На Северном Кавказе потратят миллионы рублей на организацию празднований Дня Победы

Регионы Северного Кавказа в этом году потратят на организацию празднований по случаю Дня Победы миллионы рублей. Кавказ.Реалии изучил госзакупки местных властей.

Организация 9 мая в Грозном обойдется бюджету в два млн рублей. За эти деньги планируется организовать праздничное шествие колонны, возложение цветов к мемориальному комплексу перед мечетью «Сердце Чечни» и двухчасовой концерт на более 350 зрителей.

Победителем тендера стал предприниматель из станицы Горячеисточенской Рахман Батукаев. Согласно открытым данным, он регулярно выигрывает государственные контракты на проведение развлекательных мероприятий для чеченских властей.

Администрация города Туапсе в Краснодарском крае в преддверии Дня Победы заказала для ветеранов 70 термопотов (гибрид чайника и термоса) по 2,5 тысячи рублей за штуку.

Организация парада в Краснодаре обойдется в три миллиона рублей. Исполнитель контракта должен обеспечить участников из руководства Кубани восьмью венками по 64 тысячи рублей за штуку, тремя корзинами с ручками за девять тысяч рублей каждая и двумя гирляндами из цветов общей стоимостью еще 42 тысячи.

Кроме того, власти Краснодара планируют напечатать именные пригласительные билеты и организовать торжественное прохождение военнослужащих Краснодарского гарнизона, а также разместить информацию о параде «на тематических и молодежных ресурсах с количеством подписчиков не менее 50 тысяч (привлечение медийных лиц, блогеров и популярных пабликов в сети Интернет, посвященных новостям и событиям в рамках мероприятия)».

Чиновники Минеральных Вод в Ставропольском крае закупили ветеранам по 45 кувшинов для фильтрации воды на общую сумму на общую сумму в 34 тысячи рублей и столько же тонометров по за 168 тысяч.

В ингушском городе Сунжа праздник в честь 76-летия Победы проведут за 936 тысяч рублей – на эти деньги власти организуют трехчасовой концерт артистов местной филармонии, украсить город 24 баннерами, раздать тысячу георгиевских ленточек и подготовить 20 десятикилограммовых корзин с фруктами – вероятно, для ветеранов.

Завершающим этапом праздника во всех городах станет традиционный фейерверк. Администрация Таганрога в Ростовской области была готова выделить на него 192 тысячи рублей, но закупка признана несостоявшейся. В городе Туапсе Краснодарского края за 10-минутное шоу заплатят 327 тысяч рублей, в 367 тысяч обойдется 8-минутный фейерверк из 50 залпов в Нальчике.