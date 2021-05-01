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В Ингушетии нашли схрон с оружием: гранатомет, снаряды к нему, автомат и патроны
МВД Ингушетии заявило об обнаружении схрона с оружием вблизи станицы Нестеровская Сунженского района республики.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, неизвестные прятали в лесном массиве гранатомет РПГ-18, две гранаты Ф-1 без запалов, осколочный гранатометный боеприпас ВОГ-25, снаряженный магазин к автомату АК-74 и 179 патронов калибра 5,45 мм.
«В целях безопасности гранатомет РПГ-18 и снаряд ВОГ-25 накладным зарядом уничтожены на месте сотрудниками инженерно-технической группы ОМОН По факту устройства схрона проводится проверка», – заявили в ингушском МВД.
- В апреле глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов заявил, что за последние годы уровень террористической угрозы на Северном Кавказе существенно снизился, в регионе, по его словам, остаются лишь малочисленные ячейки.
- В марте директор ФСБ Александр Бортников заявил о «ликвидации всех основных очагов террористической активности и всех бандглаварей» на Северном Кавказе.
Другие новости дня
Изданию «Проект» в инстаграме присвоили статус умершего пользователя после расследования про жен Кадырова
Аккаунту интернет-издания «Проект» в социальной сети Instagram присвоили статус умершего пользователя. Из-за этого журналисты в почти сутки не могли публиковать в нем посты. Они связываю произошедшее с недавним расследованием об имуществе жен главы Чечни Рамзана Кадырова. После выхода этого материала сайт издания несколько раз подвергался ddos-атакам. Кроме того, по жалобе государственного телеканала «Грозный» видеохостинг YouTube заблокировал видео «Проекта», посвященное тому же расследованию.
«Этот сюр не прекращается с момента выхода расследования про жен Рамзана Кадырова. Нам обрушивали сайт в результате ddos-атаки. Затем нам заблокировали ролик на YouTube – ЧГТРК «Грозный» пожаловалась на нас за то, что мы использовали небольшой фрагмент из их новостей. На нас жаловались даже в TikTok, но история с Instagram превзошла все», – заявили журналисты в телеграм-канале.
Расследование проекта об имуществе жен Кадырова было опубликовано 7 апреля. В нем утверждается, что две супруги главы Чечни – Медни Кадырова и Аминат Ахмадова – владеют престижной недвижимостью в Москве на общую сумму не менее 800 миллионов рублей. В Грозном официально эту информацию никак не комментировали. В Кремле уклонились от вопросов журналистов по теме.
- Ранее журналисты выяснили, что близкие родственники главы Чечни, занимающие государственные посты, владеют квартирами в Москве в жилом комплексе премиум-класса «Соколиное гнездо». Они не указаны в их декларациях о доходах.
- Согласно последней декларации Кадырова о доходах, в 2019 году он заработал 147,9 миллиона рублей. Таким образом глава Чечни увеличил свой доход в 20 раз: к концу 2018 года он составлял 7,58 миллиона рублей.
«Медуза» рассказала о подготовке «блокады» иностранных СМИ в России
Большинство работающих на русском языке иностранных СМИ могут получить в России статус иностранного агента. Это ограничит их возможности работы для российской аудитории. Такая возможность обсуждалась на заседании Совета безопасности страны, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на близкий к правительству анонимный источник.
Заседание Совета, о котором рассказывает «Медуза» состоялось 16 апреля, в совещании принимали участи президент России Владимир Путин, заместитель главы Совета Дмитрий Медведев, секретарь организации Николай Патрушев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, министры внутренних и иностранных дел, обороны, руководители ФСБ и Службы внешней разведки.
По словам собеседника «Медузы», на встрече обсуждалась «блокада» иностранных СМИ на русском языке. Список их не составлялся, но в первую очередь подразумевались издания с участием государственного финансирования, например, Би-би-си.
26 марта состоялось еще одно заседание организации, на котором, по официальным данным, обсуждалась «международная информационная безопасность». Во вступительном слове президент Путин заявил, что Москва выступает за «незыблемость цифрового суверенитета» и за разработку универсальных правил «ответственного поведения государств в информационном пространстве». Шла ли речь только об интернет-технологиях, или о медиа тоже - из официального сообщения понять нельзя.
Закон о СМИ - иностранных агентах в России был принят в 2017 году, его действие несколько раз ужесточалось. Существующие правила работы для таких изданий создают фактически невыполнимые требования маркировки контента, вынуждают такие издания создавать юридическое лицо в России и отчитываться о финансах российским властям. Статус иностранного агента усложняет цитирование издания другими журналистами, общение с государственными органами, и фактически лишает редакции возможности привлекать рекламодателей. Невыполнение условий может повлечь блокировку издания в России.
До недавнего времени в реестр были включены только редакции, финансируемые Конгрессом США, - подразделения Радио Свободная Европа/Радио Свобода и Голос Америки. Список начал расширяться в 2020 году, отдельно был принят закон, позволяющий признать СМИ-иностранным агентом фактически любого человека, а не организацию.
23 апреля российское министерство юстиции включило в реестр «Медузу». Редакция объявила, что это разрушает ее бизнес-модель, основанную на продажах рекламы. Издание объявило о резких сокращениях расходов и попросило у читателей финансовой помощи.
За сутки на Северном Кавказе умерли 20 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 319
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 20 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 319.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Дагестане, Калмыкии и Чечне зафиксировано по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9335 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарский крае, меньше всего – в Адыгее.
- Краснодарский край + 102 (45 596 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 84 (53 084)
- Дагестан + 44 (32 371)
- Кабардино-Балкария + 23 (23 785)
- Карачаево-Черкесия + 12 (20 077)
- Калмыкия + 13 (20 423)
- Ингушетия + 12 (15 444)
- Северная Осетия + 11 (16 733)
- Чечня + 10 (12 005)
- Адыгея + 8 (14 432)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 253 950 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 1 мая, выявлено 4 814 558 заболевших коронавирусом.
В Южную Осетию накануне доставили первую партию вакцины «Спутник V»
Первая партия вакцины «Спутник V» в четырех контейнерах была доставлена накануне вечером, 30 апреля, в медцентр самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Препараты приняли замминистра здравоохранения Сослан Наниев и директор РММЦ Маирбег Кокоев. Вакцины будут храниться в операционно-хирургическом корпусе больницы. Как сообщили в медучреждении, рядом находится прививочный кабинет и противошоковая палата.
Заместитель главы Минздрава Сослан Наниев отметил, что вакциной в первую очередь будут прививать работников социальной сферы, которые контактируют с наибольшим количеством людей.
«Вакцинация начнется в период майских праздников. Вакцины будут храниться в холодильниках в клинической лаборатории РММЦ. Рядом находится прививочный кабинет и противошоковая палата, в случае если пациенту станет плохо. Вакцинация добровольная и бесплатная», - сказал он.
Сроки поставок вакцины «Спутник V» в количестве 2 тысяч доз в конце прошлой недели обсудил президент Анатолий Бибилов с и.о. министра здравоохранения и социального развития Георгием Тотчиевым. По словам главы республики, учитывая потребности населения в вакцине, был найден поставщик российской вакцины «Спутник V».
Президент подчеркнул, что в Южной Осетии довольно много желающих привиться российской вакциной «Спутник V». Главная цель руководства республики, отметил Бибилов, – это здоровье населения. Он поручил Тотчиеву проработать вопросы скорейшей доставки вакцины в республику, сообщает информагентство «Рес».
Киргизия обвинила таджикских военных в обстреле жилых домов
Пограничная служба Киргизии обвинила военных Таджикистана в обстреле жилых домов на границе двух стран. Инцидент произошел в Лейлекском районе Киргизии, утверждают в ведомстве. До этого из села уже были эвакуированы жители из-а продолжающегося пограничного конфликта между двумя странами. Таджикская сторона ситуацию не комментировала.
Ранее в субботу пресс-служба киргизской погранслужбы сообщила, что таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники, передает Киргизская служба Радио Свобода. Обстановку в районе киргизская погранслужба характеризует как напряженную.
Вооруженный конфликт на границе двух стран начался 28 апреля между жителями киргизских и таджикских сел около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска, сообщалось о перемещениях регулярной армии. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга.
Общее число погибших с обеих сторон оценивается по состоянию на утро 1 мая приблизительно в 45 человек, еще около 210 ранены.
- Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 970 километров, из которых делимитировано и демаркировано только 519 километров. Существуют 70 спорных участков, что часто приводит к конфликтам местных жителей из-за воды, пастбищ и земли.
