Фильм о чеченском гее победил в Канаде и может войти в шорт-лист «Оскара»

Документальный фильм «Тихий голос», рассказывающий об эмигрировавшем в Бельгию гее-бойце ММА из Чечни, стал победителем крупнейшего фестиваля документального кино в Северной Америке Hot Docs Toronto. Победа на нескольких крупных международных фестивалях дает ему возможность попасть в шорт-лист премии «Оскар».

Церемония объявления победителей канадского фестиваля прошла накануне ночью в формате онлайн. Фильм «Тихий голос» режиссера, скрывающегося под псевдонимом «Река Валерик», получил главный приз конкурса среди работ «среднего метра». Жюри отметило деликатность, с которой режиссер подошел к освещению темы вынужденной эмиграции из Чечни и семьи.

«Эта победа очень важна для меня. Потому что в жюри фестиваля вошел великий канадский режиссер Атом Эгоян, фильмы которого я смотрел в юности, а также главный программный отборщик международного фестиваля Tribeca Film Festival, проходящего в Нью-Йорке. Их оценка для меня очень значима», - не скрывает эмоций в разговоре с Кавказ.Реалии режиссер Река Валерик.

Он уточнил, что победа на фестивале Hot Docs Toronto дает ему премию в пять тысяч долларов, а также шанс на выдвижение в шорт-лист премии «Оскар».

«Для того, чтобы претендовать на нее, нужно победить в нескольких международных фестивалях, что позволит пройти отборочный тур. Разумеется, пока говорить об этом рано, но эта победа стала первым этапом для выдвижения в шорт-лист «Оскара»«, - уточнил наш собеседник.

Премьеры фильма «Тихий голос» сейчас проходят на фестивале Doxa в Ванкувере (Канада) и One World в Праге (Чехия).