Дума запретит отрицать решающую роль СССР в победе над нацистами

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий отрицать решающую роль Советского Союза в победе над нацисткой Германией в годы Второй мировой войны. Документ также предполагает запрет на уравнивание советского и нацистского режима в этот исторический период.

Законопроект подготовлен группой единороссов при поддержке президента России Владимира Путина. В пояснительной записке указано, что цель поправок - «поставить заслон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на Победе».

Ранее Путин обсуждая инициативу заявил, что в России нужно «включить механизмы защиты совсем недавнего прошлого». Он сравнил это с законодательным запретом на отрицание геноцида армян в Османской империи в ряде стран мира.

Наказание за нарушение в тексте не установлено, оно будет внесено в парламент отдельным документом. Готовится его согласование с правительством, рассказала «Открытым медиа» один из соавторов Елена Ямпольская. Предположительно, документы вносятся по отдельности, чтобы первую часть успели зарегистрировать до празднования 9 мая.

Путин неоднократно негативно высказывался о том, что он считает «переписыванием истории» и попытками исказить правду о Великой Отечественной войне. Он высказывал мнение, что таким образом страны Запада «хотят поменять порядок, возникший после Второй мировой войны».

В начале апреля Путин подписал закон, запрещающий публично унижать честь и достоинство ветеранов Второй мировой войны, нарушителям грозит лишение свободы до трех лет. Одновременно на рассмотрение парламента находится законопроект, предлагающий отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа, документа, который в историографии рассматривается как одна из основных причин, позволивших нацистской Германии начать боевые действия в 1939 году.