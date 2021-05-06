Обзор абхазской прессы

Агентство «Абхазия-Информ» публикует интервью общественного деятеля Тенгиза Джопуа об экономической ситуации в Абхазии, внешних и внутренних факторах, влияющих на ее развитие.

«Изоляционистская политика, которую проводит Грузия, препятствует нашим внешним контактам, не способствует модернизации, мешает нормальному экономическому развитию и интеграции в международное сообщество… Не трогая политические вопросы, Грузия могла бы предпринять конкретные шаги в части прекращения политики блокирования связей экономического, социального, культурного характера в отношении Абхазии. Если у нас появится в результате разблокировки Грузией беспрепятственный доступ к мировой экономике, как это имеет место в других постконфликтных зонах, то это создаст предпосылки для экономических связей и с самой Грузией. Не могу сказать, что мне это нравится, но мы вынуждены и даже, обязаны, использовать любые способы расширения нашего взаимодействия с внешним миром. Мы находимся в очень сложной экономической ситуации. Нам необходимо найти дополнительные возможности для того, чтобы развивать внутренний рынок. Находиться постоянно на иждивении какого-то государства – это неправильно», – заявил Тенгиз Джопуа.

Эксперт отметил, что он выступает против торговли с Грузией, потому что, «какие бы действия ни предпринимала грузинская сторона, она все делает в ущерб Абхазии». Он уточнил, что, приняв закон «об оккупированных территориях» и другие ограничительные механизмы, Грузия закрыла Абхазию для многих крупных компаний, производящих различную продукцию. Она запрещает не только экспорт капитала в Абхазию, но и экспорт технологий.

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Газета «Республика Абхазия» публикует интервью руководителя Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Вячеслава Чирикба. Он заявил, что необходимо создать грамотную и реалистичную концепцию развития страны на трехлетний или пятилетний срок. Хорошая основа уже есть – это и стратегия, разработанная ранее ЦСИ, и другие схожие программы. Кроме того, по его словам, важно хорошо разобраться в том, почему разработанные программы оказались так и не востребованы руководством, которое их само заказало, заплатив за их выполнение государственные деньги.

Руководитель ЦСИ считает, что Абхазия вполне может вновь стать экономически процветающей страной. Вячеслав Чирикба продолжил: «Но вместо этого мы пока еще очень бедны. Одно из объяснений этому – непомерно высокий уровень серой экономики. Бизнес укрывается от налогов. В магазинах, за исключением супермаркетов, не стоят кассовые аппараты. Это означает, что нет адекватной отчетности, реальные доходы скрываются. Непоступление налогов имеет своим результатом нищенские пенсии и зарплаты, недофинансирование социальной сферы, медицины, образования. Успешная борьба с сокрытием доходов и неуплатой налогов является одним из самых важных показателей эффективности любого государства».

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Собираемость платежей за потребленную электроэнергию с абонентов в Абхазии низкая и уже много лет за электроэнергию платит лишь 30-35% абонентов, пишет «Апсныпресс». В госкомпании «Черноморэнерго» понимают, что для кардинального изменения ситуации необходимо повсеместно устанавливать приборы учета. Однако процесс этот требует больших финансовых вложений, поскольку влечет за собой и ремонт многих линий, подходящих к потребителям, и трансформаторов. В «Черноморэнерго» считают, что улучшить ситуацию в сфере собираемости платежей можно, оптимизировав систему оплаты, сложившуюся в стране. Необходимо уходить от системы контролеров-кассиров и находить более эффективные методы, сказал в интервью агентству начальник управления сбыта «Черноморэнерго» Инал Лазба.

Он объяснил, что сегодня абоненты-физические лица оплачивают счета за потребленную электроэнергию посредством контролеров-кассиров, которые ежемесячно приходят в каждый дом и квартиру. «Общение с абонентами и требование оплаты нередко сопровождается конфликтами с неплательщиками… Нам необходима автоматизированная система учета и контроля, в которой участие человека заканчивается на уровне мониторинга работы этой системы», – уверен Лазба.

Он уточнил, что сегодня созданы все современные условия для удобной оплаты за потребленную электроэнергию – это и электронные платежи, доступна оплата на сайте, в терминалах, кассах и банках, но абоненты широко этими способами не пользуются, поскольку без регулярных напоминаний, абоненты не спешат оплачивать счета, и поэтому система контролеров пока необходима.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия