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Лукашенко: досрочные выборы проведём только одновременно с США
Александр Лукашенко, бессменно правящий в Беларуси с 1994 года, заявил, что готов провести в стране досрочные президентские выборы – одновременно с новыми выборами президента в США. Так он отреагировал на призывы Соединённых Штатов и других стран "Большой семёрки" провести в Беларуси новые выборы с участием международных наблюдателей. Выборы, победителем которых Лукашенко был объявлен в августе 2020 года, страны Запада легитимными не считают.
"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", – приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА.
Своё представление о том, что США должны провести досрочные выборы, Лукашенко обосновал тем, что, по его мнению, голосование на президентских выборах в ноябре 2020 года было сфальсифицировано. "Они вытерли ноги о действующего Президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали", – выступил Лукашенко с рассуждениями, имея в виду блокировку аккаунта Дональда Трампа в социальной сети Twitter в январе.
Конституция США не предусматривает возможности досрочных выборов президента. Они проводятся в любом случае 1 раз в 4 года, а если действующий президент умирает или становится недееспособным, президентом становится вице-президент.
Ранее Лукашенко не исключал, что проведёт досрочные выборы президента Беларуси. Он, в частности, намекал на возможность их проведения после принятия новой конституции страны. Сейчас оно намечено на начало 2022 года, однако этот срок не гарантирован, проект конституции ещё не готов. Ряд комментаторов писал, что на досрочных выборах после принятия конституции настаивает Россия, однако публично официальная Москва не выдвигала таких требований. Нынешний срок полномочий Лукашенко – шестой по счёту – заканчивается в 2025 году.
- Министры иностранных дел государств "Большой семерки" в среду опубликовали совместное коммюнике, в котором помимо прочего коснулись ситуации в Беларуси. Они назвали выборы августа 2020 года сфальсифицированными, призвали освободить всех политзаключённых и призвали "провести новые, свободные и справедливые выборы под наблюдением международных представителей".
- Соединённые Штаты не исключают ужесточения санкций против Минска в связи с массовыми нарушениями прав человека. В то же время они предостерегают Москву от нарушения суверенитета Беларуси.
Другие новости дня
СМИ: в Грузии при невыясненных обстоятельствах погибла 26-летняя казахстанка
В Грузии при невыясненных обстоятельствах погибла 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева. Об этом сообщает канал «Хабар 24» со ссылкой на МИД Казахстана и МВД Грузии.
Двоюродная сестра погибшей сообщила, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.
По словам сестры, Асель Айтпаева по приглашению родственника уехала в Грузию на заработки в апреле нынешнего года. Девушка перестала выходить на связь несколько дней назад. Последнее сообщение с аудиозаписью было получено ночью 5 мая.
Аслан Бжания провел совещание по вопросам подготовки к курортному сезону
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел сегодня расширенное совещание по вопросам подготовки к курортному сезону. Бжания отметил, что в этом году предполагается большой поток туристов.
«Нам необходимо создать условия, чтобы люди, которые отдохнут в Абхазии, имели желание к нам приехать еще не раз», – сказал он.
С докладом о ходе подготовки к курортному сезону выступил министр туризма Теймураз Хишба. По его информации, в Абхазии функционирует 450 средств размещения, вместимость которых составляет порядка 25 тысяч койко-мест.
Хишба отметил, что в этом году Абхазия вошла в десятку самых востребованных направлений для путешествий среди россиян, – пишет «Апсныпресс».
«В 2020 году Абхазию посетило более 600 тысяч российских туристов (за весь 2019 г. их было около 1,1 миллиона), то есть более половины 2019 г. Этому способствовала как отличная погода в бархатный сезон, так и то, что подавляющее большинство направлений зарубежного туризма осталось для них закрытым», – заявил Хишба.
В период майских праздников ожидается, что Абхазию посетят около 20 тысяч туристов, что на 50% выше, чем в 2019 году. На сегодняшний день средний процент загрузки санаторно-курортных и гостиничных организаций на майские праздники составляет около 80 %, а уровень бронирования на летний период – более 70 %. При этом цены в мае находятся на уровне 2020 года, «в высокие даты рост составляет максимум 10% по отношению к ценам 2020 года».
Также Хишба рассказал о планах Минтуризма, в том числе направленных на популяризацию абхазских курортов и развития туристического бренда. Он озвучил и существующие проблемы. В их числе: физический износ основных производственных фондов современного туристского комплекса; сезонность работы рекреационного хозяйства; недостаточность объема номерного фонда гостиничного комплекса, включающего в себя отели первого, среднего и экономического класса, а также неполноценность его структуры, способной удовлетворить потребности в размещении различных социальных групп туристов и гостей; слабая развитость инфраструктурного обеспечения отрасли.
