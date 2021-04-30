Обзор югоосетинской прессы

Депутат Джамболат Медоев опубликовал на своей странице в Фейсбуке отчет о командировке в Москву вместе с коллегой по парламенту Гарри Мулдаровым. Медоев отметил, что во время встречи с представителями Федеральной таможенной службы, югоосетинские депутаты рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются граждане республики при пересечении границы с Россией. «Российская сторона, в свою очередь, сообщила нам, что все принимаемые таможенными органами меры имеют вынужденный характер и направлены на борьбу с недобросовестными лицами, которые построили незаконный бизнес на процедуре временного ввоза – были приведены конкретные факты и статистика с 2016 года по ввезенным из Южной Осетии и пропавшим на территории России автомашинам, их около 2500 (двух тысяч пятисот) единиц», – пишет Медоев, и подчеркивает, что хоть единственным вопросом в повестке командировки был временный ввоз транспортных средств, к визиту проявили интерес и другие компетентные структуры. С ними, в частности, речь зашла о потоках табачной продукции в РЮО. «Достоверность этих сведений лично у нас не вызывает никаких сомнений, мы готовы за них отвечать, но их можно и перепроверить, направив официальные запросы в российские правоохранительные органы. Ни для кого в Южной Осетии и так не было секретом о ведении этого бизнеса узким кругом лиц, которые приближены к власти или же вовсе являются ее представителями. Но в Москве мы были неприятно удивлены масштабом и цинизмом, с которым эти люди проворачивают свои дела под носом у нашего основного и стратегического союзника, перед Российской Федерацией», – написал Медоев.

* * *

ИА «Рес» публикует репортаж с заседания парламентского Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам. Главной темой обсуждения стали состояние и планирующаяся реконструкция старого моста через реку Большая Лиахва в Цхинвале. Объект внесен в реестр памятников культурного наследия республики. На заседание был приглашен замминистра строительства и архитектуры Сергей Гаглоев, которого попросили рассказать о планах министерства. Как отметил председатель парламентского комитета Алан Алборов, в инвестиционной программе говорится о «реконструкции» моста, на это выделено 140 миллионов рублей. Однако министр строительства Эдуард Дзагоев заявил о том, что мост будут сносить. «Реконструкцию делать надо, но какую? Что останется от старого моста? И почему принято именно такое радикальное решение – снести его? А также очень бы хотелось понять, рассматривались ли министерством строительства совместно с горадминистрацией возможность за эти деньги (140 миллионов рублей) построить новый мост и провести реконструкцию старого моста, плюс сделать его односторонним автомобильным или хотя бы пешеходным?», – задал вопросы Алан Алборов. Членами комитета было принято решение вынести обсуждение данного вопроса на заседание президиума парламента, так как нельзя допустить сноса моста и тем самым нарушения законодательства РЮО, пишет «Рес».

* * *

Об осетинской традиции ходить в Пасху на кладбище пишет газета «Республика». «В последние десятилетия посредством ряда местных СМИ до нашего населения пытаются донести, что осетины ошибочно считают Пасху днем поминовения усопших, хотя такое восприятие у нашего народа было всегда. Причем порой подобное мнение попросту навязывается. При этом многие забывают, что у осетин есть свои национальные традиции, обычаи, доставшиеся от предков и прошедшие сквозь века», – пишет автор издания. Хоть в последние годы церковь и пытается сломить традицию получается пока не всегда. Одни предлагают ходить на кладбище в понедельник, на второй день Пасхи, другие, ровно через неделю после Пасхи. «Данный вопрос, безусловно, сложный и каждый должен решить его в зависимости от своего мироощущения. А это либо по национальной традиции – в пасхальное воскресенье, либо по христианской – через неделю. Но никак не в первый понедельник. При этом сегодня уже трудно выяснить, когда Пасха из праздничного дня трансформировалась в день поминовения усопших», – пишет «Республика».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия