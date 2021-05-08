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В Ингушетии трое задержано после изъятия у них взрывных устройств и боеприпасов
В Ингушетии задержаны житель Магаса, а также два жителя села Средние Ачалуки Малгобекского района. Силовики заявили, что в разные дни обнаружили в их домовладениях оружие.
Боеприпас кустарного производства найден у жителя Магаса (1994 года рождения) 6 мая, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии. Согласно ведомству, он заявил, что изготовил его не позднее апреля 2021 года. Мужчина помещен в изолятор временного содержания города Назрань.
В тот же день сотрудники УФСБ по Ингушетии совместно с коллегами из местного Центра противодействия экстремизму обнаружили боеприпасы кустарного производства в городе Малгобек в домовладении гражданина 1966 года рождения. Тот на момент визита силовиков дома отсутствовал.
Также 7 мая полицейские отчитались, что 28 апреля у двух жителей Средних Ачалуков (1992 и 1991 годов рождения) были изъяты разные типы оружия, включая запалы для ручных гранат, боевые осколочные гранаты, самодельное взрывное устройство, травматический пистолет, патроны и боеприпасы. Молодые люди помещены в изолятор временного содержания «Малгобекский».
Отмечается, что сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму обнаружили эти предметы »в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
В отношении задержанных молодых людей возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия.
- Как писал Кавказ.Реалии, 28 апреля на окраине ингушской Назрани силовики расстреляли водителя по имени Магомед Кодзоев. По официальной версии, тот оказал вооруженное сопротивление при попытке досмотреть автотранспорт и «ответным огнем был уничтожен». Согласно телеграм-каналу Baza, это был последний член банды Аслана Бютукаева.
- Видеокадры убийства Кодзоева противоречат словам силовиков. На них видно, что окруженная Toyota Camry пытается проехать, но люди в форме производят в ее сторону десятки выстрелов, машина останавливается, но расстреливать ее продолжают. По данным »Фортанги», Кодзоев разыскивался по статье о применении насилия в отношении представителей власти, но участия в незаконных вооруженных формированиях не принимал.
- В апреле глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов заявил, что за последние годы уровень террористической угрозы на Северном Кавказе существенно снизился, в регионе остаются лишь малочисленные ячейки.
Другие новости дня
Фильм о чеченском гее победил в Канаде и может войти в шорт-лист «Оскара»
Документальный фильм «Тихий голос», рассказывающий об эмигрировавшем в Бельгию гее-бойце ММА из Чечни, стал победителем крупнейшего фестиваля документального кино в Северной Америке Hot Docs Toronto. Победа на нескольких крупных международных фестивалях дает ему возможность попасть в шорт-лист премии «Оскар».
Церемония объявления победителей канадского фестиваля прошла накануне ночью в формате онлайн. Фильм «Тихий голос» режиссера, скрывающегося под псевдонимом «Река Валерик», получил главный приз конкурса среди работ «среднего метра». Жюри отметило деликатность, с которой режиссер подошел к освещению темы вынужденной эмиграции из Чечни и семьи.
«Эта победа очень важна для меня. Потому что в жюри фестиваля вошел великий канадский режиссер Атом Эгоян, фильмы которого я смотрел в юности, а также главный программный отборщик международного фестиваля Tribeca Film Festival, проходящего в Нью-Йорке. Их оценка для меня очень значима», - не скрывает эмоций в разговоре с Кавказ.Реалии режиссер Река Валерик.
Он уточнил, что победа на фестивале Hot Docs Toronto дает ему премию в пять тысяч долларов, а также шанс на выдвижение в шорт-лист премии «Оскар».
«Для того, чтобы претендовать на нее, нужно победить в нескольких международных фестивалях, что позволит пройти отборочный тур. Разумеется, пока говорить об этом рано, но эта победа стала первым этапом для выдвижения в шорт-лист «Оскара»«, - уточнил наш собеседник.
Премьеры фильма «Тихий голос» сейчас проходят на фестивале Doxa в Ванкувере (Канада) и One World в Праге (Чехия).
- На днях фильм «Тихий голос» получил гран-при фестиваля документального кино «Артдокфест» в России «за талант слышать неслышное и видеть невидимое».
- Ранее «Артдокфест» отменил показ кинокартины Реки Валерика из-за угроз человека, похожего на Сулимана Шамаева (в своем инстаграме Шамаев называет себя помощником депутата Госдумы от Чечни Шамсаила Саралиева). Корреспондент Радио Свобода посмотрел фильм на секретном квартирнике и поговорил с режиссером.
Результат выборов в английском городе определен с помощью броска монеты
В Великобритании результат выборов на одном из избирательных округов в городе Барнсли c населением около 100 тысяч человек был определен с помощью броска монеты. Двое кандидатов — от Консервативной и Лейбористкой партий - набрали одинаковое число голосов. Победителя определяли жребием.
