FT: Фридман, Авен и «Роснефть» подали иски к издателю книги о Путине

Четверо российских крупных предпринимателей, а также контролируемая государством компания «Роснефть» подали судебные иски о клевете против издательства HarperCollins в связи с опубликованной в нем в прошлом году книгой Кэтрин Белтон «Люди Путина». Об этом сообщает в субботу Financial Times.

Как утверждает газета, в течение последних недель в лондонский суд было подано сразу несколько исков от людей, упоминающихся в книге, написанной бывшим корреспондентом Financial Times в Москве и посвященной истории прихода к власти в России Владимира Путина и ее укреплению. Об иске, поданном владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем, сообщалось ранее. Кроме него, иски подали совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, его бизнес-партнер Петр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Отдельный иск подала и компания «Роснефть», возглавляемая Игорем Сечиным. По данным FT, истцов представляют известные лондонские юридические компании.

В заявлении юристов Абрамовича, опубликованном на сайте футбольного клуба «Челси», сообщается, что «судебный иск связан с рядом ложных и клеветнических заявлений», сделанных в отношении российского бизнесмена в книге «Люди Путина», опубликованной издательством HarperCollins. «В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпированно, а также содержится ложная информация о покупке им футбольного клуба «Челси» и его деятельности. Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований», – говорится в заявлении.

Издательский дом называет книгу Белтон важным исследованием обстоятельств, представляющих общественный интерес, и утверждает, что она основана на солидных источниках.

Одно из утверждений, которое содержится в книге - о том, что Абрамович купил футбольный клуб «Челси» по личному указанию Владимира Путина для улучшения имиджа России в Великобритании - ранее уже отвергалось судом в Лондоне. Автор этого утверждения - ранее входивший в окружение Путина банкир Сергей Пугачев, который сейчас живет на Западе и критикует российские власти.

Что именно вызвало недовольство Фридмана, Авена, Чигиринского и «Роснефти», пока не известно.