Зонд NASA подлетел к Солнцу на рекордно близкое расстояние

Зонд «Паркер» установил новый рекорд во время восьмого по счету пролета возле Солнца. На этот раз аппарат прошел возле звезды на расстоянии 10,5 миллионов километров со скоростью 147 километров в секунду. Об этом говорится на сайте миссии.

В течение ближайшей недели зонд продолжит собирать научные данные и затем будет передавать их на Землю в течение месяца.

В конце года ему предстоит совершить еще более тесное сближение с Солнцем: он пролетит возле него на расстоянии шести миллионов километров. В середине декабря 2024 года – на финальном этапе своей семилетней миссии – зонд подберется к звезде еще ближе и фактически войдет в солнечную атмосферу.

«Паркер» – космический аппарат NASA, запущенный в 2018 году. С помощью зонда ученые проводят обширные исследования солнечного ветра и внешних слоев Солнца, а также наблюдают за Венерой, астероидами, кометами и межпланетной пылью.

Уже собранные аппаратом сведения уникальны: получить их иным способом, кроме как через аппарат «Паркер», было бы невозможно. Благодаря его работе исследователи получили информацию о структуре солнечного ветра, механизмах ускорения частиц около Солнца и рождении частицы на границе между быстрым и медленным солнечным ветром.

В июле прошлого года NASA показало фотографии Солнца, сделанные с рекордно близкого расстояния – около 77 миллионов километров – аппаратом Solar Orbiter, который запустили четырьмя месяцами ранее.