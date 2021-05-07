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Нона Гаприндашвили: «Пока я буду жить – я буду играть»

Нона Гаприндашвили

На этой неделе, 3 мая, легендарной шахматистке Ноне Гаприндашвили исполнилось 80 лет. Нона Гаприндашвили рассказала о том, как воспитать в себе чемпиона, где искать «таблетки» от старости, чем шахматистка заполняет жизнь во время пандемии, и почему ее оскорбил популярный сериал «Ход королевы».

– День рождения, это, наверное, все-таки немного детский праздник, сколько бы лет нам ни исполнялось. Поэтому я хотела бы попросить вас вернуться туда, в детство: вы помните, кто вам первым показал шахматы, поставил доску, показал, как ходят фигуры – словом, открыл мир шахмат?

– Отец принес шахматы домой. У меня тогда было 4 старших брата, они начали играть, и я тоже научилась.

– А первые ощущения помните, которые вызвала эта доска, эти фигуры?

– Этого я не помню. Я играла во все те игры, которые играли они (братья). Соседи тоже в основном мальчики были. Я жила в Зугдиди, это маленький город. И вся улица собиралась, устраивали разные игры. Тогда я научилась играть и в бильярд, в футбол играла с ними – играла во все то, во что и они.

– То есть, если бы у вас были не братья, а сестры, все могло бы сложиться иначе, так?

Я приехала в Тбилиси осенью, в 54-м, а в 56-м я начала выигрывать. Выиграла Чемпионат Грузии, и дальше пошло, и пошло

– Конечно. Все возможно. Я вообще в Тбилиси оказалась из-за шахмат. Когда команде Самегрело пришлось играть за первенство Грузии в Батуми в 53-м году, им нужна была девочка. Они знали, что в этом городе (Зугдиди), в семье Гаприндашвили есть девочка, которая играет (в шахматы) и пришли просить у родителей, чтобы меня отпустили. В поезде мальчики знакомились со мной, хотели узнать, как я играю в шахматы. Один из них сыграл со мной первую партию – я выиграла. Он удивился, сказал: «Я несерьезно отнесся, думал, что вы не умеете так играть». И на второй раз я его снова обыграла. Так что, вот так я оказалась в Батуми. Наша команда прилично сыграла. И тогда на меня обратил внимание тренер из Тбилиси, который возглавлял шахматный отдел во Дворце пионеров – Вахтанг Карселадзе. Я приехала в Тбилиси осенью, в 54-м, а в 56-м я начала выигрывать. Выиграла Чемпионат Грузии, и дальше пошло, и пошло.

– Вы упомянули мальчика, который несерьезно отнесся к вам, как к игроку. Вам приходилось впоследствии сталкиваться с таким отношением со стороны мужчин?

– Нет-нет. Сразу относились серьезно. Когда я сыграла свой первый международный матч в Гастингсе, я выиграла этот турнир. Там я была одна девочка, остальные – мужчины. Я вам могу сказать, что с первых ходов очень серьезно относились ко мне (мужчины), потому что все хотели выиграть у меня, понимаете? Они считали ниже своего достоинства (проиграть женщине). Например, в этом турнире я встретилась сразу с двумя великолепными гроссмейстерами. Со Светозаром Глигоричем, югославским шахматистом, лидером команды его страны, он героем ходил в Югославии. Второй – Пауль Керес, эстонец. Великие, одним словам, шахматисты. Вот с этого началась моя борьба с мужчинами. Буквально через год-полтора они уже приняли меня, зауважали и просто очень хорошо относились.

– Вы часто говорите, что талант без крепких нервов и характера – ничего не дает. Этот характер…

Для того чтобы достичь вершин нужен не только талант, а еще работоспособность, хорошая физическая подготовка, психологическая устойчивость, крепкие нервы

– Есть еще другие компоненты. Для того чтобы достичь вершин нужен не только талант, а еще работоспособность, хорошая физическая подготовка, психологическая устойчивость, крепкие нервы вы уже назвали. Дело в том, что шахматист – если брать все виды спорта – именно шахматисты тратили больше всего нервов, потому что настолько много было этапов, чтобы дойти до матча на первенство мира – они просто не успевали восстанавливать свою нервную систему. В отличие от других видов спорта, где максимум один месяц и все заканчивается.

– С таким характером надо родиться или его можно как-то в себе выработать?

