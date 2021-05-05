МВД Грузии зарегистрирует законопроект для выдачи прав водителям мопедов

Водителям мопедов в Грузии вскоре придется сдавать экзамен на вождение, оформлять водительское удостоверение, а также регистрировать свое транспортное средство, как это делают автомобилисты, – пишет «Новости-Грузия».

Законопроект уже внесен в парламент, вскоре мы его зарегистрируем, сообщил в беседе с журналистами глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

По словам министра, на данном этапе невозможно контролировать мопеды с помощью видеокамер и часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Поэтому в ближайшее время мопеды будут зарегистрированы и их водителям понадобятся водительские права.

Что касается статистики погибших, то Гомелаури считает, что данные увеличились «не катастрофически».

«Смертей, связанных с мопедами, стало меньше. Чаще встречаются случаи, которые касаются мощных мотоциклов, где требуются водительские права категории А. Насколько я помню, законопроект был внесен в парламент, и мы скоро его зарегистрируем», – сказал Гомелаури.

О том, что МВД готовит законопроект о регистрации мопедов, Гомелаури напоминал и в феврале, когда в парламенте проходила процедура утверждения нового кабинета министров.

Законопроект об обязательной выдаче водительских прав водителям мопедов был внесен в парламент Грузии два года назад. Согласно этой инициативе, граждане до 18 лет могут получить только права для вождения мопедов, квадроциклов и трактора, но исключительно для работы, а не для перевозки пассажиров.