Нона Гаприндашвили: «Пока я буду жить – я буду играть»

На этой неделе, 3 мая, легендарной шахматистке Ноне Гаприндашвили исполнилось 80 лет. Нона Гаприндашвили рассказала о том, как воспитать в себе чемпиона, где искать «таблетки» от старости, чем шахматистка заполняет жизнь во время пандемии, и почему ее оскорбил популярный сериал «Ход королевы».

– День рождения, это, наверное, все-таки немного детский праздник, сколько бы лет нам ни исполнялось. Поэтому я хотела бы попросить вас вернуться туда, в детство: вы помните, кто вам первым показал шахматы, поставил доску, показал, как ходят фигуры – словом, открыл мир шахмат?

– Отец принес шахматы домой. У меня тогда было 4 старших брата, они начали играть, и я тоже научилась.

– А первые ощущения помните, которые вызвала эта доска, эти фигуры?

– Этого я не помню. Я играла во все те игры, которые играли они (братья). Соседи тоже в основном мальчики были. Я жила в Зугдиди, это маленький город. И вся улица собиралась, устраивали разные игры. Тогда я научилась играть и в бильярд, в футбол играла с ними – играла во все то, во что и они.

– То есть, если бы у вас были не братья, а сестры, все могло бы сложиться иначе, так?

Я приехала в Тбилиси осенью, в 54-м, а в 56-м я начала выигрывать. Выиграла Чемпионат Грузии, и дальше пошло, и пошло

– Конечно. Все возможно. Я вообще в Тбилиси оказалась из-за шахмат. Когда команде Самегрело пришлось играть за первенство Грузии в Батуми в 53-м году, им нужна была девочка. Они знали, что в этом городе (Зугдиди), в семье Гаприндашвили есть девочка, которая играет (в шахматы) и пришли просить у родителей, чтобы меня отпустили. В поезде мальчики знакомились со мной, хотели узнать, как я играю в шахматы. Один из них сыграл со мной первую партию – я выиграла. Он удивился, сказал: «Я несерьезно отнесся, думал, что вы не умеете так играть». И на второй раз я его снова обыграла. Так что, вот так я оказалась в Батуми. Наша команда прилично сыграла. И тогда на меня обратил внимание тренер из Тбилиси, который возглавлял шахматный отдел во Дворце пионеров – Вахтанг Карселадзе. Я приехала в Тбилиси осенью, в 54-м, а в 56-м я начала выигрывать. Выиграла Чемпионат Грузии, и дальше пошло, и пошло.

– Вы упомянули мальчика, который несерьезно отнесся к вам, как к игроку. Вам приходилось впоследствии сталкиваться с таким отношением со стороны мужчин?

– Нет-нет. Сразу относились серьезно. Когда я сыграла свой первый международный матч в Гастингсе, я выиграла этот турнир. Там я была одна девочка, остальные – мужчины. Я вам могу сказать, что с первых ходов очень серьезно относились ко мне (мужчины), потому что все хотели выиграть у меня, понимаете? Они считали ниже своего достоинства (проиграть женщине). Например, в этом турнире я встретилась сразу с двумя великолепными гроссмейстерами. Со Светозаром Глигоричем, югославским шахматистом, лидером команды его страны, он героем ходил в Югославии. Второй – Пауль Керес, эстонец. Великие, одним словам, шахматисты. Вот с этого началась моя борьба с мужчинами. Буквально через год-полтора они уже приняли меня, зауважали и просто очень хорошо относились.

– Вы часто говорите, что талант без крепких нервов и характера – ничего не дает. Этот характер…

Для того чтобы достичь вершин нужен не только талант, а еще работоспособность, хорошая физическая подготовка, психологическая устойчивость, крепкие нервы

– Есть еще другие компоненты. Для того чтобы достичь вершин нужен не только талант, а еще работоспособность, хорошая физическая подготовка, психологическая устойчивость, крепкие нервы вы уже назвали. Дело в том, что шахматист – если брать все виды спорта – именно шахматисты тратили больше всего нервов, потому что настолько много было этапов, чтобы дойти до матча на первенство мира – они просто не успевали восстанавливать свою нервную систему. В отличие от других видов спорта, где максимум один месяц и все заканчивается.

– С таким характером надо родиться или его можно как-то в себе выработать?

– Знаете, девочкам трудно с таким характером родиться. Я выработала это поневоле. Я привыкла в детские годы играть с братьями и мальчиками. Они не «дарили» мне ничего. Я с ними боролась до конца. Я всегда отличалась от многих женщин. Даже, когда в хорошие магазины заходила, то уже через полчаса садилась – или кофе пила или еще что-то, ждала девочек, они ходили очень много. А вот, когда я играла в бильярд, или в настольный теннис – я не чувствовала усталости. Могла часами играть, могла целый день играть.

– У вас сейчас есть возможность играть в шахматы? Как вы проводите время, учитывая, что сейчас пандемия и, вероятно, выходить без особой надобности, практически нет возможности?

– Я смотрю спортивные соревнования. Я люблю весь спорт целиком, понимаете? Слежу за всеми видами спорта. Так что пандемия совершенно на меня не повлияла. Единственное, я не могу сейчас в ветеранских турнирах играть. В остальном – смотрю спортивные соревнования, читаю.

Телефон показывает, что я каждый день фактически 7 километров прохожу, представляете? Что значит для меня спортивный интерес, вы поняли сейчас?

У меня появились проблемы с ногой и мне нужно сейчас ходить. Пока в телефоне не появилась (программа), которая показывает, сколько шагов ты делаешь, я мало ходила. Меня все время ругали дома, потому что одну операцию мне уже пришлось сделать, а потом уже и вторая нога начала беспокоить. И вот, когда подключили программу – у меня сразу спортивный интерес появился. Уже пять месяцев я каждый день делаю по 10 тысяч шагов по квартире. Привыкла. Ни дня не пропустила. Телефон показывает, что я каждый день фактически 7 километров прохожу, представляете? Что значит для меня спортивный интерес, вы поняли сейчас?

– Видите цель – идете к ней?

– Точно! И это характер.

– Возвращаясь к шахматам – я правильно понимаю, что в свое время это был действительно один из самых популярных видов спорта в Грузии, что люди даже на работе, во время перерыва играли в них?

– Точно. Понимаете, тогда для людей большое значение имели те виды спорта, где был успех. В 56-м году выиграла первенство Грузии, я была самая маленькая там, а потом выиграла полуфинал и вышла – уже тогда интерес настолько поднялся, что театр Руставели, концертный зал, Дом офицеров – они были заполнены людьми (во время игр). Они ожидали этих встреч, они получали радость от них. Они любили нас. Это было самым большим достоянием.

– Мировая популярность шахмат в последнее время во многом возросла благодаря сериалу «Ход королевы», где, упомянули вас – правда, насколько я понимаю, допустив определенные ошибки. Что вы в целом думаете об этом сериале?

– Для меня было оскорбительным то, что они показали. Там выдуманная фигура все время (в центре повествования), а потом, когда они вводят настоящую – в лице меня – они допустили… Это даже не ошибка. Оказывается писатель, который написал эту книгу (по которой снимали фильм) – все правильно пишет, он пишет, что я играла с мужчинами. Ведь я действительно играла с мужчинами с малых лет. И до своего первого международного (турнира) за первенство Грузии успела с мужчинами сыграть. Первая достигла (звания) мужского гроссмейстера. У меня такие партии со многими гроссмейстерами выигранные, просто изумительные! И в это время (в сериале) говорят, что я не играла с мужчинами. Это уже дело режиссера, но фактически это было оскорблением, я так считаю. Но зато шахматы стали популярными. Мне говорят, что сразу 12 миллионов человек в мире записались на шахматы после выхода этого сериала.

– Калбатоно Нона, под конец я бы все-таки хотела спросить – как вы ощущаете свой возраст, есть ли у вас какие-то свои методы, скажем так «лекарства» от старости?

Понимаете, в душе я возраста не ощущаю – я такая же, какой была. И в своих рассуждениях, и в действиях. И пока это ощущение есть, я буду играть

– Сейчас какой-то журналист позвонил, спросил, как вы относитесь к этому возрасту. Я говорю: «Лучше было бы половину сбавить». Как отношусь? Пришло время, годы идут…

– Но вы это ровно так ощущаете? Я понимаю, что свидетельство о рождении упрямо говорит одно, но…

– Понимаете, в душе я возраста не ощущаю – я такая же, какой была. И в своих рассуждениях, и в действиях. И пока это ощущение есть, я буду играть. Когда пандемия закончится. Пока я буду жить – я буду играть. Это же мой мир, это совершенно другое, я в нем отдыхаю, понимаете?