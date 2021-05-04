Обзор грузинской прессы

В Грузии с сегодняшнего дня началась вакцинация препаратом китайского производства – Sinopharm. Регистрация открыта для всех граждан старше 18-ти лет. «Это очень символично, что новой вакциной Sinopharm сегодня первым привился я», – цитирует Interpressnews главу Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе.

Сделав прививку, Гамкрелидзе, пишет Interpressnews, призвал людей последовать его примеру. По его словам, 300-500 сделанных прививок равны одной спасенной жизни. Гамкрелидзе также сегодня объявил о намерении ввести т.н. ковид-паспорта в стране:

«Предварительная работа над (созданием) ковид-паспортов завершена. На этой неделе мы представим концепцию Минздраву, потом – координационному совету и правительство примет решение. Ковид-паспорт – это документ, на электронном или бумажном носителе будет указан ваш статус прививки, делали ли вы за последние 72 часа ПЦР-тест или быстрый тест и каков его ответ. Также, там возможно будет указываться перенесли ли вы заболевание (ковид), этот вопрос еще будет обсуждаться. Установить все это можно будет посредством специального QR-кода. Это сертификат, подтверждающий, что вы дважды привились той или иной вакциной».

О том, перед какой угрозой стоят мегрельский, сванский и лазский языки, а также с чем это связано написало интернет-издание Netgazeti. В интервью изданию историк и издатель Буба Кудава говорит, что проблема исчезновения языков – глобальна. В то же время, по словам историка, часто родители намеренно не учат детей этим языкам, полагая, что это помешает им в процессе получения образования на грузинском в будущем.

«Мне часто говорят, что опасность исчезновения этих языков не существует и приводят в пример себя. «Как, столько людей говорят на них? Мы все время говорим на мегрельском», – говорят они. В каком-то смысле это правда, но, если приглядеться, на этих языках в основном говорят представители старшего и среднего поколения. Новое поколение практически не говорит. В лучшем случае они понимают, но это не значит, что они его знают. Для того, чтобы язык сохранился, на нем активно должны говорить все три поколения, как внутри этих поколений, так и между собой».

При этом некоторые, говорит Буба Кудава и вовсе не видят трагедии в том, что языки эти могут исчезнут.

«В Турции я встречал лазов, которые не учат языку своих детей, потому что считают, что этот язык они все равно никак не смогут использовать», – говорит историк.

Он убежден, что забота о языках делает страну сильнее. По его словам, опыт показывает, что те народы, которые не заботятся о своем наследии, со временем в аспектах их идентичность и государственности сталкиваются с различными проблемами:

«Я убедился в одном, если вопрос этих языков не будет поднят на государственный уровень, проблема не решится. Популяризировать язык могут посредством определенных проектов и негосударственные организации, и отдельные лица, но этих ресурсов недостаточно. Этим языкам необходим определенный статус, чтобы государство взяло на себя обязательство заботиться о них».

Netgazeti поинтересовалось у Минобразования, не планируется ли в какой-либо форме ввести обучение на мегрельском, лазском и сванском. В ведомстве ответили, что на данном этапе о внедрении чего-то подобного в школах речи не идет. Однако изучение этих языков возможно в ВУЗах на соответствующих факультетах.

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Истории жителей Гали, оказавшихся в сложном положении из-за пандемии, собрало мультимедиа издание ChaiKhana. Из-за трудностей, связанных с переходом административной границы, много семей разделилось, некоторые не смогли своевременно получить медицинскую помощь…

Так, 83-летняя Т.К. рассказывает, что все ее родственники живут на территории, подконтрольной грузинским властям. Соседей практически нет. Живет она одна в доме на самой окраине села Дихазурга. Большой огород, корова и куры – это то, за счет чего пенсионерка существует.

«Думаете, когда я молодая была, болезней не было? Но тогда мы проще переносили все. Больше доброты было. Это пропало, и именно это меня пугает, а не вирус. Объявили, что из-за вируса нужно обходить стороной стариков – все бегут от меня, никто не приходит. Иногда мне кажется, что я одна на Земле. Своих детей мне Бог не дал, есть племянники в Кутаиси. Но я их более года не видела (…) Сейчас и пенсию не могу взять. Слышала, что пенсионеров начали переводить (через административную границу), чтобы они смогли взять пенсию, но ко мне пока никто не приходил…», – сказала жительница Гали ChaiKhana.

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Грузинские социальные сети продолжают обсуждать пост, опубликованный Snoop Dog в Instagram. Известный рэп-исполнитель выложил видео аджарского танца «Гандагана», на которое наложена современная музыка. К видео добавлен текст: «Это я и мои друзья, накурившись, когда все мы станем бабушками и дедушками в 2075 году».

Телекомпания «Рустави 2» нашла героев этого видео – это члены ансамбля «Песвеби» из Шуахеви. О том, кто такой Snoop Dog и, собственно, как это связано с тем, что их танец увидело более 10 миллионов человек, они узнали совсем недавно. Шуахевские члены ансамбля оказались рады неожиданной популярности и столь влиятельному «продюсеру».

«Сперва, думаю, что происходит? Удивился, потом увидел на Facebook, чуть не заплакал. Как будто заново родился», – сказал один из членов ансамбля «Песвеби» Михаил Меликишвили «Рустави 2».

Шуахевцы говорят, что с удовольствием исполнили бы «Ганадагана» вместе с Snoop Dog и приглашают его в гости.