Глава абхазского правительства Александр Анкваб поинтересовался у министра туризма, какой процент из общего числа туристов, посетивших Абхазию в 2019 г. составили те, кто приехал на однодневные экскурсии.
«Эта цифра соответствует показателям советских времен 1989 года. СМИ распространят эту информацию по миру. Закономерно встает вопрос: если нас посетило столько отдыхающих, где заработанные деньги?» – спросил Анкваб.
Глава Минтуризма ответил, что, действительно, большая часть людей, посетивших Абхазию – это те, кто приезжал на однодневные экскурсии. Их около 700 тысяч человек. Остальная часть – это те, кто отдыхал в Абхазии от пяти дней и больше.
Отметим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на граждан России, пересекающих де-факто границу с Абхазией и Южной Осетией, новые ограничения, введенные ведомством, не распространяются.
День победы над фашизмом в этом году отметят в тбилисском парке Киквидзе
Празднование Дня Победы над фашизмом в этом году не состоится в тбилисском парке Ваке, где установлен мемориал Победы и памятник Неизвестному солдату. Причина – проведение восстановительных работ в парке.
Как сообщили в мэрии грузинской столицы, граждане смогут почтить память жертв Второй мировой войны в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе).
Ранее стало известно, что пророссийские организации планируют провести в Грузии шествие «Бессмертный полк».
Премьер Грузии пригласил украинского коллегу посетить Тбилиси с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в формате видеоконференции.
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра Грузии, на встрече обсуждались вопросы дружбы и стратегического партнерства между Грузией и Украиной, которые основаны на многовековых исторических и добрососедских отношениях.
«Внимание было уделено важности европейской и евроатлантической интеграции Грузии и Украины и еще более эффективного сотрудничества в этом направлении», – говорится в сообщении пресс-службы.
Премьер-министр Украины поблагодарил своего грузинского коллегу за поддержку Украины на международной арене, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Говоря о недавней военной активизации России вдоль границ Украины и временно оккупированном Крыму, премьер-министр Грузии подтвердил обеспокоенность грузинской стороны развитием событий и подтвердил решительную поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
В беседе также были затронуты торгово-экономические отношения между Грузией и Украиной. Было отмечено, что важно приложить совместные усилия для дальнейшего развития и углубления сложившегося экономического сотрудничества между двумя странами.
Стороны обсудили прогресс, достигнутый в процессе интеграции в НАТО, и отметили, что членство в Североатлантическом союзе является одним из основных приоритетов внешней политики и политики безопасности двух стран. В этом контексте были подчеркнуты сотрудничество по вопросам безопасности Черного моря и важность безопасности Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.
Премьер-министр Грузии пригласил своего украинского коллегу посетить Тбилиси с официальным визитом в удобное время, – пишет Первый канал Грузии.
Роженица и новорожденный погибли в Грузии от коронавируса
В Тбилиси, в медицинском центре имени Бокерия от коронавируса погибли роженица и новорожденный.
Как заявил грузинской службе «Радио Свобода» директор клиники Алекси Вачадзе, 34-летняя женщина поступила к ним с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и дыхательной недостаточностью 19 апреля. Она была на 29-30 неделе беременности. 22 апреля её состояние ухудшилось – пациентку перевели в реанимацию.
«Постоянно осуществлялся мониторинг плода. 24 апреля данные изменились настолько, что было принято решение провести кесарево сечение. Ребенка пришлось перевести на искусственное дыхание, он прожил несколько дней. Состояние матери со временем ухудшилось, 27 апреля её перевели на диализ, затем состояние немного стабилизировалось, однако вчера днём она скончалась», – заявил Вачадзе.
Накануне в Грузии от коронавируса умерли 18 человек. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4245.
Twitter заблокировал аккаунты с ретрансляцией сайта Дональда Трампа
Социальная сеть Twitter заблокировал аккаунт DJTDesk, который ретранслировал заявления с официального сайта 45-го президента США Дональда Трампа. Позднее были заблокированы ещё несколько подобных аккаунтов.
Трамп, ещё во время своего президентства, был пожизненно заблокирован в сервисе. В Twitter заявили каналу NBC, что считают ретрансляцию сообщений политика нарушением блокировки и будут противодействовать этому.
Официальный представитель Трампа Джейсон Миллер заявил каналу NBC, что команда 45-го президента не имела отношения к заблокированным аккаунтам. Блокировка произошло через день после того, как Трамп открыл новый сайт для общения со своими сторонниками.
Командир Росгвардии: «Шамана Габышева решили не убивать»
В Якутске во время заседания городского суда, на котором рассматривалось дело о принудительном лечении шамана Александра Габышева, командир взвода Росгвардии, штурмовавший его дом и задержавший шамана, заявил, что обсуждалась возможность убийства Габышева. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили два источника на условиях анонимности.
Росгвардеец, вызванный на суд как свидетель обвинения, заявил, что они знали, что Габышев "одарённый и общественный", поэтому решили не убивать.
Суд над шаманом Александром Габышевым начался 30 апреля. Решается вопрос о его принудительном лечении в психбольнице закрытого типа. Родственников и друзей шамана на заседание не пускают – вопрос о принудительном лечении решается в закрытом режиме. 7 мая в Якутске возле городского суда полицейские задержали активиста Хонгора Анаева, который приехал поддержать Габышева.
Следующие заседания, на которых планируется допросить свидетелей обвинения, назначены на 12 и 19 мая.
- Весной 2019 года Александр Габышев отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько месяцев на границе Бурятии и Иркутской области. Из полиции его отправили в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.
- В августе 2020 Верховный суд Республики Саха (Якутия) признал законным решение нижестоящего суда о принудительном лечении в психоневрологическом диспансере якутского шамана Александра Габышев.
- В январе 2021 года Александр Габышев заявил, что намерен начать новый поход в Москву в марте. 28 января его задержали и поместили в психоневрологический диспансер. Там принудительную госпитализацию Габышева объяснили его отказом от лечения.
- В середине марта Габышева признали невменяемым в результате психолого-психиатрической экспертизы, которую провели в Якутском психоневрологическом диспансере.
Волков: Amnesty International вернёт Навальному статус узника совести
Международная правозащитная организация Amnesty International вернёт российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в колонии, статус узника совести, утверждает соратник Навального Леонид Волков.
Как заявил Волков в четверг во время видеоконференции с депутатами парламента Канады, сотрудники Amnesty недавно сказали ему, что 12 мая организация выпустит пресс-релиз, в котором не только вернёт Навальному статус, которого он лишился в феврале, но и расскажет об усилиях кремлёвской пропаганды по очернению Навального.
О том, что Навальный вновь будет назван узником совести, сообщается и в аккаунте его пресс-секретаря Киры Ярмыш.
Сама Amnesty International официально не комментировала слова Волкова.
Алексей Навальный был арестован в январе после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления. В феврале он был отправлен в колонию по старому уголовному делу, по которому ему заменили условный срок на реальный. Amnesty International в первые дни после его ареста начала кампанию за его освобождение, утверждая, что российские власти преследуют его по политическим мотивам. Эта кампания продолжается до сих пор.
Однако в феврале стало известно, что правозащитная организация, продолжая призывать к освобождению Навального, лишила его статуса узника совести. Сотрудники Amnesty объяснили это решение тем, что понятие "узник совести" означает человека, оказавшегося лишённым свободы исключительно за свои убеждения, выраженные ненасильственным образом. Правозащитники подчеркнули, что человек, обладающий таким статусом, не может иметь в своем политическом "багаже" акты насилия или призывы к нему, равно как и пропаганду ненависти – hate speech. Именно её признаки увидела Amnesty в некоторых высказываниях Алексея Навального 10–15-летней давности, когда он позиционировал себя как националиста.
При этом сотрудники организации признали, что на их решение повлияли обращения ряда активистов, указывавших на прошлые высказывания Навального. Называлось, в частности, имя левой активистки Кати Казбек, сотрудничающей с прокремлёвскими СМИ.
Решение Amnesty вызвало критику соратников Навального и многих российских активистов, которые посчитали, что правозащитная организация стала жертвой скоординированной кампании по очернению Навального. Сами представители Amnesty уже в феврале не исключали, что такая кампания могла иметь место, однако настаивали на том, что правила организации не были нарушены. В полученном Радио Свобода заявлении медиаменеджера Amnesty Джесса Оуэна отмечалось, что "Amnesty International приняла внутреннее решение не называть более Алексея Навального узником совести – в связи с некоторыми заявлениями, сделанными им в прошлом".
Югоосетинский КГБ: Давид Кацарава активизировался «в неконструктивном направлении»
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия говорят, что лидер грузинского антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава активизировался «в неконструктивном направлении».
Ранее в Цхинвали не раз хвалили Кацарава, называя его «патриотично настроенным представителем грузинского НПО-движения». По информации КГБ, он осуществлял «конструктивную и выгодную Южной Осетии деятельность». В частности, доводил до граждан Грузии достоверную информацию о прохождении де-факто границы.
Сейчас же югоосетинский КГБ считает, что «тбилисский режим усилил контроль над независимыми некоммерческими организациями».
«В последнее время КГБ фиксирует активизацию деятельности указанного движения в неконструктивном направлении. Так, с 21 апреля Д. Кацарава организовал ряд протестных акций в непосредственной близости к государственной границе Южной Осетии с Грузией. Поводом для этих демаршей явились плановые работы в населенном пункте Зиууат (Дзвилети – ред.) Знаурского района по пропашке противопожарной полосы по периметру сельскохозяйственных угодий, прилегающих к госгранице», – говорится в заявлении.
1 марта текущего года в КГБ заявили, что Давид Кацарава помог гражданину Грузии Амирану Манташашвили в пересечении де-факто границы. Кацарава тогда написал в соцсети, что обычно не отвечает на маразматические обвинения, однако данное утверждение КГБ, по его словам, отличалось бездарностью.
COVID в Грузии: 1547 новых случаев, 18 пациентов скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1547 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.
Данные получены на основании проведения более 25,5 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 6,06%, за последние две недели – 5,66%, а за последнюю неделю – 6,76%.
Как пишет «Новости-Грузия», общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 319 266.
Более 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 907.
В Аджарии выявлен 141 факт, в Самегрело и Земо Сванети – 117, в Имерети – 115, в Квемо Картли – 77, в Кахетии – 52, в Мцхета-Мтианети – 46, в Шида Картли – 43, в Гурии – 33, в Самцхе-Джавахети – 13, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.
От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4245.
Выздоровел 1131 человек, их общее число выросло до 298 807.
На данный момент в Грузии 16 188 активных случаев коронавируса. Из них 4354 пациентов (почти 27%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 2504 инфицированных, в Аджарии – 521, в Имерети – 428. Состояние 917 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 180 человек.
11 075 граждан (более 68% активных случаев) лечатся на дому, а 729 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
В карантинных пространствах размещены 69 граждан, в самоизоляции остаются более 35,5 тысячи человек.
Алиев официально объявил Шушу культурной столицей Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил Шушу культурной столицей Азербайджана. Как пишет агентство Trend, соответствующее распоряжение было подписано сегодня.
О том, что Шуша станет культурной столицей, Алиев сообщил еще в январе текущего года.
«Шуша этого достойна. Считаю, что она может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона», – сказал он.
Азербайджан вернул под свой контроль город Шуша (армяне называют его Шуши) по итогам Второй карабахской войны – 8 ноября прошлого года.
В правительство индийского штата с населением 80 млн человек вошли Сталин, Ганди и Неру
Правительство индийского штата Тамилнад на юге страны после выборов в местный парламент возглавил политик с именем Сталин. В состав кабинета министров вошли Ганди и Неру, они будут отчитываться перед ним. Об этом сообщает Times of India.
68-летний Сталин (фамилий в тамильском языке нет) родился за 4 дня до смерти советского диктатора и был назван в его честь. Он начал политическую карьеру в 14 лет, арестовывался за участие в протестах, а с начала 80-х возглавлял молодёжное крыло одной из двух ведущих региональных партий — ДМК. Сейчас он возглавляет эту партию.
Пост шеф-министра, на который Сталин был назначен по итогам выборов, высший, которого он достигал в карьере. Для этого альянсу, возглавляемому Сталиным, понадобилось занять 159 мест из 234 в региональном парламенте. Тамилнад — самый южный штат в Индии, его население — больше 72 миллионов человек.
В правительстве Сталина два министерских поста получили политики с именами Ганди и Неру. Первый возглавит министерство развития ткани Хади и деревенской местности. Второй займётся урбанистикой и развитием городов. Оба политика в ходе карьеры сталкивались с обвинениями в коррупции, но были оправданы в судах.
Имена Неру и Ганди пользуются уважением в индийском обществе, в местном парламенте могут возникнуть проблемы с модерированием выступлений политиков, отмечает Times of India. Издание представило, как Сталин обращается к одному из них: "Ганди, твоё время вышло. Теперь будет говорить Неру".
Журналисты нашли владельца паспорта, который использовал в Чехии «Петров»
Паспорт гражданина Республики Молдова, поддельную копию которого предположительно использовал в Чехии в 2014 году сотрудник российской военной разведки Александр Мишкин (он же "Александр Петров"), принадлежал реальному лицу. Об этом написал в фейсбуке журналист исследовательского издания RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, идентифицировать владельца паспорта удалось молдавским журналистам при помощи зарубежных коллег.
Ранее копию паспорта гражданина Молдавии на имя Николай Попа опубликовала расследовательская группа Bellingcat. Утверждается, что она фигурирует в материалах чешского следствия о взрывах на складах боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году, в которых подозревают сотрудников ГРУ. Копии поддельных паспортов на имена граждан Таджикистана и Молдавии были, как утверждается, направлены на склад, чтобы российские агенты получили туда допуск. При этом в паспорт на имя Попы была вклеена фотография Мишкина-"Петрова". Неизвестно, однако, был ли этот паспорт использован в реальности для попадания на склад. В Чехию сотрудники ГРУ въехали по другим поддельным паспортам - на имена россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.
Как выяснили молдавские журналисты, для изготовления поддельной копии паспорта на имя Николая Попы был использован паспорт гражданина Республики Молдова Виталия К. из Дрокиевского района Молдавии. Он живёт в США. Его личность удалось идентифицировать благодаря базе данных авиаперелётов. Выяснилось, что молдаванин пользовался своим паспортом ещё в 2015 году, то есть уже после взрывов на чешских складах. В частности, он летал по нему из Нью-Йорка в Кишинёв транзитом через Москву. Журналисты связались с Виталием К., который подтвердил эту информацию, подчеркнув, что в Москве не покидал транзитную зону аэропорта. По его словам, при перелётах не возникло никаких проблем.
В паспорте, который использовал Мишкин-"Петров", от настоящего паспорта оставили номер и год выдачи. Имя и даты рождения были подделаны.
В Молдавии идёт проверка обстоятельств фальсификации паспорта гражданина страны. Пока о каких-либо версиях и подозреваемых не сообщалось.
- Чешские власти объявили о подозрении в адрес агентов российской военной разведки в середине апреля. Руководители Чехии – за исключением президента Милоша Земана – утверждают, что есть только одна версия взрывов, а именно причастность России. Предположительно, целью взрывов были боеприпасы, предназначавшиеся для поставки за рубеж, возможно в Украину. При взрывах погибли двое сотрудников фирмы IMEX. Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, после серии ответных шагов каждой из сторон Россия и Чехия в принципе согласились на уравнивание числа сотрудников диппредставительств каждой из стран. Россия обвинения в причастности к взрывам категорически отрицает.
Экс-министр экономики Словакии будет помогать Грузии в привлечении инвестиций
Бывший вице-президент Европейского инвестиционного банка, экс-министр экономики Словакии Вазил Худак стал советником грузинского правительства по привлечению иностранных инвестиций. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Как вы знаете, мы работаем над новым планом восстановления экономики в сложной ситуации, вызванной коронавирусом. В этом плане иностранные инвестиции будут играть ведущую роль для будущего развития Грузии. Стране нужны инвестиции, а это значит, что экономика будет восстанавливаться быстрее, будет больше рабочих мест, больше доходов для наших граждан. Поэтому мы выбрали Васила Худака, большого друга Грузии. За время своей успешной карьеры он работал вице-президентом Европейского инвестиционного банка, министром экономики Словакии, министром финансов, до этого работал в частных банках. Также хочу сказать, что он очень хорошо знает Грузию. Он хорошо знаком с нашей экономической командой», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Премьер также рассказал, что накануне Васил Худак был назначен представителем Еврокомиссии по малым и средним предприятиям.
Леван Васадзе незадолго до прихода в политику встречался с аналитиком МИД РФ
Бизнесмен Леван Васадзе, накануне заявивший о создании общественно-политической организации, за два месяца до прихода в политику встречался с аналитиком, работающим в МИД России. Об этом Васадзе рассказал в эфире телекомпании «Рустави-2».
Известный своими ультраконсервативными и антизападными взглядами грузинский бизнесмен говорит, что обсудил с российским аналитиком отношения России и Грузии.
«Представьте, я лишь один из 700 тысяч грузин, которые разговаривают с русскими и говорят им: верните Абхазию и Цхинвали, а взамен будем друзьями», – говорит он.
По словам Васадзе, его собеседник рассказал, что Кремль планировал объявить об отмене виз для граждан Грузии, однако именно тогда журналист Георгий Габуния в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина. «Естественно, это решение было отменено», – сказал Васадзе.
Бизнесмен также рассказал, что у него есть доля в российской сети зоомагазинов, которую он планирует продать после прихода в политику.
- Леван Васадзе – друг и единомышленник философа Александра Дугина, известного своей антигрузинской и антизападной риторикой. Среди друзей Васадзе и пророссийский политик из Молдовы, экс-президент страны Игорь Додон.
Эстония заявила о нарушении границы Ил-96. Он принадлежит отряду «Россия»
Министерство обороны Эстонии заявило, что российский широкофюзеляжный самолёт Ил-96 утром 5 мая нарушил воздушную границу страны в районе острова Вайндлоо в Финском заливе.
По данным эстонской стороны, российский самолёт пробыл в воздушном пространстве Эстонии около минуты.
"Транспондер самолёта был включён, но у самолёта не было плана полёта и на момент нарушения воздушной границы не было двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения", - сказано в сообщении. 6 мая в МИД Эстонии вызвали российского посла и вручили ему ноту протеста. В сообщении отмечается, что это второй подобный случай в 2021 году. Российская сторона сообщение не комментировала.
Как обнаружил РБК при помощи сервиса FlightRadar, самолёт Ил-96 с бортовым номером RA-96017 5 мая около 9 утра вылетел из Москвы, пролетел над Финским заливом на расстоянии от острова Вайндлоо, над скандинавскими странами долетел до Исландии, после чего в тот же день вернулся в Москву.
Ил-96 с этим бортовым номером входит в парк специального лётного отряда "Россия", которые осуществляет, помимо прочего, перевозки высших российских руководителей. 19 апреля этот самолёт прилетал в Прагу, чтобы вывезти на родину высланных из Чехии сотрудников российского посольства. Зачем он летал в Исландию - неизвестно. Американские СМИ называли Рейкъявик одним из возможных мест проведения саммита президентов США и России, однако даты и место проведения этой встречи ещё не подтверждены. РБК направил запрос пресс-секретарю управления делами президента.
YouTube, извинившись, разблокировал ссылки на «Умное голосование»
YouTube снял претензии с каналов "Новой газеты", Sota.Vision и оппозиционного политика Ильи Яшина, восстановив удалённые ссылки на проект Алексея Навального "Умное голосование".
Администрация видеохостинга назвала блокировку контента "ошибкой", не объяснив, почему она произошла, но признав, что ссылки не нарушали правила сообщества. В YouTube извинились перед теми, кого блокировки затронули.
В четверг утром YouTube удалил ссылку на сайт "Умного голосования" – проекта команды Алексея Навального – из стрима издания Sota.Vision о московских протестах 2019 года. В уведомлении об удалении ссылки говорилось, что она нарушает правило YouTube о запрете "спама, обмана и мошенничества", и что в случае повторных нарушений каналу на неделю запретят загружать видео и проводить прямые трансляции. В Sota.Vision также сообщили, что YouTube удаляет ссылку по жалобе Роскомнадзора.
Позже подобные уведомления получили политик Илья Яшин и редакция "Новой газеты". Кроме того, YouTube на неделю запретил "Новой газете" публиковать видео и вести прямые трансляции. Издание подало жалобу администрации видеохостинга.
В свою очередь главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил в разговоре с "Открытыми медиа", что канал издания "заблокировал не Роскомнадзор, не Михаил Мишустин или Владимир Путин, а именно YouTube, ни в чём не разобравшись прямо перед проведением стрима на основании старых жалоб".
Ограничения были наложены незадолго до начала онлайн-марафона в поддержку обвиняемых и осуждённых по уголовным делам, возбуждённым после протестов зимой 2021 года в защиту Алексея Навального. Таких дел заведено уже более ста.
После блокировки трансляцию перенесли на канал "ОВД-Инфо". Представитель правозащитного проекта Константин Фомин рассказал "Открытым медиа", что за 10 минут до начала мероприятия начались технические проблемы из-за атаки ботов.
- "Умное голосование" – стратегия протестного голосования на выборах, разработанная сторонниками политика Алексея Навального, который сейчас находится в заключении. Она предлагает всем, кто не хочет отдавать свой голос за "Единую Россию", голосовать за наиболее сильного противника кандидата от этой партии. Такого противника определяет сам штаб Навального: как правило, это представитель партии, чей кандидат на прошлых выборах занял второе место в том или ином округе.
- "Умное голосование" было запущено в ноябре 2018 года. Уже через полторы недели Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать его на территории России.
- По данным "ОВД-Инфо", всего в России за участие в зимних акциях протеста было задержано более 11 тысяч человек. Зафиксировано не менее 140 случаев избиений демонстрантов, а после задержания многие из них подверглись издевательствам и пыткам. Против участников возбудили 90 уголовных дел, часть из которых уже завершилась осуждением на реальные или условные сроки.
Пророссийские организации проведут в Грузии шествие «Бессмертный полк»
Шествие «Бессмертный полк» памяти солдат, погибших во Второй мировой войне, пройдет в Тбилиси и других городах Грузии 9 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу общественной организации «Бессмертный полк Грузии».
«Шествие... пройдет во многих населенных пунктах Грузии. Акция «Бессмертного полка Грузии», приуроченная к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне... будет проведена с учетом новых правил: при возложении цветов к памятникам необходимо соблюдение социальной дистанции», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Тбилиси шествие начнется в 10.00 часов по местному времени в парке Ваке.
У многих в Грузии шествие «Бессмертного полка» с георгиевскими лентами вызывает протест. Они расценивают это как поддержку российской оккупации. Из-за этого в прежние годы 9 мая парк Ваке не раз становился местом противостояния между сторонниками и противниками идеи «Бессменного полка». В прошлом году условия продиктовала пандемия – шествие «Бессмертный полк» прошло в онлайн-фомрате.
При этом в стране действует «Хартия свободы», которая запрещает использование коммунистической, в том числе советской символики во время публичных мероприятий.
- Накануне стало известно, что мэрия Минска не разрешила проводить шествие «Бессмертного полка». Потенциальным участникам предложили присоединиться к возложению цветов в этот же день на площади Победы.
В Абхазии за сутки выявлен 41 случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 252 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 41 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 49 человек, 43 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 21, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 743 человека. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 660 человек.
Блинкен: США не оставят без ответа любые агрессивные действия Москвы
Соединенные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но не оставят без ответа любые агрессивные или безрассудные действия Москвы, в том числе против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Украинской службе Радио Свобода. Блинкен посещает с визитом Киев.
По словам госсекретаря, США и их союзники очень серьезно отнеслись к недавнему наращиванию российских войск у границ с Украиной и в аннексированном Крыму и четко дали России понять, что любые агрессивные действия по отношению к Украине не останутся без последствий. Блинкен не стал прямо говорить о мерах, которые США приняли бы в случае вторжения российских войск на территорию Украины, однако отметил, что Россия ощутила бы негативные последствия этого шага «в разных сферах». Госсекретарь США также заявил, что Соединенные Штаты и в будущем готовы оказывать Украине помощь, чтобы обеспечивать возможность ее самообороны от агрессии. На вопрос о возможных поставках вооружений, в частности систем ПВО, Блинкен ответил, что минобороны США внимательно рассмотрит все запросы.
По словам госсекретаря, США реагируют на агрессивные действия России не потому, что ищут с ней конфронтации, а потому, что определенные действия нельзя оставлять безнаказанными. В качестве примера он привел действия России в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начался вооруженный конфликт в Донбассе. Как сказал Блинкен, если бы Соединенные Штаты и их союзники сочли действия России приемлемыми, это был бы сигнал для всего мира, что торжествует право сильного и принцип сфер влияния в мировой политике. По его словам, США выступают за соблюдение международных норм и правил - а также за право народа Украины, как и других стран, самому решать свою судьбу.
- Госсекретарь - первый столь высокий представитель администрации президента Джо Байдена, кто прибыл в Киев на переговоры с украинским руководством.
- На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Блинкен повторил, что США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Госсекретарь отметил, что эту позицию разделяют все члены «Большой семерки», с заседания которой на министерском уровне он только что приехал из Лондона.
- «Мы остаемся с вами самым решительным образом, и мы ждем, что Россия остановит свои безрассудные и агрессивные действия. Мы в курсе, что Россия отвела от границ Украины часть своих войск, но мы также видим, что их значительное присутствие сохраняется. Что касается угрозы, то она остается. У России есть возможность в довольно в короткие сроки предпринять агрессивные шаги, если она того пожелает», - добавил Блинкен. Также он добавил, что США активно изучают возможности усилить поддержку Украине в сфере безопасности.
- США не признают аннексию Крыма и призывают Россию прекратить агрессивные действия по отношению к Украине. Вашингтон ввел против Москвы ряд санкций в связи с ее действиями по отношению к Украине.
- Сейчас Россия и США обсуждают возможность саммита президентов двух стран, который по ряду сообщений мог бы состояться в июне.
Сторонники независимости Шотландии борются за большинство на выборах
В Шотландии, Уэльсе и ряде регионов Англии, включая Лондон, в четверг проходят выборы в местные и региональные органы власти. Это крупнейшее голосование в Великобритании после парламентских выборов 2019 года, принесших победу консерваторам.
От исхода выборов, в частности, зависит, получат ли сторонники независимости Шотландии достаточно сильный мандат для переговоров с Лондоном, останется ли на второй срок мэром Лондона лейборист Садик Хан, смогут ли лейбористы вернуть часть позиций, утраченных в Англии в последние годы.
Из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекцией, подсчет голосов будет вестись медленнее, чем обычно, и результаты, скорее всего, станут известны только в пятницу или в последующие дни.
Наибольший интерес прикован к выборам в Шотландский парламент. Наблюдатели отмечают, что в случае, если ныне правящая в регионе Шотландская национальная партия получит уверенное большинство, она сможет трактовать это как мандат от избирателей на переговоры с Лондоном об организации нового референдума о независимости. Партия выступала против выхода Великобритании из ЕС. Опросы не дают четкого ответа на вопрос о том, смогут ли сторонники независимости получить большинство. Их главные соперники - консерваторы, сторонники единства Великобритании.
В Уэльсе ожидается победа правящих там лейбористов. В Лондоне, по опросам, лидирует действующий мэр Садик Хан - однако неясно, сможет ли он набрать более 50 процентов голосов, или же встретится во втором туре со своим главным соперником, консерватором Шоном Бэйли.
Латвия официально признала и осудила геноцид армян
Латвия официально признала и осудила геноцид армян: «за» проголосовали 58 из 100 депутатов Сейма Латвии. Об этом сообщил в Facebook посол Армении в Латвии Тигран Мкртчян, который завершает свою дипломатическую миссию в странах Балтии.
По его словам, это результат напряженной работы последних лет, когда был задействован практически весь арсенал дипломатии.
Мкртчян отметил, что еще 24 апреля 2020 года две силы в парламенте Латвии - члены правящей коалиции - выступили с заявлениями, осуждающими Геноцид армян.
Сейм Латвии призвал международное сообщество «оценить эти исторические события и взглянуть в будущее».
«Будущее, в котором будут соблюдаться права человека и каждый может быть свободным и защищенным», – говорится в заявлении Сейма.
Геноцид армян признали около трех десятков государств и ряд международных организаций. В этом году в своем послании, приуроченном к 24 апреля, термин «геноцид армян» использовал президент США Джо Байден. Ранее обе палаты Конгресса США приняли соответствующие резолюции, признающие геноцид армян
На Олимпиаде в Токио впервые выступит спортсменка-трансгендер
На предстоящей летом Олимпиаде в Токио почти наверняка впервые в истории выступит трансгендер. Речь идёт о 43-летней штангистке Лорел Хаббард из Новой Зеландии.
Хаббард пока не включена в состав новозеландской олимпийской борной. Однако, как заметил в комментарии The Giardian источник в Международной федерации тяжелой атлетики, она автоматически пройдёт квалификацию из-за изменений в правилах Международного олимпийского комитета. Обновлённые в 2015 году правила позволяют транс-женщинам выступать в женской весовой категории без операции по смене пола при низком уровне тестостерона в течение как минимум года, отмечает издание "Коммерсантъ".
Лорел Хаббард была мужчиной до 35 лет. До смены пола её звали Гэвин. На счету атлетки, выступающей в супертяжелой весовой категории, серебряная медаль чемпионата мира 2017 года.
Её выбор для участия в будущей Олимпиаде, как ожидается, резко разделит общественное мнение на тех, кто считает решение огромным шагом вперёд для спортсменов-трансгендеров, и тех, кто полагает, что Хаббард извлекает сейчас выгоду из несправедливого преимущества.
В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина от ковида
Российские власти зарегистрировали для использования на территории страны четвёртую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа — "Спутник Лайт". Она представляет собой первый компонент векторной вакцины "Спутник". В отличие от "старшей" вакцины, облегчённая версия требует одного введения, а не двух, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций.
"Спутник Лайт" — первая однокомпонентная вакцина, допущенная до российского рынка. Её создатели оценивают эффективность препарата в 79,4 процента — у двухкомпонентного препарата она оценена разработчиками в 91,6 процента. Однако создатели предполагают, что её продажи будут вестись в основном на внешние рынки.
Руководитель разработчика "Спутника", директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" заявлял, что препарат планируется использовать для вакцинации в странах, испытывающих дефицит вакцины. Кроме того, он может быть использован для ревакцинации уже привитых, следует из его патентной заявки.
Для допуска к внешним рынкам вакцина потребует перерегистрации в других странах. "Спутник V" сейчас одобрен для использования в 64 государствах и проходит изучение медицинским регулятором Евросоюза. Однако вакцина до сих пор не рекомендована для использования Всемирной организацией здравоохранения.
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