Православная Пасха, моление в святилище Лых-ных и пандемия

В отличие от Южной Осетии, где по примеру Российской Федерации, всю первую декаду мая отвели под выходные, в Абхазии нынче таковыми «сплошняком» идут только первые четыре дня, а потом будут три рабочих.

Итак, в субботу 1 мая был праздник Труда, в воскресенье 2-го и в понедельник 3-го – Православная Пасха, а завтра, во вторник 4-го, будет выходной в качестве компенсации за то, что праздник Труда пришелся в этом году на субботу. Православную Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю).

Пасха в качестве нерабочего дня вошла в календарь праздничных нерабочих дней Республики Абхазия сразу в момент его принятия в 1994 году, а в 2014-м к ней добавили и следующий день, понедельник. Нынче пасхальные богослужения начались во всех действующих православных храмах Абхазии в одиннадцать часов вечера 1 мая. В полночь верующие прошли крестным ходом вокруг храмов, а завершились богослужения к утру. Богослужение в пасхальную ночь в Сухумском кафедральном соборе вел глава Абхазской православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил православных христиан республики с праздником Святой Пасхи – Светлым Христовым Воскресением:

«Амшаҧы (Пасха) для абхазов издревле является одним из самых любимых и широко отмечаемых праздников. В этот день в каждом доме накрывают праздничный стол, ходят в гости к родственникам, друзьям и соседям. Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья, мира и благополучия каждой семье. Да благословит Всевышний нашу Абхазию!» – говорится в поздравлении. Кроме этого, Аслан Бжания поздравил святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В поздравлении, в частности, говорится: «В этот светлый праздник особенно ярко проявляется духовное единство народов Абхазии и России. Деятельность Русской Православной Церкви играет важную роль в обеспечении социальной стабильности и согласия в православном мире».

Особенностью религиозной жизни Абхазии является мирное сосуществование здесь двух мировых религий – христианства, которое в количественном отношении доминирует, мусульманства суннитского толка – и традиционной дохристианской религии. Проведенное в послевоенное время Институтом востоковедения Российской Академии Наук анкетирование населения Гагрского и Гудаутского районов Абхазии свидетельствует о сильном влиянии этой религии на современных абхазов: в среднем от 40 до 60 процентов респондентов признали, что они сами или их родственники имеют традиционные святилища, либо обращались за помощью к таким святилищам. И при этом они считают себя христианами или мусульманами.



В 2012 году был воссоздан Совет жрецов Абхазии, ликвидированный при советской власти. Всего в Абхазии имеется семь главных святилищ, одно из которых находится в центре самого большого абхазского села Лыхны. Огороженное каменной оградой место, на котором стоит Храм Успения Божьей Матери, называется Лых-ныха (Лых-ных). По словам местных жителей, святилище существовало задолго до постройки храма. При строительстве церкви Успения Пресвятой Богородицы в 10 веке часть оставшейся от древнего здания стены была сохранена и продолжала играть важную роль в ритуальной практике (была местом очистительных клятв, проклятий и т.п.). Кусок этой старой стены, расположенный слева и перпендикулярно входу, до сих пор уходит внутрь церковного здания.

Рассказываю подробно именно об этом святилище, где вот уже, надо полагать, тысячелетия проводятся моления мужчин фамилии Шакрыл, поскольку начиная с 1993 года сам принимаю в них участие как представитель одного из ответвлений этой фамилии (Шакирбай, Шакая и Шария). После нескольких десятилетий советских гонений на «отжившие обряды и традиции», с тридцатых по восьмидесятые годы двадцатого века, шакрыловцы в апреле 1992 года возродили свои ежегодные моления на Православную Пасху. Меня пригласили принять участие в этом молении через год. Это было тяжелейшее для Абхазии время - в разгар грузино-абхазской войны, после неудачного мартовского наступления на Сухум. И погода в тот день была под стать: холод, проливной ледяной дождь… Собрались в западном притворе тысячелетнего храма, как бы не только под его физической, но и духовной защитой.

После войны жрецы, или хранители святилища, не раз менялись: вместо умершего Ивана Шакрыла из села Дурипш жрецом избрали Кучкана Шакрыла из села Куланырхуа, а после ухода из жизни того, в 2007 году, – Сергея Шакрыла из Лыхны. Сперва стали накрывать столы в палатках внутри ограды церкви, а потом – за оградой, ближе к зданию школы. Одно время стало привычным, что моления шакрыловцев посещали президенты и другие руководящие работники Абхазии, в последние годы сюда в день Пасхи зачастили автобусы с туристами из России…

Санитарно-эпидемиологический кризис, связанный с пандемией коронавируса, уже второй год вносит свои неизбежные коррективы как в празднование в Абхазии Православной Пасхи, так и в приуроченные обычно к этому дню моления в святилищах.

В прошлом году, когда Пасха выпала на начальный период пандемии, в Абхазии были только единицы инфицированных, но зато полно страхов перед невиданным ранее COVID-19, в абхазском интернет-сообществе разгорелись острые дискуссии о том, открывать ли двери храмов для прихожан в пасхальную ночь. Большинство священнослужителей решили открывать, а вот в Новоафонском монастыре проводили службы без прихожан, с трансляцией в интернете. Спустя год, несмотря на большой рост инфицированных, люди уже как-то пообвыклись, но, по рассказам ездивших нынче в храмы на богослужение, многие прихожане были в медицинских масках.

Что касается моления в святилище Лых-ных, то год назад жрец Сергей Шакрыл выступил на Абхазском телевидении в канун Пасхи и сказал, что на сей раз они не приглашают никаких гостей (да и граница на Псоу тогда была закрыта) и проведут моление в узком кругу. Я не поехал тогда в Лыхны, где на моления съезжаются и по обычаю целуются при встречах около сотни их участников. И нынче решил воздержаться от поездки, поскольку не так давно коронавирус подхватил человек, с которым до этого мы активно общались, и мне посоветовали посидеть дома на самоизоляции.

Но сегодня мы поговорили по телефону с жителем села Куланырхуа Нурбеем Шакрылом, который когда-то, в 1993-м, в первый раз привез меня на моление в святилище из Гудауты. (Его отец потом немало лет был жрецом в Лых-ных). В ответ на вопрос, как все прошло, Нурбей, прежде всего, с сожалением сообщил, что не было жреца: Сергей недавно приболел, ему сделали операцию. Молитву вместо него возносил один из жителей Лыхны. Далее мой собеседник рассказал, что, как и в прошлом году, палаток под брезентовым навесом не ставили, пили вино из закопанного во дворе церкви 16-ведерного кувшина и закусывали свежесваренной козлятиной и мамалыгой на ногах:

«Из апацхи принесли столы, там тоже наши ребята. Возле школы апацха есть… Накрыли там три-четыре стола и стоя…

– Это внутри церковной ограды было?

– Да, да, да… Рядом с кувшином. Старших почти никого не было. Жора из Куланырхуа болеет тоже. В основном, наши ровесники были и молодежь. Без палаток, но все организовали культурно, как обычно, четко. А из гостей каких-то известных никого не было».

Нурбей добавил, что российских туристов в этом году было много. Они заходили в храм, ставили свечи, интересовались молением шакрыловцев и не отказывались от стаканчика черного вина.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия