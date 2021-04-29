«Бездельничать нельзя, слишком быстротечно время»

Майские праздники в Южной Осетии продлятся, как и в России, с 1 до 10 мая. «Эхо Кавказа» спросило жителей Цхинвала, как они собираются провести длинные выходные.

Элиза: Я планирую поехать в Санкт-Петербург. Я работаю, и с подругами договорилась поехать, просто погулять. Как приедем пока не знаю, что буду делать. Все получилось спонтанно, нетрудно было организовать.

Нона: У нас за городом дача, поеду туда, дел много. Меня очень устраивают эти длинные выходные. Я бы даже посоветовала, чтобы новогодние выходные поделили и перенесли на весну – апрель или май. Чтобы можно было выходить на улицу. Тем более и Пасха выпадает на второе число, нужно помочь родне.

Анжела: Для меня как для учителя они, конечно, длинные, потому что почти год у нас был карантин, а для меня каждый учебный день на вес золота. С точки зрения учителя, это слишком много. А с точки зрения гражданина… Любой человек любит выходные по природе своей. На носу праздник, много мероприятий ко Дню Победы. А если будет возможность, то и активный отдых в горах с удовольствием устрою. Столько выходных без активного отдыха и хороших планов - это просто грех на душу брать. Бездельничать нам нельзя, слишком быстротечно время.

Алина: Я студентка, и во время выходных буду готовиться к сессии, которая начнется сразу после них. Хотя отдыхать тоже надо, но так как в выходные дожди обещают, то в дни, когда будет хорошая погода, можно за город поехать.

Дина: Для меня не существует выходных, потому что я работник сферы обслуживания. Мы работаем без выходных. У меня один выходной в году – первое января называется. Сейчас все вспомнили про деревни, участки, садово-огородные дела, кто-то что-то сажать будет, кто-то с детьми куда-то выедет. Найдут люди чем заняться, пусть будут длинные выходные и хорошая погода. Ко мне в магазин в основном ходит взрослый народ, а они не придут. Они будут печь пироги детям, накрывать столы, делать генеральную уборку. Массу всего интересного, как говорится. Ну а молодежь будет гулять, и правильно, так и должно быть. Нормальное течение времени.

Майя: Я учусь в Москве в университете. Я приехала сюда на выходные, и поэтому они для меня не длинные. Это возможность приехать домой. Я планирую провести время с семьей, отдохнуть. Потом обратно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия