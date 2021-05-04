Заколдованный гальский круг

Парламентом Республики Абхазия в первом чтении были приняты поправки в закон «Об актах гражданского состояния», которые позволяют изменить в массовом порядке лицам, не обладающим абхазским гражданством, свою национальность. В парламенте продолжается обсуждение этого законопроекта, между тем в обществе прозвучало немало голосов против его принятия.

На прошлой неделе Высший совет ветеранской общественной организации «Аруаа» опубликовал открытое письмо спикеру Валерию Кварчия и депутатам Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. В нем ветераны пишут:

«Как известно, парламентом в первом чтении приняты поправки в закон Республики Абхазия «Об актах гражданского состояния». Произошло это без широкого обсуждения данной темы в обществе. В 2015 году более ста ученых и общественных деятелей выступили против инициативы, которая предполагала изменить в массовом порядке лицам, не обладающим гражданством Республики Абхазия, свою национальность. Как мы видим сегодня, цель этих поправок – разрешить, подчеркиваем, в массовом порядке, всем лицам обладающим видом на жительство и проживающим в восточных районах Абхазии, точнее мырзаканским абхазам, которые подверглись ассимиляции в сталинско-бериевский период и которые идентифицируют себя мегрелами или грузинами, сменить свою национальность».

Имеется в виду «на абхазскую национальность». Для тех, кто не знает, может быть совершенно непонятно, почему же «Аруаа» выступают против. Ведь сразу после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в абхазском обществе широко распространились рассуждения о том, что нужно интегрировать в него население Гальского района в старых, советских границах (после войны часть его сел были включены в Ткуарчальский, а часть – в Очамчырский районы), «вернуть его к абхазским корням». Отношение абхазов к гальцам существенно отличалось и отличается от отношения, скажем, к грузинскому населению Гулрыпшского, Гагрского районов. И потому, что в начале 90-х на грузинской стороне их воевало сравнительно небольшое число, и потому, что в большинстве их видели потомков абхазов, живших в восточной исторической области Абхазии, где правил некогда князь Мырзакан Чачба (Шервашидзе). Об этом свидетельствуют, в частности, распространенные там ныне фамилии Зухбая (переделанное с Зухба), Бутбая (Бутба), Кецбая (Кецба) и так далее. Уточним, впрочем, что грузинская (мегрельская) ассимиляция происходила не только в сталинско-бериевский период, когда она действительно резко усилилась, но еще и в девятнадцатом веке, с постепенного распространения среди мырзаканцев мегрельского языка...

Реалисты, разумеется, и тогда, четверть века назад, понимали, что обратный процесс изменения национального самосознания гальцев в силу многих причин проблематичен и в любом случае не может быть быстрым процессом. Так или иначе, но многие абхазские историки, общественно-политические деятели активно призывали к тому, что дать возможность потомкам самурзаканцев (затем стали говорить «мырзаканцев») при их желании по упрощенной схеме менять национальность и фамилии на абхазские. Что же изменилось сейчас? В дело вмешалась так называемая проблема паспортизации.

На рубеже прошлого и нынешнего веков жители восточных районов Абхазии грузинской национальности массово обрели грузинские гражданство и паспорта, стали на постоянной основе получать в Грузии пенсии и пособия как беженцы, хотя продолжали жить в своих домах, другие социальные выплаты. Во второй половине нулевых годов они так же массово получили абхазские гражданство и паспорта, хотя законодательство Абхазии двойного абхазского и грузинского гражданства не разрешает. Просто обладатели грузинских паспортов делали вид, что якобы отказались от них, и писали заявления об этом в сдаваемом пакете документов на получение абхазского гражданства, а абхазские власти делали вид, что верят им. В дальнейшем тогдашняя оппозиция в Абхазии (которая сейчас снова в оппозиции) успешно использовала эту тему во внутриполитической борьбе – не только добившись «изъятия незаконно выданных паспортов РА», но и нанеся тогда существенный репутационный урон своим оппонентам, поскольку многие гальские жители впоследствии признавали наличие у них грузинских паспортов. Но предложенный десяткам тысяч жителей восточных районов Абхазии вместо гражданства и паспортов вид на жительства в РА приобретается ими все последние годы весьма медленно и неохотно.

Любопытно, кстати, проследить, как менялось восприятие данной ситуации грузинской стороной. Когда лет пятнадцать назад гальцы получали абхазские паспорта, в Тбилиси раздавались возмущенные голоса о том, что абхазские власти навязывают живущим там грузинам гражданство «несуществующего государства». Когда паспорта у них начали изымать как незаконно выданные, там зазвучало еще больше возмущенных голосов – о том, что грузины в Абхазии подвергаются дискриминации…

В абхазском обществе же как не было, так и нет единого мнения. Одни приводят примеры того, как их знакомые, люди вполне лояльные абхазскому государству и утверждающие, что не имеют грузинских документов, не могут получить гражданство и паспорта РА, другие повторяют мысль о том, что массовая паспортизация не отказавшихся от грузинского гражданства превращает их у нас в «пятую колонну». Но при этом изменение абхазского законодательства, не позволяющего иметь двойное гражданство – Абхазии и Грузии – как вариант выхода из тупика по понятным причинам даже не обсуждается. Ведь учитывая, что Грузия категорически не приемлет признания независимости Абхазии, для Сухума это было бы равносильно политической капитуляции, отступлению от краеугольного принципа абхазской государственности. И вот стала активно продвигаться идея массовой смены в восточных районах Абхазии национальности и изменения фамилий. Многие в абхазском обществе восприняли это как попытку не мытьем, так катаньем получить абхазские паспорта, что давало бы, в частности, возможность их обладателям спокойно ездить в РФ, а при благоприятных условиях и российские паспорта получать. Дело в том, что этнические абхазы, где бы они ни жили – в Турции, других странах – «автоматом» получают абхазское гражданство.

