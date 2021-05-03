«Деньги Януковича» впервые вернулись из США в госказну Украины

Индии пока не удаётся справиться с ростом числа заражений и смертей от коронавирусной инфекции, в то время как кризис с COVID-19 наблюдается и в других частях Южной Азии.

Только за минувшую неделю в Индии было зарегистрировано 2 миллиона 600 тысяч новых случаев болезни, умерли – 23800 человек. Последние 10 дней суточный прирост заражений составлял около 300 тысяч, 3 мая он превысил 360 тысяч. Умерли за последние сутки 3417 человек. Всего жертвами пандемии в стране стали около 215 тысяч жителей. И эксперты не исключают, что реальное число заражений и смертей многим выше.

В Индию поступает международная помощь, чтобы помочь ей справиться с недостатком медицинского кислорода и препаратов для лечения больных. Великобритания сообщила, что направит в свою бывшую колонию дополнительно тысячу аппаратов для искусственной вентиляции лёгких.

Индийское правительство во главе с премьером Нарендрой Моди до сих пор воздерживается от введения национального локдауна, но многие штаты принимают собственные ограничительные меры, в попытке сдержать распространение коронавируса. На этом фоне правящая партия теряет позиции на местных выборах, в частности, она проиграла в ключевом штате Западная Бенгалия, пишет "Би-би-си". Моди критиуют за то, что он сосредоточен сейчас на голосовании больше, чем на ситуации с эпидемией.

Рост заражений отмечен и в Непале со Шри-Ланкой, где в больницах также не хватает коек, кислорода и лекарств. "Вскоре мы можем столкнуться с кризисом по типу индийского, если не остановим нынешнюю тенденцию распространения болезни", - подчёркивают местные эпидемиологи.

Пакистан, переживающий третью волну эпидемии, с 4-го мая закрывает примерно на две недели границы с Афганистаном и Ираном. Решение, однако, не затронет пакистанцев, возвращающихся на родину из этих соседних государств.

В Европе ситуация с коронавирусом постепенно улучшается. Карантинные ограничения на фоне снижения уровня заболеваемости ослабляет, начиная с понедельника 3-го мая, Румыния.

Число заражений после прохождения пика снижается в Германии. В крупнейшей европейской экономике набирает обороты кампания по вакцинации населения против COVID-19. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал всё более вероятным то, что власти предложат ослабить санитарные меры для тех, кто пройдёт полную вакцинацию, а также тех, кто уже переболел.

В английском городе Ливерпуль организовали музыкальный фестиваль, посетителям которого разрешили прийти без защитных масок и не соблюдать социальную дистанцию. Власти, судя по сообщениям, хотели протестировать, можно ли уже устраивать подобные мероприятия без риска новых заражений. Всего на фестивале под открытым небом присутствовали около 5 тысяч зрителей. Все они при этом были обязаны предъявить негативный результат теста на коронавирус и пообещали пройти проверку повторно через пять дней.