Зугдидская контрабанда оказалась расстрельной статьей

В Зугдидском муниципалитете в ходе задержания контрабандистов местные полицейские ранили одного из них. В МВД утверждают, что он оказывал сопротивление, родственники раненого выдвигают другие версии.

Раненный 26-летний мужчина и его отец сейчас находятся в реферальном госпитале города Зугдиди. В ночь на 30 апреля, как полагают журналисты и местные жители, они пересекли разделительную линию и провезли контрабандные сигареты из Абхазии на контролируемую грузинскими властями территорию. Инцидент произошел в селе Ахалабастумани Зугдидского района. В МВД не уточняют подробности произошедшего, говорят, что будут предоставлять общественности информацию по мере расследования. Тем временем, местные жители утверждают, что двое мужчин не подчинились требованиям полицейских и при попытке их задержания попытались скрыться, после чего и был произведен выстрел со стороны одного из правоохранителей. Жена и мать мужчин-участников инцидента Хатуна Окуджава обвинила полицейских в превышении полномочий:

«Хорошо, допустим, что он контрабандист, зачем же стрелять? Вообще повреждения наблюдаются у обоих. Один из них (полицейских) набросился на ребенка, уложил на землю и прицельно выстрелил в спину. Отец с сыном были вместе, у них были две коробки сигарет. У нас нет денег, есть банковские задолженности и другой дороги нет», – цитирует Окуджава сайт грузинской службы Радио Свобода.

Состояние здоровья молодого человека стабильно тяжелое сообщила местным журналистам врач реферального госпиталя Зугдиди Майя Эсебуа:

«Наблюдается огнестрельное ранение в области позвоночника, была оказана необходимая помощь, после чего пациент был переведен в хирургическое отделение. Второй пациент был привезен приблизительно через 2 часа после этого. У него наблюдалась экскориация в области лица и головы, на данный момент состояние пациента удовлетворительное».

С ними уже пообщался адвокат Бачуки Курашвили:

«Говорят, что у них были сигареты, но не в таком количестве, как утверждают правоохранители, которые говорят, что пострадавшие перевозили их в большом количестве – 15 ящиков, что просто невозможно, один человек не сможет столько нести. Они уже были задержаны и после этого произошел выстрел. Не было ни предупредительного выстрела, ни словестного предупреждения. Как объяснили пострадавшие, в стрельбе не было нужды, говорят, что с их стороны не было никакого сопротивления».

Однако у правоохранителей своя версия, один из местных следователей Рамаз Гвасалия в интервью телекомпании «Рустави 2» заявил, что при задержании мужчины пытались оказать сопротивление полицейским:

«5 полицейских получили повреждения. Они переведены в Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули. Их жизни ничего не угрожает, один полицейский получил сравнительно тяжелые повреждения. Они оказали сопротивление при задержании».

Какое именно сопротивление было оказано, следователь умалчивает, как в и МВД. Сегодня в ведомстве никак не комментировали произошедшее, заявление распространила лишь Служба государственной инспекции:

«СГБ возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудников Министерства внутренних дел с применением оружия, что повлекло за собой причинение вреда здоровью двух человек. Государственная инспекция проведет все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения эффективного расследования».

Старший научный сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти пояснил «Эху Кавказа» в каких случаях действия полицейских, применивших огнестрельное оружие могут быть оправданны:

«В первую очередь, когда совершено нападение на самих полицейских – попытка завладения оружием, нанесения телесных повреждений и тому подобное. Второе – они (полицейские) защищали третьих лиц, на которых было совершено нападение, достаточно опасными способами, например, если человек был с топором, с мачете, с огнестрельным оружием. Третья ситуация – когда человек совершил тяжкое преступление, например, убийство, нанес кому-то тяжкие телесные повреждения, совершил разбойное нападения и т.п. и пытается скрыться с места преступления. Тогда полицейские, во время преследования могут использовать оружие. То есть, здесь должна быть повышенная общественная опасность».

Однако действиям полицейских-участников инцидента в Ахалабастумани вряд ли можно найти оправдание, продолжает эксперт. Даже в случае сопротивления правоохранители должны были стрелять по ногам, считает он. Причем такие факты не редкость, говорит эксперт. Официальную статистику по применению правоохранителями огнестрельного оружия МВД не распространяет, однако подобные факты происходят 4-5 раз в год, утверждает Георгий Глонти. В случае явного превышения полномочий полицейских наказывают в соответствии с законом, продолжает эксперт, однако подобные факты практически не разглашаются.