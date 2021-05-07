COVID в Грузии: 1547 новых случаев, 18 пациентов скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 1547 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.

Данные получены на основании проведения более 25,5 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 6,06%, за последние две недели – 5,66%, а за последнюю неделю – 6,76%.

Как пишет «Новости-Грузия», общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 319 266.

Более 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 907.

В Аджарии выявлен 141 факт, в Самегрело и Земо Сванети – 117, в Имерети – 115, в Квемо Картли – 77, в Кахетии – 52, в Мцхета-Мтианети – 46, в Шида Картли – 43, в Гурии – 33, в Самцхе-Джавахети – 13, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.

От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4245.

Выздоровел 1131 человек, их общее число выросло до 298 807.

На данный момент в Грузии 16 188 активных случаев коронавируса. Из них 4354 пациентов (почти 27%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 2504 инфицированных, в Аджарии – 521, в Имерети – 428. Состояние 917 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 180 человек.

11 075 граждан (более 68% активных случаев) лечатся на дому, а 729 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

В карантинных пространствах размещены 69 граждан, в самоизоляции остаются более 35,5 тысячи человек.