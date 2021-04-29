Обзор абхазской прессы

Надо выявлять дезертиров, а не искать среди ветеранов, у кого болячка посложнее, считает блогер Анжела Брандзия. Ее мнение по поводу перерегистрации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. публикует «Нужная газета».

«Большего маразма, чем переосвидетельствование группы инвалидности для участников войны еще не было. Господа, вы ищете лжеучастников, которые пороха не нюхали или хотите сэкономить деньги за счет инвалидов? Я считаю, что надо было выявлять дезертиров, присвоивших себе статус воина, а не искать среди ветеранов войны, у кого болячка посложнее… Как-то странно получается: наркоман со стажем – больной человек, а ветерану с контузиями и болячками требуется дополнительная проверка! Для меня любой, кто хоть раз побывал в бою, герой и мужчина, и одной контузии достаточно, чтобы стать инвалидом. И никто из наших мальчишек из-за контузии в больницу не бежал, если бы бегали, то и Победы бы не было», – отметила Анжела Брандзия.

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«Новые правила людей, находящихся у власти, как и находившихся у власти, никогда не устроят. Антикоррупционные законы выстраивают новую систему координат, в рамках которой сложно заниматься хищениями бюджетных средств, брать на ответственные должности своих политических соратников и бездарных родственников, сложно избежать уголовной и административной ответственности, так как даже если суды и силовые ведомства у них под контролем, общество обладает информацией и давление с его стороны уже не избежать», – пишет блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Фейсбук.

Как проводить выборы без коррупции? По его словам, у политических сил нет никаких программ действий.

«Они лишены идеологических платформ, у них нет никакого образа будущего страны, в котором счастлив еще кто-то, кроме них, им нечего предложить своим избирателям, кроме денег. Ведь именно деньгами, которые они за пять лет воруют у этих же избирателей в день выборов покупаются голоса. Других денег у них нет и не будет. Это силы разрушения, они не способны созидать. Они даже не способны полноценно созидать чужими деньгами, переданных им для целевого финансирования. Даже там, они стремятся оторвать кусок для себя в ущерб проекту. Таким образом, не стоит ждать от власть имущих поддержки в антикоррупционной борьбе. Их задача сейчас, понимая актуальность «закона» сохранить лицо, различными отговорками оттянуть момент принятия антикоррупционных мер, они умышленно делают шаг вперед и три назад, заволакивая процесс, нагромождая его бюрократическими условностями и бессмысленными обсуждениями. Пора пассионарной части общества выйти из влияния этих сил и самим начать строить государство. Эти его нам не построят, эти только разрушат остатки страны. Нам нужно собраться, объединиться и дать бой. Других решений нет», – заключил Тенгиз Джопуа.

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Общественно-политическое, социально-экономическое и культурное положение русских жителей Абхазии остается крайне неудовлетворительным. Все попытки решить вопрос объединения русского населения республики вокруг единой мощной коалиционной структуры окончательно зашли в тупик, считают председатель общественной организации «Конгресс русских общин соотечественников России в Абхазии» Геннадий Никитченко и Владимир Попов, председатель общественной организации «Ассоциация по правовой и социальной помощи соотечественникам». Их мнение о некоторых аспектах положения русских соотечественников в стране публикует газета «Республика Абхазия».

Они отмечают, что начиная с 2008 г., на территории республики было создано свыше трех десятков различных общественных организаций, лишь формально занимающихся отстаиванием прав русских. Это, по их словам, небольшие, малочисленные организации и группы, защищающие интересы лишь своих лидеров, которые при этом зачастую конфликтуют между собой.

«Многолетние попытки российских госструктур организовать извне работу организаций соотечественников в республике и объединить их вокруг единого центра фактически потерпели неудачу… В складывающейся ситуации единственной возможностью для русских жителей Абхазии заявить о себе и добиться, наконец, разрешения своих насущных проблем и вопросов остается начать подлинный, а не формальный диалог», – приводит слова Никитченко и Попова «Республика Абхазия».

Объединение «Ассоциация правовой и социальной помощи соотечественникам» и Конгресс русских общин предлагают провести собрание русскоязычного населения с участием руководителей регионов и руководителей Абхазии для определения отношения русского населения к сложившейся ситуации и выражения вотума доверия к тем, кто представляет интересы русского населения как внутри страны, так и за ее пределами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия