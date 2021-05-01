«Медуза» рассказала о подготовке «блокады» иностранных СМИ в России

Большинство работающих на русском языке иностранных СМИ могут получить в России статус иностранного агента. Это ограничит их возможности работы для российской аудитории. Такая возможность обсуждалась на заседании Совета безопасности страны, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на близкий к правительству анонимный источник.

Заседание Совета, о котором рассказывает «Медуза» состоялось 16 апреля, в совещании принимали участи президент России Владимир Путин, заместитель главы Совета Дмитрий Медведев, секретарь организации Николай Патрушев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, министры внутренних и иностранных дел, обороны, руководители ФСБ и Службы внешней разведки.

По словам собеседника «Медузы», на встрече обсуждалась «блокада» иностранных СМИ на русском языке. Список их не составлялся, но в первую очередь подразумевались издания с участием государственного финансирования, например, Би-би-си.

26 марта состоялось еще одно заседание организации, на котором, по официальным данным, обсуждалась «международная информационная безопасность». Во вступительном слове президент Путин заявил, что Москва выступает за «незыблемость цифрового суверенитета» и за разработку универсальных правил «ответственного поведения государств в информационном пространстве». Шла ли речь только об интернет-технологиях, или о медиа тоже - из официального сообщения понять нельзя.

Закон о СМИ - иностранных агентах в России был принят в 2017 году, его действие несколько раз ужесточалось. Существующие правила работы для таких изданий создают фактически невыполнимые требования маркировки контента, вынуждают такие издания создавать юридическое лицо в России и отчитываться о финансах российским властям. Статус иностранного агента усложняет цитирование издания другими журналистами, общение с государственными органами, и фактически лишает редакции возможности привлекать рекламодателей. Невыполнение условий может повлечь блокировку издания в России.

До недавнего времени в реестр были включены только редакции, финансируемые Конгрессом США, - подразделения Радио Свободная Европа/Радио Свобода и Голос Америки. Список начал расширяться в 2020 году, отдельно был принят закон, позволяющий признать СМИ-иностранным агентом фактически любого человека, а не организацию.

23 апреля российское министерство юстиции включило в реестр «Медузу». Редакция объявила, что это разрушает ее бизнес-модель, основанную на продажах рекламы. Издание объявило о резких сокращениях расходов и попросило у читателей финансовой помощи.