Местные выборы в королевстве проходили в четверг, 6 мая. В пятницу был закончен подсчет голосов в Барнсли в центральной части страны. Кандидаты набрали по 1084 голоса. Законодательство позволяет после пересчета голосов разрешить ситуацию броском монеты, что и было сделано.
Местная газета Huddersfield Daily Examiner отмечает, что представитель лейбористов поставил реверс монеты. Если бы выпал аверс с портретом королевы Елизаветы II, округ перешел бы к консерваторам.
Подсчет голосов в Великобритании еще не завершился, однако по предварительным данным, уверенную победу в Англии получили консерваторы, победив вторую по величине партию лейбористов в нескольких округах, в которых те одерживали победы десятилетиями. Лейбористам, в свою очередь, удалось занять половину мест в парламенте Уэльса.
В Шотландии победу вновь одержала Шотландская национальная партия, выступающая за независимость страны, однако по состоянию на 3 часа по Москве неизвестно, удалось ли им сохранить большинство в местном парламенте.
- В 2016 году бросок монеты определял судьбу выборов на шести избирательных участках в Айове в ходе первичных выборов кандидата от демократической партии на пост президента. Шесть из шести участков достались Хиллари Клинтон, она обошла на них Берни Сандерса. Вероятность такой серии оценивается в 1,6 процента.
Представительство ЕС в Грузии сообщило о выплате залога за Нику Мелия
Представительство Евросоюза в Грузии сообщило о выплате залога в размере 40 тысяч лари, который был назначен судом в качестве меры пресечения для Ники Мелия – председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение».
Против Мелия следствие ведется в связи с участием в акциях протеста 20-21 июня 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь». 23 февраля 2021 года он был арестован после того, как отказался выплачивать залог, повторно назначенный по делу.
«Сегодня был внесен залог в размере 40 тысяч лари для освобождения Мелия из-под стражи до суда», - сказано в заявлении, распространенном представительством сегодня, 8 мая. В представительстве подчеркнули, что это происходит на основании взаимопонимания, «достигнутого политическими партиями 19 апреля в контексте соглашения при посредничестве ЕС».
«Это еще один важный шаг, сделанный для прекращения политического кризиса в Грузии и выполнения соглашения от 19 апреля. Мы ожидаем, что этот шаг еще больше облегчит присоединение всех избранных членов парламента к соглашению и внесет свой вклад в его реализацию в интересах Грузии, ее граждан, отношений ЕС-Грузия и евроатлантического будущего Грузии», - отмечено в заявлении.
За помощь в выплате залога дипломатическое представительство выразило благодарность двум неправительственным организациям: Европейскому фонду за демократию, предоставившему средства, и Ассоциации молодых юристов Грузии, которая перечислила деньги в государственную казну.
- Оппоненты властей считают Мелия политическим заключенным. О механизмах его освобождения говорится в соглашении, которое было подписано «Грузинской мечтой» и частью оппозиции 19 апреля. Наряду с выплатой залога, соглашение предполагает, что Мелия может покинуть тюрьму после принятия закона «Об амнистии».
- Несмотря на гарантии, «Единое национальное движение» отказалось подписывать соглашение и прекращать бойкот парламента до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.
После поражения футболистов чеченского «Ахмата» в отношении арбитра начата проверка
Служебная проверка начата в отношении арбитра Станислава Васильева. Это связано с его работой на футбольном матче между волгоградским «Ротором» и грозненским «Ахматом» в 28-м туре Российской премьер-лиги, который закончился поражением последнего со счетом 1:0.
«Комиссия решила, что Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте. В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность», - пояснил причины проверки глава судейского комитета Российского футбольного союза и председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц.
Как отметил Хачатурянц, до окончания проверки арбитр будет отстранен от работы на матчах премьер-лиги, а после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе, передает сайт Sports.ru.
Матч, о котором идет речь, состоялся 1 мая. После игры директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров пообещал обратиться в экспертно-судейскую комиссию из-за того, что арбитры не назначили пенальти в ворота соперников.
«Напрашивается вопрос: за что? Если люди не хотят работать, должны ли клубы и дальше оплачивать технические расходы ВАР? Мы хотим от ответственных лиц получить ответ на этот вопрос, который намерены поднять», - заявил директор «Ахмата».
- В отношении футбольного клуба «Ахмат», Фонда имени Ахмата Кадырова и бойцовского клуба «Ахмат» с декабря 2020 года действуют санкции США. Они были введены на основании «Глобального акта Магнитского», который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека. Вслед за этим санкций ютуб заблокировал канал ФК «Ахмат».
- В апреле профильный комитет по спорту в Госдуме РФ призвал оказать налоговую и финансовую поддержку грозненскому футбольному клубу «Ахмат». Депутаты объяснили это тем, что после включения в санкционный список «Ахмат» лишился спонсорской поддержки со стороны ряда компаний.