Далее в открытом письме «Аруаа» говорится:

«Всем известно, что по закону «О гражданстве» изменение национальности на абхазскую фактически означает автоматическое получение гражданства Республики Абхазия. К сожалению, за все годы независимости Абхазии нами не были созданы реальные условия мырзаканским абхазам для их возращения к своим историческим корням. Подавляющее большинство этих людей не только имеют гражданство Грузии, но и не идентифицируют себя абхазами, очень многие не признают независимость нашей страны, считая Абхазию частью Грузии. Мы, в «Аруаа», не меньше кого-либо хотим видеть мырзаканских абхазов, как и всех жителей восточных районов страны, истинными патриотами Апсны. Но, в тоже время понимаем, что простая смена национальности в документах ничего не изменит в сердцах людей. От того, что кто-то будет записан в паспорте абхазом, он достойным гражданином нашей страны не станет. За три десятилетия мы не построили ни одной школы-интерната, где бы учились дети мырзаканских абхазов, не научили их потерянному в ходе ассимиляции родному языку; они как считали себя 30 лет назад гражданами Грузии, так и, в своем подавляющем большинстве, считают и сегодня».

В письме также говорится, что миф, будто 70% гальцев осознают себя этническими абхазами, давно развеян. Общественная организация «Мырзаканские абхазы» в 2016 году провела исследование среди 52 абхазских фамилий, проживающих Гальском районе в старых границах. Оказалось, что численность мырзаканских абхазов не более 6.500 человек из 42 тысяч населения. О самосознании большинства этих людей говорит тот факт, что в 2008-2014 годах, обладая паспортом гражданина Абхазии, что давало им право восстановить свои исторические фамилии и национальность, они этим не воспользовались. Только единицы вернули свою национальность и фамилии. После 2015 года данный процесс проходил через комиссию по гражданству при президенте страны. Каждый желавший восстановить свою фамилию и национальность проходил через комиссию. Каждое решение принималось индивидуально. В то же время с просьбой вернуть исторические фамилии и национальность с 2016 по 2019 годы обратилось не более 900 человек. Подавляющее большинство из них, по мнению авторов письма, обеспокоено не «восстановлением исторической справедливости», а получением паспорта гражданина Абхазии при сохранении одновременно гражданства Грузии. Нет сомнения, пишут они, что во время выборов эти люди будут голосовать так, как им скажут из Грузии, в информационном пространстве которой они проживают и сегодня. Большинство из них не получают даже сигнала Абхазского телевидения, но смотрят телевидение Грузии.

Авторы письма считают, что только в результате широкой общественной дискуссии с привлечением научных институтов, общественных и политических организаций можно прийти к принятию взвешенного и мудрого решения в данном вопросе. И предлагают парламенту не спешить с принятием закона во втором чтении.

В абхазском сегменте соцсетей встретилось такое мнение: «Ласковое теля, говорят, двух маток сосет… Кстати, думаю, что за Ингуром не будут возражать против этого проекта: ведь абхазы и в Аджарии живут, и в Тбилиси… Но если появятся десятки тысяч якобы абхазов с грузинскими самосознанием и гражданством, это будет обман и самообман. Причем такие могли бы ездить по абхазским паспортам в Россию, как мы, а по грузинским – еще и в дальнее зарубежье, по всему миру. Да мне не жалко, просто не хочется чувствовать себя чересчур легковерным, человеком, которого вокруг пальца обвели».

Но кое-кто и возражал: «А с чего вы решили, что все там подряд кинутся менять национальность? По-моему, это лишние опасения. Для большинства людей это не вопрос просто какой-то утилитарной, порой призрачной выгоды, а действительно национального самосознания. Думаю, что захотят менять национальность именно те, которые готовы назвать себя абхазами и не будут при этом на кого-то оглядываться».

Вот что сказал сегодня «Эху Кавказа» по этому поводу абхазский эксперт Тенгиз Джопуа:

«Один раз уже на грабли наступали с выдачей паспортов в восточных районах. Поэтому если мы что-то предпринимаем в этом направлении, нужно учитывать тот опыт, который у нас уже есть. Мы должны быть уверены, что они не являются гражданами Грузии. Мы не можем у себя в приграничных районах держать, извините, «пятую колонну». С учетом тех отношений, которые складываются у нас с этой страной. На одни и те грабли наступать – это глупо».

Но есть и те, кто смотрят на ситуацию по-другому. Я позвонил сегодня и общественному активисту Боте Ажиба, который позавчера написал на своей страничке в Фейсбуке: «Самый первый показатель нашей недееспособности в области репатриации – это наша отвратительная и бездарная политика в отношении к мырзаканским абхазам и переписанным абазинам Северного Кавказа». Он сказал:

«Надо делать это, давно надо. Почему званбаевцам, тарбаевцам не можем восстановить национальность? Это глупо очень.

– Но вот доводы, которые приводят «Аруаа» в своем письме в парламент: что, если это будет просто для того, чтобы иметь абхазские паспорта и пользоваться этим, при сохранении грузинских?

– Я считаю, Грузия пусть занимается чем хочет, а мы должны думать о своих национальных интересах, помогать нашему народу, потому что их в бериевские времена в самом деле в один день переписали. Почему мы не имеем права помочь им восстановить фамилии и национальность?».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия