем, чтобы публика нас знала, чтобы была реакция на то, что мы делаем. И вообще приятен сам процесс общения с друзьями. Тем более, что мы в Сухуме живем и все друг друга знаем, а показы работ всегда стимулируют художника».
Выставка Людмилы Будяк «Мое откровение» будет открыта для посещения в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии еще три дня, до 30 апреля.
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