Коронавирус в Грузии: 1 147 случаев заражения за сутки, 20 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 147 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 20,1 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,7%, за последние две недели – 4,87%, а за последнюю неделю – 5,13%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 311 457.
Более 62% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 923. В Аджарии выявлено 107 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 104, в Имерети – 90, в Квемо Картли – 82, в Шида Картли – 48, в Мцхета-Мтианети – 47, в Кахетии – 44, в Гурии – 24, в Самцхе-Джавахети – 6, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.
От ковида умерли еще 20 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 130.
Выздоровели 690 человек, их общее число выросло до 291 457.
На данный момент в Грузии 15 844 активных случаев коронавируса. Из них 3 919 пациентов (более 22%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 2 125 инфицированных, в Аджарии – 447, в Имерети – 415. Состояние 743 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 144 человека.
11 175 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 750 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 96 граждан, в самоизоляции остаются более 33,2 тысячи человек.
В Грузии сократят действие «комендантского часа» в пасхальную ночь
«Комендантский час», действующий в Грузии из-за коронавируса, в пасхальную ночь – с 1 на 2 мая - будет сокращен почти в два раза.
1 мая выходить из дома можно будет не до 21:00, а до 23:00, а утром 2 мая появляться на улице разрешается с 04:00, а не с 5:00.
Запрет на передвижение в ночные часы будет ослаблен только в Светлое Христово Воскресение. Соответствующее решение власти страны приняли для того, чтобы граждане могли посетить пасхальные богослужения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Поскольку в течение последнего месяца в Грузии фиксировался роста числа новых случаев заражения коронавирусом, власти страны ввели ряд дополнительных ограничений, призванных уменьшить мобильность граждан в период пасхальных праздников.
В частности, со 2 по 4 мая, все кладбища в Грузии будут закрыты для посетителей. Нарушение запрета на посещение кладбищ в пасхальные дни будет наказываться штрафами в размере 2 тысяч лари (602,5 доллара).
4-11 мая объявлены официальными выходными днями. С 3 по 12 мая в Грузии также не будет работать общественный транспорт.
Улицы нескольких районов на окраине Тбилиси оказались затоплены после мощного ливня
Улицы нескольких районов на окраине Тбилиси оказались затоплены после мощного ливня, обрушившегося на город накануне поздно вечером, 30 апреля.
Наиболее сложная ситуация в Диди Дигоми и поселке Дигоми. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры стихии, на которых видно, что мощные потоки сносили легковые машины, припаркованные на обочине дороге.
По сообщению телеканал «Рустави 2», оказались затоплены и частные жилые дома. Среди них Фонд монаха Андрия, оказывающий помощь детям, больным раком. Вода зашла в подвал их центра, где находится кухня. Как пишет администрация фонда на своей странице в Facebook, повреждена бытовая техника. Кроме того, полностью уничтожены продукты, заготовленные при поддержке спонсоров к Пасхе.
Информации о пострадавших в результате удара стихии не поступала.
В масштабах Тбилиси помощь гражданам в ликвидации последствий стихии оказывало до 20 бригад МЧС.
Путин подписал закон о штрафах за неупоминание статуса СМИ-«иноагентов»
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал поправки к законодательству, предусматривающие штрафы за неупоминание о статусе «СМИ-иностранных агентов» при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации.
Штрафам могут подвергнуть журналистов или редакции СМИ, не указавших в публикациях в интернете на статус цитируемых ими «СМИ-иностранных агентов». На обычных пользователей интернета норма о штрафах не распространяется. Для юридических лиц максимальная сумма штрафа - 50 тысяч рублей.
Ранее были введены штрафы за неуказание статуса других категорий «иностранных агентов», в частности НКО и физических лиц, которым российские власти предоставили такой статус.
Законопроект, который подписал Путин, также предусматривает штраф до 30 тысяч рублей для граждан, которые неправомерно выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях.
- В реестре так называемых СМИ-иностранных агентов в России к 30 апреля - 18 позиций, в том числе Радио Свобода, его региональные проекты и другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также 5 граждан России - физических лиц, не все из которых журналисты. Несколько дней назад в реестр было внесено зарегистрированное в Латвии интернет-издание «Медуза». Редакция заявила, что результатом включения в список «СМИ-иноагентов» стала потеря практически всех рекламодателей в России и обратилась к читателям с просьбой о пожертвованиях на продолжение работы.
Зонд NASA подлетел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Зонд «Паркер» установил новый рекорд во время восьмого по счету пролета возле Солнца. На этот раз аппарат прошел возле звезды на расстоянии 10,5 миллионов километров со скоростью 147 километров в секунду. Об этом говорится на сайте миссии.
В течение ближайшей недели зонд продолжит собирать научные данные и затем будет передавать их на Землю в течение месяца.
В конце года ему предстоит совершить еще более тесное сближение с Солнцем: он пролетит возле него на расстоянии шести миллионов километров. В середине декабря 2024 года – на финальном этапе своей семилетней миссии – зонд подберется к звезде еще ближе и фактически войдет в солнечную атмосферу.
«Паркер» – космический аппарат NASA, запущенный в 2018 году. С помощью зонда ученые проводят обширные исследования солнечного ветра и внешних слоев Солнца, а также наблюдают за Венерой, астероидами, кометами и межпланетной пылью.
Уже собранные аппаратом сведения уникальны: получить их иным способом, кроме как через аппарат «Паркер», было бы невозможно. Благодаря его работе исследователи получили информацию о структуре солнечного ветра, механизмах ускорения частиц около Солнца и рождении частицы на границе между быстрым и медленным солнечным ветром.
В июле прошлого года NASA показало фотографии Солнца, сделанные с рекордно близкого расстояния – около 77 миллионов километров – аппаратом Solar Orbiter, который запустили четырьмя месяцами ранее.
В центре Тбилиси напали на трансгендерную девушку
Неизвестные напали на 17-летнюю трансгендерную девушку в центре Тбилиси. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Случай произошел сегодня днем на улице Пекина. По словам активистки Мадоны Кипароидзе, двое неизвестных мужчин оскорбили несовершеннолетнюю из-за ее внешнего вида, а затем нанесли телесные повреждения.
«Они оскорбляли ее на почве трансфобии. Это были совершенно незнакомые люди, просто прохожие», - сказала Кипароидзе журналистам.
Нападавшие скрылись с места после вмешательства очевидцев. Несколько человек попытались помочь трансгендеру.
О факте проинформировали МВД Грузии. Как передает Общественный вещатель, полиция начала следствие по факту насилия (статья 126 УК Грузии).
Тамаз Цахнакия и Анна Попова обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
В Сочи состоялась встреча министра здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаза Цахнакия и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой.
С абхазской стороны во встрече приняли участие министр туризма Теймураз Хишба, главный санитарный врач Людмила Скорик, главный санитарный врач Сухуми Алла Беляева, с российской стороны - глава города Сочи Алексей Копайгородский, заместители мэра Елена Канюк и Инна Петухова, начальник управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Сочи Владимир Орбей, директор Ставропольского противочумного института Куличенко Александр.
Тамаз Цахнакия и Анна Попова обсудили вопросы организации перехода через абхазо-российскую де-факто границу по реке Псоу в период туристического сезона, совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, подготовки кадров на базе Ставропольского противочумного института для работы в гагрской и очамчирской ПЦР-лабораториях.
Министр здравоохранения поблагодарил главу Роспотребнадзора за оказанную поддержку Абхазии во время пандемии коронавирусной инфекции.
«На граждан России пересекающих абхазо-российскую границу новое постановление Роспотребнадзора не распространяется», - заявила Анна Попова на встрече. По ее словам, «постановление Роспотребнадзора не может идти вразрез с ранее принятым распоряжение правительства Российской Федерации 2020 г.».
Тамаз Цахнакия и Анна Попова обсудили проект соглашения между абхазским Минздравом и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Также был подписан план мероприятий о взаимодействии между абхазским Минздравом и Ставропольским противочумным институтом, в рамках которого будет проводиться изучение штаммов вируса циркулирующих в Абхазии, а также изучение иммунного статуса у населения республики.
Секретарь Совбеза РФ Патрушев рассказал об очернении Ивана Грозного Западом
Западные страны очерняли Россию еще во времена правления Ивана Грозного, чтобы отвлечь внимание своих жителей от внутренних проблем. Точно так же происходит сейчас, во времена президента Владимира Путина. Такое утверждение содержится в высказываниях секретаря Совета безопасности России, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева в интервью “Аргументам и Фактам”.
Россию "пытались очернить ещё многие столетия назад", считает высокопоставленный чиновник. Западные хронисты "желали отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах". Им не нравилось, что русский царь "не признаёт их политическое и моральное лидерство". В этом Патрушев нашёл аналогии с современным миром.
Запад отвлекал внимание критикой Грозного от своих проблем, считает Патрушев, а именно: от "резни по религиозным мотивам", инквизиции, "охоты на ведьм", "чудовищного колониального порабощения народов" и "от других деяний, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать", считает Патрушев. Так же сейчас критикой России жителей США и Евросоюза отвлекают от ущемления гражданских прав тех, кто не готов поддерживать западные ценности, полагает Патрушев. В этом он, в частности, обвиняет 90-летнего миллиардера Джорджа Сороса.
Вряд ли человек XVI века понял бы, о чём говорит Патрушев. Ничего из того, что, по его версии, пытались скрыть хронисты, современникам не казалось постыдным. Сам Грозный вряд ли отрицал "западные ценности", поскольку об их существовании в том виде, в каком их представляет Патрушев, вряд ли можно говорить применительно к тем временам. В то же время сегодня в западных странах весьма критически обсуждаются исторические последствия таких явлений, как, например, колониализм и религиозная нетерпимость.
В то же время в XVI веке в официальной идеологии Русского государства акцентировались мотивы исторического родства с Европой и преемственности (хоть и сильно мифологизированной) по отношению к некоторым европейским государствам и деятелям прошлого. Так, происхождение царя выводилось от брата римского императора Октавиана Августа. Власть русского государя считалась преемственной от византийских василевсов – в соответствии с представлением о Москве как "Третьем Риме". К западным монархам, в том числе королям Дании и Польши, Иван IV Грозный в переписке обращался как к "братьям". Московский митрополит носил белый клобук, по легенде, доставшийся ему после завоевания Новгорода от тамошнего архиепископа якобы в знак преемственности по отношению к Константинополю, а через него – к Риму.
Патрушев – не первый видный деятель современной России, вступающийся за Грозного. В 2017 году репутацию царя защищал сам президент Путин. "Возьмите известную легенду о том, что Ivan the Terrible – Иван Грозный – убил своего сына. Это ещё неизвестно, убивал он своего сына или нет", – отвечал политик на вопрос об очернении российской истории. Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский до этого призывал сравнивать Ивана Грозного с его современниками, "а не с Махатмой Ганди или матерью Терезой". В 2016-2017 годах в России поставили сразу три памятника правителю. Один — в Орле, один в Москве, а третий — в Александрове.
- Иван IV Васильевич, прозванный Грозным (годы жизни 1530 – 1584) – великий князь Московский, с 1547 – первый венчанный царь всея Руси. Был известен централизаторской политикой, рядом войн на востоке и западе, как победоносных, так и неудачных, жестокими репрессиями в отношении своих противников, крайней неуравновешенностью характера.
- Историческая репутация Грозного крайне неоднозначна. Немецкий наемник Генрих фон Штаден, служивший Грозному, оставил такую характеристику его правления: "Хотя всемогущий Бог и наказал Русскую землю так тяжело и жестоко, что никто и описать не сумеет, всё же нынешний великий князь достиг того, что по всей Русской земле, по всей его державе – одна вера, один вес, одна мера! Только он один правит! Всё, что ни прикажет он, – всё исполняется и всё, что запретит, – действительно остаётся под запретом. Никто ему не перечит: ни духовные, ни миряне". Исторически позитивные оценки Ивана IV и его эпохи давали наиболее авторитарные правители России, которые отчасти видели в нем образец. В частности, Грозный популяризировался в последние годы правления Сталина.
В Южной Осетии возбудили уголовное дело по факту избиения главы Минздрава
Цхинвальская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города. Он подозревается в избиении главы Минздрава самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Тотчиева. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В заявлении говорится, что речь идёт о «применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти».
В прокуратуре отметили, что подозреваемый в совершении преступления задержан. В настоящее время ведется комплекс следственных и процессуальных действий для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств произошедшего.
Об избиении главы Минздрава стало известно накануне. По информации пользователей соцсетей, у мужчины, избившего Тотчиева, недавно от коронавируса скончалась мать.
«Исключений не предусмотрено» – кладбища в Грузии будут закрыты 2-4 мая
Из-за коронавируса в период пасхальных праздников, со 2 по 4 мая, все кладбища в Грузии будут закрыты для посетителей. Об этом сегодня на брифинге заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.
«Запрет касается периода со 2 по 4 мая включительно. Исключений по географическому положению или по отдельным административным единицам не предусмотрено. Этот запрет распространяется на всю Грузию», – подчеркнул Гибрадзе.
По его словам, граждане смогут посетить кладбища в любой день после 4 мая. Чиновник подчеркнул, что координационный совет решил закрыть кладбища, оценив существующую эпидемиологическую ситуацию и возможные риски. Гибрадзе добавил, что данная мера направлена на то, чтобы не допустить многолюдных собраний, – пишет «Новости-Грузия».
3-12 мая в Грузии также не будет работать общественный транспорт. Из-за ситуации с коронавирусом власти страны объявили 4-11 мая официальными выходными днями.
Единственное послабление по случаю праздника – это сокращение «комендантского часа». 1 мая оставаться на улице можно будет не до 21:00, а до 23:00, а утром 2 мая выйти из дома можно уже в 04:00, а не в 5:00.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
В РФ вступает в силу требование о двойном тестировании для прибывающих из-за границы
Россияне, возвращающиеся из-за рубежа, с завтрашнего дня будут обязаны проходить двойное тестирование на коронавирус.
Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, гражданам РФ необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию РФ. Результаты теста должны быть отправлены на портал Госуслуг. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.
Для граждан, прибывающих из Турции и Танзании, требование о двойном тестировании на коронавирус в течение пяти дней уже действует.
С завтрашнего дня сдавать два теста необходимо и туристам, возвращающимся из самопровозглашенной республики Абхазия. Исключения составляют лишь жители Краснодарского края и жители самой Абхазии, имеющие российское гражданство – на них данные требования не распространяются.
Накануне в абхазском Минздраве заявили, что глава ведомства встретится в Сочи с руководителем Роспотребнадзора, главным санитарным врачом России Анной Поповой. На встрече планируют обсудить вопросы организации перехода через де-факто границу по реке Псоу в период туристического сезона.
Глава военной разведки США назвал Россию «экзистенциальной угрозой»
Российские вооруженные силы представляют собой "экзистенциальную угрозу" для Соединенных Штатов. Такое заявление сделал директор Разведывательного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Скотт Беррьер, выступая на слушаниях в Конгрессе со специальным докладом.
По его словам, Россия модернизировала 82 процента своего ядерного арсенала и создает системы для преодоления противоракетной обороны западных стран. Цель Москвы – иметь возможность нанести Западу неприемлемый для него ущерб, пояснил он.
Беррьер обратил внимание на разработку Россией новых субмарин, высокоточных крылатых и баллистических ракет, а также подводной "беспилотной торпеды". Генерал указал на готовность российских военных демонстрировать силу посредством современного конвенционального оружия и проведения экспедиционных операций.
Глава ведомства подтвердил свои прежние выводы о том, что Россия производит сотни ядерные боеголовок в год и, в отличие от Америки, не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Беррьер уверен, что Кремль рассматривает Соединенные Штаты и НАТО как главную угрозу для собственной безопасности, своих геополитических амбиций и сохранения правящего режима.
Отдельное внимание докладчик уделил тому, как Россия, его словам, пытается "дискредитировать" усилия Запада по борьбе с коронавирусом и в то же время продвигает собственную вакцину "Спутник V" в интересах своего международного имиджа. Он подчеркнул, что российские власти до сих пор не передали данные о "Спутнике" независимым международным регуляторам: речь идет о стандартной процедуре, без выполнения которой препарат не может считаться безопасным. Генерал напомнил, что во время пандемии российское руководство не предоставило почти никакой помощи гражданам и малому бизнесу.
В 2018 году глава Стратегического командования США Джон Хайтен назвал Россию "единственной экзистенциальной угрозой для страны". Он призывал разработать широкий спектр средств ПВО и ПРО для защиты от России, Китая и КНДР.
В Абхазию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
Первая партия антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тысяч доз прибыла в самопровозглашенную республику Абхазия из Российской Федерации. Вакцинацию планируют начать после майских праздников, – пишет «Апсныпресс».
Как рассказал глава абхазского Минздрава Тамаз Цахнакия, вакцинация будет проводиться на базе Республиканской больницы.
«В поликлиническом отделении создано два кабинета, там и будет проводиться вакцинация, которая начнётся после того, как мы отрегулируем все нормативные вопросы», – сказал Цахнакия.
По словам министра, вакцина по районам распределяться не будет, потому что условия хранения есть только на центральном складе.
«В соответствии с приказом будет подготавливаться определенная группа людей, на это количество в специальном контейнере с термометрами для транспортировки эта вакцина будет направлена в данное учреждение», – проинформировал он.
Как сообщил Цахнакия, будет издан приказ о начале проведения процедуры вакцинации. В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники и далее декретированные категории – это педагоги, представители бюджетной сферы, силовые структуры, а в дальнейшем все желающие.
«Для того, чтобы вакцинироваться, необходимо провести анализ на выявление антител к данному вирусу. Если человек переболел ковидом и у него в достаточном количестве антитела, то на данный момент он не будет подлежать вакцинации. Все вакцинирующиеся будут консультироваться с терапевтом, чтобы определить нет ли противопоказаний. Также будут заполняться анкеты и необходимо письменное согласие на вакцинацию», – сказал министр.
Цахнакия отметил, что от того насколько кампания по вакцинации пройдет успешно, будет зависеть и следующая поставка. Министр подчеркнул, что вакцинация проводится добровольно.
Отметим, что российская вакцина пока не поступала в самопровозглашенную республику Южная Осетия. В Цхинвали сообщили, что уже нашли поставщика, а сейчас решаются технические вопросы.
Сенат США утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря
Сенат утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, сообщил Госдепартамент.
«Очень рад, что Виктория Нуланд утверждена на посту заместителя госсекретаря по политическим вопросам», – написал в Twitter госсекретарь Энтони Блинкен.
«Ее глубокий опыт в разнообразных сферах будет очень важен для меня и Госдепартамента, в то время как мы продвигаем внешнюю политику, которая дает реальные результаты для американского народа», – добавил он.
Нуланд проработала в Госдепартаменте 32 года: она была помощником госсекретаря по европейским и евразийским делам, послом в НАТО и занимала ряд других должностей, пишет «Голос Америки».
Экс-футболист московского «Спартака» Ананидзе перешел в тбилисское «Динамо»
Грузинский футболист Джано Ананидзе перешел в тбилисское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба грузинского клуба.
Контракт заключен на один год с возможностью продления еще на один сезон.
В сентябре прошлого года полузащитник расторг контракт с волгоградским «Ротором», за который не провел ни одного матча. До этого он выступал за кипрский «Анортосис».
«Интерфакс» напоминает, что 28-летний Ананидзе является воспитанником московского «Спартака», всего за клуб он провел 146 матчей, в которых забил 16 мячей. Он является самым молодым автором гола в истории «Спартака» (16 лет). В 2017 году в составе красно-белых Ананидзе стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
Также полузащитник на правах аренды выступал за «Ростов», с которым выиграл Кубок России сезона-2013/14, и самарские «Крылья Советов». За сборную Грузии он провел 45 матчей, в которых забил семь мячей.
Пашинян недоволен темпом вакцинации и призвал министров вакцинироваться
Члены правительства Армении и сотрудники госструктур должны обязательно пройти вакцинацию, заявил накануне в ходе заседания правительства и.о. премьер-министра Никол Пашинян.
Он отметил, что страна уже более года живет в условиях пандемии и власти старались делать это с минимальными отклонениями от обычной жизни, но есть и второй важный компонент – процесс вакцинации.
«Давайте начнем вакцинацию с нас и договоримся, что в течение недели все члены правительства вакцинируются. Мы все должны вакцинироваться. На данный момент в Армении привито всего 2690 человек – это позорно низкий показатель, сейчас в мире число вакцинированных граждан является признаком качества страны во всех аспектах – экономическом, цивилизованном, политическом и это должно быть нашей ежедневной работой», – сказал Пашинян.
Он отметил, что если власти говорят о том, что все граждане старше 18 лет могут вакцинироваться, то необходимо начать с себя, после чего вакцинировать всех сотрудников госведомств, – пишет «Новости-Армения».
Ранее стало известно, что в Армении внесены изменения в порядок вакцинации от коронавируса нового типа COVID-19. В частности, обратиться в медучреждения за прививкой можно 7 дней в неделю (ранее – только в будни) по предварительной записи. Вакцинация доступна всем гражданам старше 18 лет (а не только представителям группы риска), в том числе проживающим в Армении иностранцам.
