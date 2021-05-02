На западе Грузии сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

Вагон пассажирского поезда, следовавшего из Зугдиди в Тбилиси, сошел с рельсов сегодня утром, 2 мая, близ села Марелиси на западе Грузии. Об этом сообщает «Грузинская железная дорога» (ГЖД).

В результате инцидента никто не пострадал. В Марелиси направлен дополнительный поезд для вывоза пассажиров.

Как пояснили в ГЖД, на участке Хашури-Зестафони четвертый вагон поезда «вышел за рельсы двумя колесами». Причины произошедшего пока не установлены. Обстоятельства аварии выясняются.

«На данном этапе главная забота компании – безопасность пассажиров и их пересадка на другой поезд», - говорится в заявлении. ГЖД приносит извинения пассажирам за задержку и неудобства.

Кадры с места происшествия уже появились в социальных сетях. На них видно, что последний вагон поезда завалился на левый бок. Всех пассажиров оттуда вывели. Паники среди граждан не наблюдается.