Покрасим, отремонтируем, побелим…

На майские праздники, которых с лихвой отмерило россиянам их правительство, туристы двинулись и в Абхазию. По улицам уже разгуливают первые гости, которых несложно узнать по загорелым лицам и летней одежде. Радости нет предела и правительство – «в ожидании успешного курортного сезона». Экономика на нуле и единственная надежда нынешней власти на доходы от туристического сезона – этого момента в Абхазии ждут второй год. Но ждут, как манны небесной или с моря погоды. Погода, действительно, не подкачала – 22-25 градусов, самые смелые уже окунулись в морские воды.

А вот во всем остальном надо констатировать, что, несмотря на суету минтуризма и постоянные встречи главы ведомства с коллегами из России, страна как никогда не готова к приему туристов, так как находится в состоянии законсервированного полгода назад ремонта. По тротуарам ходить невозможно, а для езды в центре столицы Абхазии лучше использовать внедорожник: ямы после прокладки водопровода и канализационных труб по сей день утрамбовываются автомобилями, а хорошая погода, без сомнения, обернется пылевой завесой. Если ко всему этому добавить бытовые проблемы с водой и светом, разгулявшихся на бездействии правоохранителей, карманников, шныряющих по маршрутным автобусам, и ненавязчивый абхазский сервис, то атмосфера в самый раз разве что для любителей экстрима.

К сожалению, правительство Абхазии никак не может взять в толк, что судьба курортного сезона решается не только за пределами, но прежде всего внутри страны. Уж коли вы назвались туристической страной и намерены на этом зарабатывать, то необходимо создать условия для отдыха людей, чтобы они с благодарностью делились кровно заработанными и хотели приехать еще не раз. Схема проста как мир – чем более комфортно и безопасно в стране, тем больше в ней тратят денег на развлечения и отдых, тем больше денег оседает в бюджете.

Наша готовность к курортному сезону – нищенская. Она ограничена открытием фонтана на сухумской набережной, ремонтом гагрской колоннады и апрельским обращением министерства по туризму к жителям страны с призывом проявить гражданскую позицию и подготовиться к «большому притоку туристов и удачному курортному сезону». По мнению минтуризма, к курортному сезону должны готовиться не власти, а граждане страны и нам поручено «развернуть реальную деятельность по санитарной очистке и уборке», привести в порядок прилегающие к домам территории, «создавать цветники и газоны». Газоны, цветники и вся остальная «реальная деятельность», конечно, за счет собственных средств общественности. Но более всего в прозвучавшем обращении повеселила рекомендация, а может быть приказ «провести коллективное окрашивание заборов и ворот в одной цветовой гамме». Вот уж кто живет в виртуальной действительности, так это наш министр.

Чтобы понять причину веселья, с которым народ откликнулся на призыв минтуризма, достаточно прочесть комментарии. На них не поскупились пользователи социальных сетей. Оказалось, что простым людям, не работающим в министерстве туризма, правительстве, администрациях городов и районов, понятно то, чего не ведают наши чиновники – им надо только прочесть и сделать. Привести в порядок дороги, ведущие к главным достопримечательностям озеру Рица, Гегскому водопаду, Ново-Афонскому монастырю и к остальным храмам, на которые так богата страна, освободить придорожные кафе и объекты отдыха от бродячих животных, убрать свободно разгуливающий по дорогам домашний скот, привести в порядок общественные туалеты, расположенные вдоль основной трассы, собрать мусор на территории Рицинского заповедника, поставить урны… К рекомендациям прилагаются и достаточно грамотные советы, где взять деньги на мероприятия по подготовке к курортному сезону. Оказывается, все знают, что деньги есть и они в той же сфере туризма и отдыха, но просто надо «немножко меньше воровать», уменьшить количество чиновников, так как «вся страна напичкана этими бездельниками». Да, мы уже дошли до такой стадии, когда народ не предлагает «не воровать», а уговаривает чиновников делать это «чуть меньше».

На самом деле, призыв минтуризма, если не вникать в детали, конечно же, хороший. Значимость гражданской инициативы в любом деле переоценить невозможно, но когда возникает традиция перекладывать свою работу на общественность, а потом еще и роптать на народ, то возникает губительный скепсис: а за что мы платим налоги? Действительно, верните нам наши налоги, и мы покрасим, отремонтируем, побелим, накормим и привьем бродячих животных и воплотим в жизнь мечту министра по туризму «сделать Абхазию чистой, уютной, красивой, готовой к приему гостей и успешному курортному сезону».

А теперь утешительный приз для граждан России, которые все же рискнут отдохнуть в нашей замечательной стране – море у нас чистое, природа – красивая, множество достопримечательностей, достойных внимания. И устраивать государственные перевороты в этом курортном сезоне мы не планируем. Наслаждайтесь тем, что есть и не ругайтесь, так как обо всем остальном вас предупреждали.

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