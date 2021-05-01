Крыши 150 домов были повреждены в результате града в Кахетии

Западные страны очерняли Россию еще во времена правления Ивана Грозного, чтобы отвлечь внимание своих жителей от внутренних проблем. Точно так же происходит сейчас, во времена президента Владимира Путина. Такое утверждение содержится в высказываниях секретаря Совета безопасности России, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева в интервью “Аргументам и Фактам”.

Россию "пытались очернить ещё многие столетия назад", считает высокопоставленный чиновник. Западные хронисты "желали отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах". Им не нравилось, что русский царь "не признаёт их политическое и моральное лидерство". В этом Патрушев нашёл аналогии с современным миром.

Запад отвлекал внимание критикой Грозного от своих проблем, считает Патрушев, а именно: от "резни по религиозным мотивам", инквизиции, "охоты на ведьм", "чудовищного колониального порабощения народов" и "от других деяний, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать", считает Патрушев. Так же сейчас критикой России жителей США и Евросоюза отвлекают от ущемления гражданских прав тех, кто не готов поддерживать западные ценности, полагает Патрушев. В этом он, в частности, обвиняет 90-летнего миллиардера Джорджа Сороса.

Вряд ли человек XVI века понял бы, о чём говорит Патрушев. Ничего из того, что, по его версии, пытались скрыть хронисты, современникам не казалось постыдным. Сам Грозный вряд ли отрицал "западные ценности", поскольку об их существовании в том виде, в каком их представляет Патрушев, вряд ли можно говорить применительно к тем временам. В то же время сегодня в западных странах весьма критически обсуждаются исторические последствия таких явлений, как, например, колониализм и религиозная нетерпимость.

В то же время в XVI веке в официальной идеологии Русского государства акцентировались мотивы исторического родства с Европой и преемственности (хоть и сильно мифологизированной) по отношению к некоторым европейским государствам и деятелям прошлого. Так, происхождение царя выводилось от брата римского императора Октавиана Августа. Власть русского государя считалась преемственной от византийских василевсов – в соответствии с представлением о Москве как "Третьем Риме". К западным монархам, в том числе королям Дании и Польши, Иван IV Грозный в переписке обращался как к "братьям". Московский митрополит носил белый клобук, по легенде, доставшийся ему после завоевания Новгорода от тамошнего архиепископа якобы в знак преемственности по отношению к Константинополю, а через него – к Риму.

Патрушев – не первый видный деятель современной России, вступающийся за Грозного. В 2017 году репутацию царя защищал сам президент Путин. "Возьмите известную легенду о том, что Ivan the Terrible – Иван Грозный – убил своего сына. Это ещё неизвестно, убивал он своего сына или нет", – отвечал политик на вопрос об очернении российской истории. Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский до этого призывал сравнивать Ивана Грозного с его современниками, "а не с Махатмой Ганди или матерью Терезой". В 2016-2017 годах в России поставили сразу три памятника правителю. Один — в Орле, один в Москве, а третий — в Александрове.