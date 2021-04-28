Президент Молдавии Майя Санду распустила парламент

Индия переживает сильнейший кризис коронавируса, демонстрируя антирекорды по числу ежедневных заражений и смертей от COVID-19. С 26 на 27 апреля там было зарегистрировано свыше 362 тысяч случаев болезни. Это самый высокий показатель, когда-либо выявленный в ходе пандемии среди всех стран мира. В последнюю неделю от коронавирусной инфекции каждый день погибает более двух тысяч индийцев, а общее число умерших в стране превысило 200 тысяч.

Стремительный рост заболеваний привел к кризису системы здравоохранения, которая перестает справляться с потоком госпитализаций. Особенно остро стоит проблема нехватки кислорода в больницах. Родственники коронавирусных больных в отчаянии рассылают в соцсетях призывы о помощи с кислородными баллонами, больничными койками и важнейшими лекарствами.

США и другие страны высказали готовность помочь индийским медикам средствами индивидуальной защиты, тестами и запасами кислорода. Америка отправит в Индию дополнительное сырьё для ускорения производства вакцины, в том числе препарата AstraZeneca. Великобритания направила туда аппараты искусственной вентиляции легких.

В качестве главных причин происходящего эксперты называют масштабные массовые мероприятия – индуистские фестивали и гигантские предвыборные митинги. Отчасти, как считается, виноваты сами власти: они преждевременно объявили о победе над эпидемией и тем самым побудили людей перестать придерживаться строгих правил, таких как социальное дистанцирование и ношение масок.

Столица Нью-Дели, а также южные штаты закрыты, в то время как другие регионы вернули ранее действовавшие ограничения в попытке обуздать распространение вируса. На помощь в борьбе с эпидемией мобилизованы военные.

Темпы вакцинации в Индии пока невысоки: менее 10 процентов населения получили одну прививку и лишь 1,5 процента – обе дозы. Уже через несколько дней возможность привиться будет доступна для всех совершеннолетних жителей страны.

Специалисты не исключают, что реальные данные по коронавирусу в Индии могут быть куда хуже официальных. Точный учет вести трудно из-за огромного количества жителей (почти 1,4 миллиарда человек), а также из-за их постоянных перемещений.

Проблема Индии является общемировой: условия в этой стране способствуют появлению и распространению новых штаммов COVID-19, потенциально устойчивых к нынешним вакцинам.

Всего в мире к настоящему моменту выявлено порядка 150 миллионов случаев заболевания коронавирусом. Свыше трех миллионов человек погибли. Показатель летальности снижается (с трех до двух процентов), однако сейчас в странах Запада заговорили о "третьей волне" COVID-19. К лету власти США и европейских стран надеются привить 70 процентов населения для достижения так называемого коллективного иммунитета.