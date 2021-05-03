Сити-парк – зеркало грузинской политики

У грузинского народа есть одна специфическая особенность – он умеет кого-то коллективно невзлюбить.

Причем очень часто это происходит фактически без каких-либо видимых и очевидных причин – почему невзлюбили, за какие такие страшные смертные грехи? Никто не спрашивает. Возненавидели, и все. Конечно, какие-то аргументы и обвинения есть, не без этого, но они звучат так по-детски и неубедительно, что принимать их всерьез не приходится.

Эта национальная особенность может касаться конкретного человека, партии, бизнес-компании, явления в общественной жизни страны – и если с кем-то или с чем-то такая беда случилась, то бессмысленно тратить время на попытку изменить общественное мнение при помощи каких-то там логических аргументов.

Трудно ожидать более рационального подхода от нации, которая в течение многих десятилетий была свято убеждена в том, что поскольку в Грузии очень много водных ресурсов, то питьевая вода для населения должна быть бесплатной.

Понадобились без преувеличения десятилетия для того, чтоб народец наконец понял, что денег стоит не вода как таковая, а сложная и громоздкая система ее доставки, а так, если не лень – можно каждый день бежать к берегу реки и таскать воду домой в ведрах – совершенно бесплатно.

Наиболее ярким символом этой особенности грузинского традиционно-советского менталитета является случай с совершенно нейтрально-аполитичной компанией «Сити парк», которая в течениt нескольких лет управляла тбилисскими парковками.

Трудно сказать почему, но у народца с первого же дня появления компании в городе, вырос на нее даже не зуб, а целый клык. «Сити парк» стал объектом самой жгучей всенародной ненависти – его обвиняли в том, что он душит население запредельно дорогим паркингом, грабит страну, взимает гигантские штрафы непонятно за что.

Никакие относительно рациональные аргументы этот гигантский клык вырвать не могли – например вполне реалистичное утверждение о том, что на самом деле плата за парковку была не просто небольшой, а вопиюще маленькой – парковка в Тбилиси стоила по тогдашнему курсу лари примерно 20-25 долларов в год.

Да, вам не показалось, и вы не сошли с ума – 20-25 долларов в год… И об этой сумме возмущенная городская общественность жаловалась, что «Сити парк» душит население. При том, что средний тбилисский автовладелец такую сумму тратит в неделю на топливо, да и то, если сильно повезет.

Не имели под собой никакого основания и жалобы на непомерные штрафы – в реальности штрафы за нарушение правил паркинга были вполне вегетарианские – по тогдашнему курсу около 5 долларов…

Единственная претензия, которая имела под собой реальные основания – это то, что «Сити парк» слишком резво оперировал эвакуаторами, переводя машину на штрафную стоянку, даже если она неправильно припаркована, но при этом никому не мешает и движению помехи не создает. Впрочем, это было в первые годы работы – при прошлой власти, после 2012 года «Мечта» приняла во внимание степень нелюбви народца к «Сити парку» и в эту практику были внесены серьезные изменения: товарищ эвакуатор вступал в дело лишь тогда, когда брошенный где попало автомобиль конкретно мешал движению.

Совершенно комичным было обвинение в адрес «Сити парка», что он, оказывается, не построил платные подземные паркинги. Ну конечно, собирая с автовладельцев такие гигантские денжищи – аж 20 долларов в год, всю Грузию можно было бы опоясать целой сетью дорогущих подземных паркингов, каждый из которых стоит минимум несколько миллионов долларов.

На этом фоне вполне можно было ожидать требование к «Сити парку» обеспечить каждую незамужнюю женщину как минимум двумя женихами, а каждому мужчине – подарить по миллиону долларов. А как иначе, за 20 баксов в год – вполне…

Если кто не в курсе, это грузинский социализм. Низкие налоги – и большие социальные обязательства, низкая плата – и большие расходы, 20 долларов в год, плюс миллион-другой за счет штрафов – и подземные паркинги, в общем за все хорошие и против всего плохого. Чтоб у нас все было и нам ничего за это не было.

Изгнать «Сити-парк» стало одной из национальных идей грузинского народа. Простые граждане вопили в изнеможении – «Долой разбойников из «Сити парка», политики, всегда тонко чувствующие настроения плебса – с высоких трибун жгли страстным глаголом: «Долой грабительский «Сити парк!».

Когда нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе в 2017 году заявил, что наконец злостный враг повержен, и оккупанты из «Сити парка» изгнаны со священной грузинской земельки, в Тбилиси был небольшой праздник. Примерно как в России – День изгнания польских оккупантов. Так и тут – День изгнания «Сити парка».

Но жизнь – упрямая штука, и не устает преподавать уроки лоботрясам, которые сами не в состоянии сложить 2 и 2.

Тбилисскими парковками управляет специально созданная служба при городской мэрии. От «Сити парка» она отличается только униформой сотрудников. То, что городским властям упорно было непонятно 10 лет, они вдруг поняли сейчас, на них нашло озарение: за 20-25 долларов в год с одного автомобилиста, минус зарплаты, налоги, операционные расходы и т.д. – невозможно не только построить сеть подземных паркингов, но и просто прилично начертить на городских улицах места для парковок.

Удивительное дело, как быстро люди начинают прозревать, как только в их руки переходят бразды управления. Городская мэрия несколько лет пыталась совместить несовместимое – 20 долларов в год с подземными паркингами, и в итоге сдалась. В последние месяцы по всему городу появились зоны платной парковки. То есть 20 долларов вы все еще платите, но за паркинг в центре и нескольких прилегающих к центру улицах придется доплачивать 1-3 лари в час.

Вопрос – а что, собственно, вы докопались до «Сити-парка», и чем он вас не устраивал? – не стоит. Бидзина и его команда – редчайшие везунчики. Если б зонально-платную парковку ввел «Сити парк», то его бы предали анафеме, а потом съели заживо. А тут – всем плевать.

Началось все это не сегодня и не вчера – в 1991 года грузинская общественность зажарила на медленном огне Звиада Гамсахурдиа за то, что тот приобрел на государственные деньги президентский «Мерседес»… Потом его свергли, и пришли его противники, которые купили «Мерседесов» и «БМВ» в количествах, несопоставимых со Звиадом.

Но всем уже было плевать – как и в случае с «Сити парком» одержимость прошла и про «Мерседесы» все позабыли.

Таково грузинское общество, и такова грузинская политика. «Сити парк» – всего лишь зеркало, на которое не стоит пенять, коли рожа крива…

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