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Обзор грузинской прессы

Амиран Гамкрелидзе

В Грузии с сегодняшнего дня началась вакцинация препаратом китайского производства – Sinopharm. Регистрация открыта для всех граждан старше 18-ти лет. «Это очень символично, что новой вакциной Sinopharm сегодня первым привился я», – цитирует Interpressnews главу Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе.

Сделав прививку, Гамкрелидзе, пишет Interpressnews, призвал людей последовать его примеру. По его словам, 300-500 сделанных прививок равны одной спасенной жизни. Гамкрелидзе также сегодня объявил о намерении ввести т.н. ковид-паспорта в стране:

«Предварительная работа над (созданием) ковид-паспортов завершена. На этой неделе мы представим концепцию Минздраву, потом – координационному совету и правительство примет решение. Ковид-паспорт – это документ, на электронном или бумажном носителе будет указан ваш статус прививки, делали ли вы за последние 72 часа ПЦР-тест или быстрый тест и каков его ответ. Также, там возможно будет указываться перенесли ли вы заболевание (ковид), этот вопрос еще будет обсуждаться. Установить все это можно будет посредством специального QR-кода. Это сертификат, подтверждающий, что вы дважды привились той или иной вакциной».

Обзор грузинской прессы
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Обзор грузинской прессы
by Эхо Кавказа

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О том, перед какой угрозой стоят мегрельский, сванский и лазский языки, а также с чем это связано написало интернет-издание Netgazeti. В интервью изданию историк и издатель Буба Кудава говорит, что проблема исчезновения языков – глобальна. В то же время, по словам историка, часто родители намеренно не учат детей этим языкам, полагая, что это помешает им в процессе получения образования на грузинском в будущем.

«Мне часто говорят, что опасность исчезновения этих языков не существует и приводят в пример себя. «Как, столько людей говорят на них? Мы все время говорим на мегрельском», – говорят они. В каком-то смысле это правда, но, если приглядеться, на этих языках в основном говорят представители старшего и среднего поколения. Новое поколение практически не говорит. В лучшем случае они понимают, но это не значит, что они его знают. Для того, чтобы язык сохранился, на нем активно должны говорить все три поколения, как внутри этих поколений, так и между собой».

При этом некоторые, говорит Буба Кудава и вовсе не видят трагедии в том, что языки эти могут исчезнут.

«В Турции я встречал лазов, которые не учат языку своих детей, потому что считают, что этот язык они все равно никак не смогут использовать», – говорит историк.

Он убежден, что забота о языках делает страну сильнее. По его словам, опыт показывает, что те народы, которые не заботятся о своем наследии, со временем в аспектах их идентичность и государственности сталкиваются с различными проблемами:

«Я убедился в одном, если вопрос этих языков не будет поднят на государственный уровень, проблема не решится. Популяризировать язык могут посредством определенных проектов и негосударственные организации, и отдельные лица, но этих ресурсов недостаточно. Этим языкам необходим определенный статус, чтобы государство взяло на себя обязательство заботиться о них».

Netgazeti поинтересовалось у Минобразования, не планируется ли в какой-либо форме ввести обучение на мегрельском, лазском и сванском. В ведомстве ответили, что на данном этапе о внедрении чего-то подобного в школах речи не идет. Однако изучение этих языков возможно в ВУЗах на соответствующих факультетах.

* * *

Истории жителей Гали, оказавшихся в сложном положении из-за пандемии, собрало мультимедиа издание ChaiKhana. Из-за трудностей, связанных с переходом административной границы, много семей разделилось, некоторые не смогли своевременно получить медицинскую помощь…

Так, 83-летняя Т.К. рассказывает, что все ее родственники живут на территории, подконтрольной грузинским властям. Соседей практически нет. Живет она одна в доме на самой окраине села Дихазурга. Большой огород, корова и куры – это то, за счет чего пенсионерка существует.

«Думаете, когда я молодая была, болезней не было? Но тогда мы проще переносили все. Больше доброты было. Это пропало, и именно это меня пугает, а не вирус. Объявили, что из-за вируса нужно обходить стороной стариков – все бегут от меня, никто не приходит. Иногда мне кажется, что я одна на Земле. Своих детей мне Бог не дал, есть племянники в Кутаиси. Но я их более года не видела (…) Сейчас и пенсию не могу взять. Слышала, что пенсионеров начали переводить (через административную границу), чтобы они смогли взять пенсию, но ко мне пока никто не приходил…», сказала жительница Гали ChaiKhana.

* * *

Грузинские социальные сети продолжают обсуждать пост, опубликованный Snoop Dog в Instagram. Известный рэп-исполнитель выложил видео аджарского танца «Гандагана», на которое наложена современная музыка. К видео добавлен текст: «Это я и мои друзья, накурившись, когда все мы станем бабушками и дедушками в 2075 году».

Телекомпания «Рустави 2» нашла героев этого видео – это члены ансамбля «Песвеби» из Шуахеви. О том, кто такой Snoop Dog и, собственно, как это связано с тем, что их танец увидело более 10 миллионов человек, они узнали совсем недавно. Шуахевские члены ансамбля оказались рады неожиданной популярности и столь влиятельному «продюсеру».

«Сперва, думаю, что происходит? Удивился, потом увидел на Facebook, чуть не заплакал. Как будто заново родился», сказал один из членов ансамбля «Песвеби» Михаил Меликишвили «Рустави 2».

Шуахевцы говорят, что с удовольствием исполнили бы «Ганадагана» вместе с Snoop Dog и приглашают его в гости.

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