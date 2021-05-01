Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Традиционная церемония схождения благодатного огня в храме Воскресения Христова в этом году состоялась при участии ограниченного числа паломников, представителей греческой, армянской, ассирийской и коптской церквей.

Уже второй год подряд традицию изменяют из-за мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса. В 2020 году церемония прошла и вовсе без участия паломников. В соответствии с санитарными ограничениями, сегодня внутрь храма Гроба Господня смогли войти не более 2,5 тысячи человек, в то время как в обычные годы в этот день внутри храма бывает до 9 тысяч паломников.

Прибывающих в храм разбили на группы, разрешение на проход предоставили тем, у кого есть паспорта вакцинации или свидетельства об отрицательных результатах тестов на коронавирус.

Сходит благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Верующие считают, что благодатный огонь символизирует присутствие и воскрешение Иисуса Христа. Считается, что, если он не сойдет на Гроб Господень, это будет означать наступление скорого конца света.

Ранее директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев сообщила на пресс-конференции, что власти разрешат прибыть в аэропорт Бен-Гурион за частицами огня 1 мая самолетам из 11 стран – Грузии, Беларуси, Болгарии, Греции, Казахстана, Кипра, Молдовы, Польши, Румынии, России и Украины.

Традиционно в Тбилиси частичку благодатного огня доставляют спецрейсом Georgian Airways. Это происходит ближе к полуночи, уже после начала пасхальных служб, сообщает агентство «Новости-Грузия».