– Знаете, девочкам трудно с таким характером родиться. Я выработала это поневоле. Я привыкла в детские годы играть с братьями и мальчиками. Они не «дарили» мне ничего. Я с ними боролась до конца. Я всегда отличалась от многих женщин. Даже, когда в хорошие магазины заходила, то уже через полчаса садилась – или кофе пила или еще что-то, ждала девочек, они ходили очень много. А вот, когда я играла в бильярд, или в настольный теннис – я не чувствовала усталости. Могла часами играть, могла целый день играть.

– У вас сейчас есть возможность играть в шахматы? Как вы проводите время, учитывая, что сейчас пандемия и, вероятно, выходить без особой надобности, практически нет возможности?

– Я смотрю спортивные соревнования. Я люблю весь спорт целиком, понимаете? Слежу за всеми видами спорта. Так что пандемия совершенно на меня не повлияла. Единственное, я не могу сейчас в ветеранских турнирах играть. В остальном – смотрю спортивные соревнования, читаю.

Телефон показывает, что я каждый день фактически 7 километров прохожу, представляете? Что значит для меня спортивный интерес, вы поняли сейчас?

У меня появились проблемы с ногой и мне нужно сейчас ходить. Пока в телефоне не появилась (программа), которая показывает, сколько шагов ты делаешь, я мало ходила. Меня все время ругали дома, потому что одну операцию мне уже пришлось сделать, а потом уже и вторая нога начала беспокоить. И вот, когда подключили программу – у меня сразу спортивный интерес появился. Уже пять месяцев я каждый день делаю по 10 тысяч шагов по квартире. Привыкла. Ни дня не пропустила. Телефон показывает, что я каждый день фактически 7 километров прохожу, представляете? Что значит для меня спортивный интерес, вы поняли сейчас?

– Видите цель – идете к ней?

– Точно! И это характер.

– Возвращаясь к шахматам – я правильно понимаю, что в свое время это был действительно один из самых популярных видов спорта в Грузии, что люди даже на работе, во время перерыва играли в них?

– Точно. Понимаете, тогда для людей большое значение имели те виды спорта, где был успех. В 56-м году выиграла первенство Грузии, я была самая маленькая там, а потом выиграла полуфинал и вышла – уже тогда интерес настолько поднялся, что театр Руставели, концертный зал, Дом офицеров – они были заполнены людьми (во время игр). Они ожидали этих встреч, они получали радость от них. Они любили нас. Это было самым большим достоянием.

Нона Гаприндашвили во время сеанса одновременной игры, 1987 год
Нона Гаприндашвили во время сеанса одновременной игры, 1987 год

– Мировая популярность шахмат в последнее время во многом возросла благодаря сериалу «Ход королевы», где, упомянули вас – правда, насколько я понимаю, допустив определенные ошибки. Что вы в целом думаете об этом сериале?

– Для меня было оскорбительным то, что они показали. Там выдуманная фигура все время (в центре повествования), а потом, когда они вводят настоящую – в лице меня – они допустили… Это даже не ошибка. Оказывается писатель, который написал эту книгу (по которой снимали фильм) – все правильно пишет, он пишет, что я играла с мужчинами. Ведь я действительно играла с мужчинами с малых лет. И до своего первого международного (турнира) за первенство Грузии успела с мужчинами сыграть. Первая достигла (звания) мужского гроссмейстера. У меня такие партии со многими гроссмейстерами выигранные, просто изумительные! И в это время (в сериале) говорят, что я не играла с мужчинами. Это уже дело режиссера, но фактически это было оскорблением, я так считаю. Но зато шахматы стали популярными. Мне говорят, что сразу 12 миллионов человек в мире записались на шахматы после выхода этого сериала.

– Калбатоно Нона, под конец я бы все-таки хотела спросить – как вы ощущаете свой возраст, есть ли у вас какие-то свои методы, скажем так «лекарства» от старости?

Понимаете, в душе я возраста не ощущаю – я такая же, какой была. И в своих рассуждениях, и в действиях. И пока это ощущение есть, я буду играть

– Сейчас какой-то журналист позвонил, спросил, как вы относитесь к этому возрасту. Я говорю: «Лучше было бы половину сбавить». Как отношусь? Пришло время, годы идут…

– Но вы это ровно так ощущаете? Я понимаю, что свидетельство о рождении упрямо говорит одно, но…

– Понимаете, в душе я возраста не ощущаю – я такая же, какой была. И в своих рассуждениях, и в действиях. И пока это ощущение есть, я буду играть. Когда пандемия закончится. Пока я буду жить – я буду играть. Это же мой мир, это совершенно другое, я в нем отдыхаю, понимаете?

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