В страну 28 марта было импортировано 24 тыс. доз AstraZeneca (в рамках инициативы ВОЗ – COVAX FACILITY); 15 апреля – 15 тыс. доз препарата «Спутник V», а 26 апреля - еще 14 тыс. доз этого же препарата (первый компонент, предназначенный для 14 тыс. человек).
Посольство США в Москве перестанет выдавать россиянам деловые и турвизы
Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Исключение составят экстренные случаи с гражданами Соединённых Штатов и экстренные выдачи виз россиянам. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии.
Причиной ограничений стало сокращение на 75 процентов персонала консульской службы по требованию Москвы. 23 апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан.
"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства", - говорится в сообщении посольства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан страны в дипмиссии "недружественных государств".
Список недружественных стран будет определять правительство, до этого такой термин в законодательстве не встречался. В документе указано, что он создан в ответ на "недружественные действия США и иных иностранных государств". Указ не распространяется на аккредитованных дипломатов.
С конца 2016 года Россия и США регулярно обмениваются требованиями по сокращению сотрудников дипмиссий. С начала 2017 года процесс выдачи виз россиянам был серьёзно ограничен.
Несколько сотен оленей погибли на севере Камчатки
Около 300 мёртвых оленей обнаружены в тундре на севере Камчатки неподалёку от села Усть-Хайрюзово в 750 километрах от столицы региона. Животные погибли несколько дней назад, они принадлежали местному оленеводческому предприятию, передаёт агентство "Кам 24".
Видеозаписи с мёртвыми животными выкладывались в социальные сети. Местные власти сначала предполагали, что сообщения не соответствуют действительности. Однако позднее признали инцидент, заявив, что работники предприятия сами обнаружили падёж. У животных взяты пробы, они отправлены на ветеринарную станцию.
По предварительной версии, причиной массовой гибели животных могла стать гололедица, которая не дала им добраться до корма. Предполагается, что эта часть стада откололась от основного, содержащего примерно 2000 животных, передаёт местная редакция "Аргументов и фактов".
Общее поголовье оленей в регионе составляло около 43 тысяч, 300 животных — это уровень годового забоя крупного хозяйства. В оленеводстве Камчатки заняты преимущественно представители коренного населения региона — ительмены, коряки, камчадалы и эвенки, экономически зависящие от этой сферы.
- Осенью 2020 года у берегов Камчатки произошла массовая гибель морских животных. Среди версий рассматривалось отравление ядовитыми веществами техногенного происхождения, в том числе ракетным топливом. В итоге учёные остановились на гипотезе, что животные отравились из-за чрезвычайно активного цветения водорослей.
Госдепартамент США призвал Москву прекратить давление на Радио Свобода
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти прекратить давление на медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Об этом на брифинге для прессы заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Представитель Госдепартамента сообщил, что Блинкен обсуждал ситуацию вокруг Радио Свобода, телеканала Настоящее Время и лругих проектов РСЕ/РС с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Подробности разговора Прайс не раскрыл. Госдепартамент обратился к иностранным партнёрам США с просьбой присоединиться к его призыву к российским властям.
Прайс также отметил, что в случае продолжения давления российских властей на РСЕ/РС, Соединённые Штаты могут принять ответные меры.
Радио Свобода и другие проекты корпорации РСЕ/РС в 2017 году были включены российскими властями в реестр "СМИ-иностранных агентов". Медиаорганизация неоднократно подчёркивала, что не считает себя "агентом" какого-либо иностранного государства, поскольку её редакционная политика полностью независима.
Осенью прошлого года Роскомнадзор обязал "СМИ-иноагенты" особым образом маркировать их публикации. Радио Свобода, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять это требование, расценив его как нарушение Конституции России, закона о СМИ и попытку вмешательства в редакционную политику. Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении Радио Свобода и его проектов более 500 протоколов о нарушениях правил маркировки журналистских материалов. Общая сумма штрафов может превысить 100 миллионов рублей.
- ООО "РСЕ/РС", представляющее в России медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода, обратилось в Европейский суд по правам человека с ходатайством о приостановке и отмене судебных решений по этим административным протоколам. Президент корпорации Джейми Флай в связи с этим заявил: "Российским властям не удастся заставить РСЕ/РС отказаться от свободы слова и честной журналистики. Мы не позволим Роскомнадзору и Кремлю принимать вместо нас решения о том, каким образом обращаться к аудитории в России".
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