В Госдуме хотят лишить избирательного права сторонников Навального

Во вторник на рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, запрещающий участвовать в парламентских выборах тем, кто "причастен к деятельности общественного или религиозного объединения, а также иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими".

В документе указано, что запрет будет распространяться почти на всех членов такой организации - от учредителей до рядовых работников, которые соответственно работали в ней за три или один год до того, как суд решил запретить или ликвидировать объединение.

Согласно законопроекту, руководители таких организаций не смогут избираться депутатами в течение пяти лет, а сотрудники — в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации.

Депутаты предложили распространить запрет и на "иных лиц, причастных к деятельности таких организаций". Тем, кто предоставлял денежные средства, имущественную, консультативную или иную помощь организации за год до ее запрета будет запрещено баллотироваться в течение трех лет.

Леонид Волков, соратник Алексея Навального, считает, что законопроект разработан специально против команды оппозиционера и тех, кто её поддерживает. По его оценке, запрет может затронуть более 200 тысяч человек, делавших пожертвования команде Навального.

"Жертвовал нам хотя бы копейку в течение последнего года, работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет - тебе нельзя баллотироваться в Госдуму. Это открытое поражение в правах сотен тысяч людей, настоящий фашизм", - так оценил законопроект Леонид Волков.