В Индии новый максимум по числу зараженных COVID-19

Индия 6 мая установила новый максимум по числу выявленных случаев коронавируса – более 414 тысяч. Всего за время пандемии в стране заразились более 21 с половиной миллиона жителей. Число умерших приближается к 235 тысячам.

Очевидцы продолжают сообщать о нехватке мест в клиниках и дефиците кислорода для больных.

На фоне вспышки COVID-19 медицинское сообщество, оппозиция и владельцы бизнеса призывают правительство ввести строгую изоляцию, несмотря на экономические потери, которые за ней последуют.

Многие страны мира, включая США и Россию, направили Индии помощь для борьбы с кризисом, но местные власти пока не в состоянии оперативно организовать приём и распределение грузов. Медикаменты и оборудование простаивают в аэропортах, сообщает телеканал CNN.

Ожидается, что при текущих темпах распространения болезни к середине июня Индия может опередить США и выйти на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом.

В мире с начала пандемии коронавируса выявлено почти 157 миллионов случаев COVID-19. Умерли более трех миллионов пациентов.