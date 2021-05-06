Прехождение от Первомая к Пасхе или Записки дилетанта

В эту самую светлую пасхальную неделю хочется поговорить о чем-то радостном, светлом, обнадеживающем. Негоже в такие, воистину прекрасные дни, снова выворачивать наизнанку нечистое белье и пачкать себе ауру политическими гримасами. Это мы всегда успеем сделать потом.

В этот раз Светлое Христово Воскресенье почти совпало с Первомаем, праздником «трудящихся всех стран». Первомай был, естественно, первого мая, а второго мая была Пасха, православная Пасха, которая в этом году случилась почти на месяц позже, чем католическая.

Для меня одной из самой большой вселенской непоняткой является именно то, что один и тот же христианский праздник проводится в разные числа. Как будто православие и католицизм – это не одно и то же, и Сын Божий у них в двух лицах – один католик, другой православный. Да, различия у приверженцев Христианской церкви есть, но они настолько (по моему скромному мнению) незначительные, что наконец можно было и тем, и другим сесть за круглый стол переговоров и договориться; подискутировать, поспорить и прийти к общему мнению. Во всяком случае, хотя б Пасху вместе справляли бы, вместе праздновали, вместе разговлялись. А то, католики уже с месяц балуются мясными и молочными блюдами, а православные им завидуют и глотают слюнки, а зависть – один из смертных грехов. Я, конечно, все это говорю не очень серьезно, хотя, почему бы и нет? Повторяю, никаких принципиальных различий между теми и другими не существует. И те, и другие чтут Сына Божьего нашего, Иисуса. Заповеди одни и те же, да вообще все одинаково, а Воскрешение в разные числа. Сам Филарет Московский, святой Филарет, говорил, что «Держась слов Священного Писания, никакую Церковь, верующую, яко Иисус есть Христос, не дерзну я назвать ложной». Очень, современное видение проблемы, хотя и сказано более полутора сотен лет тому назад.

Пасха и Рождество – это два праздника, которые мы в Грузии справляли всегда, даже в темные советские времена. Помню, на Пасху грузинское телевидение показывало иностранные картины капиталистических стран, чтоб народ сидел дома и не шел в церковь. Один раз показали культовое кино всех настоящих мужчин «Великолепная семерка», который я и сейчас с удовольствием пересматриваю. А следующий раз пустили фильм, который в кинотеатрах никогда не шел, и, по идеологическим каким-то своим соображением, и не мог идти: это был японский боевик 1974 года «Леди каратэ». На второй день весь город гудел – все обсуждали великолепие увиденного. Мы, мальчишки и девчонки, а также наши родители, издавали оглушительные вопли «киаааа», и пытались руками изобразить те взмахи и рубящие движения, которые увидели накануне. Думаю, благодаря этой нехитрой картине многие начали всерьез увлекаться каратэ. Открывались легальные и полулегальные кружки, куда ходили подростки и обучались восточным видам единоборств.

Сравнительно недавно я нашел в сети этот фильм и решил его пересмотреть. Ну, что сказать? Зрелище более чем убогое, сюжет тоже не шекспировский, разумеется. Но тогда, в далекие 70-годы, это нам казалось шедевром; этаким приветом из свободного мира, где есть жестокость, секс и жвачка.

Кстати, такие хитрые ходы, дабы не популяризировать походы в церковь, устраивало только наше, грузинское правительство. Надо сказать, что православие у нас всегда почиталась гораздо ярче, чем в других советских республиках. В процентном отношении верующих у нас было очень много. Уже то, что почти всех грузинских младенцев крестили, говорило о многом. В России такого повального крещения детей в те времена не было. Потому и боролось грузинское правительство и компартия более-менее «гуманным» способом с верующими, чтоб те не шли в церковь, а сидели дома, прикованными к голубому экрану.

Кроме предпасхальных фильмов, комсомол Грузии еще и по-другому боролся с православной молодежью. Создавались мобильные группки из передовиков комсомольского движения, которые в ночь Пасхи дежурили около храмов, хоронились в кустах и потом ловили выходящих из церкви молодых людей. Ловили, записывали данные и наутро сообщали в ВУЗ. Один раз я сам попал в такую облаву. Не скажу, что я был особенно религиозным, даже совсем им не был, но мне стало интересно, что же это такое, и я с друзьями в ночь пошли в церковь. На выходе нас тормознули. И потом пошел форменный торг: «Вы поставили свечку перед иконой!», «Нет, я не ставил свечку!», «Нет, вы поставили свечку, я видел!», «Нет, вам показалось, ничего я не ставил», «Нет, ставили, ставили!». Кончилось все тем, что нас переписали, а так как в те времена с документами ходили только офицеры и джентльмены, мы все назвались вымышленными именами. Я даже помню, что себя я тогда окрестил Зурабом Эристави. Друзья потом долго меня дразнили князьком и мне это было приятно, так как сам я из сугубо пролетарской семьи.

В общем был полный абсурд на марше.

А теперь про Первомай. У нас в стране давно никто не вспоминает про это праздник, хотя в мире около девяноста стран Первое мая отмечают как праздник. Среди них есть такие продвинутые, как Франция, Швеция, Норвегия, Финляндия, Австрия, Бельгия и др. Видимо, там до сих пор ценится труд. А у нас Первое мая не упоминают ни в одном информационном агентстве. Но в ветхосоветские времена я Первомай любил. Не как праздник трудящихся, отнюдь. Мне он был дорог, во-первых, потому, что мы отдыхали два дня (первое-второе мая), а во-вторых, было весело – собирались всем кагалом, шли, махали ручками, приветствовали глядевших на нас с высоких трибун, надутых и важных партийных и государственных деятелей, передовиков производства, героев соцтруда и прочей приближенной к власти элиты. Мы шли, гремела музыка, проезжали грузовики со спущенными бортами, на них высились всякого рода конструкции из папье-маше, изображавших какие-то шестеренки, детали станков, серпы и молоты и прочую символику труда и победившего пролетариата. Пройдя мимо трибун, мы потом заваливались к кому-нибудь домой, накрывали столы, выпивали, закусывали и говорили тосты – нет, не за Первомай и не за труд и созидание. Пили за любовь, за родной город, за друг друга, за будущую независимость и за обязательное процветание.

Прошли года.

Независимость мы получили, в церковь ходим абсолютно легитимно, свечки ставим, когда хотим, где хотим и перед кем хотим, а счастья все нет и нет.

Но оно, обязательно, воистину будет.

Прошу к столу.

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