- Ограничительные меры США действуют и против главы Чечни Рамзана Кадырова. Его, а также ряд членов его семьи внесли в санкционный список Государственного департамента в июле 2020 года за серьезные нарушения прав человека.
Смертность от COVID-19 в России оценили в 5 раз выше официальной
Смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России может быть в 5,4 раза выше, чем учитывает официальная статистика. Такую оценку приводит Институт показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME). Организация основана в 2007 году фондом Билла и Мелиссы Гейтс и занимается изучением глобальных медицинских проблем и стратегий их решения.
Исследователи пересчитали официальные данные смертности от ковида с марта 2020 по май 2021 года с учетом статистики избыточной смертности, очищенной от влияния не связанных с пандемией или косвенных факторов. Например - жаркого лета в Европе, перегруженности медицинских систем и опиоидного кризиса в США. С учетом этих данных ковид стал причиной смерти не менее 6,9 миллиона человек во всем мире. Это в два раза выше, чем фиксируют правительства разных стран.
В России институт оценил смертность от ковида в 593 610. Это на 443 тысячи человек больше, чем фиксировала официальная статистика. По соотношению неучтенных смертей к учтенным страна занимает четвертое место в списке из 20 государств с наивысшим числом жертв.
Худшая ситуация с учетом - в Казахстане, свидетельствует статистика IHME. Там официальные данные занижены в 14,5 раз - за указанный период умерли 81 696 человек вместо 5 620. На втором месте - Египет, где незарегистрированных случаев в 12,6 раза больше, чем попавших в официальные отчеты. На третьем - Япония, где статистика не учитывает каждую десятую смерть.
Согласно оценке института, в абсолютных числах смертность выше всего в США, где умерли 905 289 человек. На втором месте - Индия. На третьем - Мексика. Россия занимает в антирейтинге пятую позицию. На основе своих данных институт создал математическую модель прогноза жертв пандемии, согласно которой к августу число умерших от ковида может достигнуть 10 миллионов человек.
«Какой бы ужасной ни казалась пандемия, наш анализ показывает, что ситуация еще хуже», - приводит институт слова своего директора Криса Мюррея.
- Российские власти исследование не комментировали, с запросом об этом в оперативный штаб по борьбе с ковидом обратилось издание VTimes.
Ираклий Гарибашвили встретился с семьей Зазы Гахеладзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с членами семьи Зазы Гахеладзе, незаконно удерживаемого в заключении в Цхинвальском изоляторе.
Премьер-министр рассказал родственникам Зазы Гахеладзе о шагах, предпринятых центральным правительством для освобождения незаконно задержанного представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданина Грузии, передает Общественный вещатель.
Глава правительства отметил, что власти используют все имеющиеся в распоряжении рычаги для немедленного освобождения Зазы Гахеладзе, этот вопрос поставлен на высоком политическом уровне и активно обсуждается с международными партнерами. Ираклий Гарибашвили еще раз выразил поддержку Зазе Гахеладзе и его семье, подчеркнув, что его немедленное освобождение из незаконного задержания является одним из главных приоритетов государства.
- Житель села Квемо Чала Каспийского муниципалитета Заза Гахеладзе был задержан российскими пограничниками 11 июля 2020 года, недалеко от крепости Схвило. Во время незаконного задержания он был ранен в ногу.
- Югоосетинские власти обвинили Гахеладзе, помимо нарушения де-факто границы, в покушении на жизнь военнослужащего. 5 февраля т.н. суд «приговорил» Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам незаконного лишения свободы.
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 298
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 298.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Дагестане - три, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Ингушетии и Чечне - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 487 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 97 (46 273 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 69 (53 483)
- Дагестан + 46 (32 682)
- Кабардино-Балкария + 21 (23 938)
- Калмыкия + 16 (20 522)
- Карачаево-Черкесия + 12 (20 159)
- Ингушетия + 11 (15 521)
- Северная Осетия + 9 (16 801)
- Чечня + 9 (12 073)
- Адыгея + 8 (14 490)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 255 942 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 8 мая, выявлено 4 871 843 человека с коронавирусом.
В Южной Осетии выявили три новых случая инфицирования COVID-19
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за прошедшие сутки провели 58 исследований на коронавирусную инфекцию, диагноз COVID-19 подтвержден у трех человек.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в республике достигло 3322.
«За сутки были сняты с учета четыре человека, общее количество обратившихся к медикам и выздоровевших составляет 2994 человек. Под наблюдением остается 328 человек», - сказала информагентству «Рес» глава «Югосетпотребнадзора» Марина Кочиева.
По ее словам, всего на время пандемии коронавируса в ПЦР-лаборатории «Югосетпотребнадзора» было проведено 22179 исследований.
В республике на текущей неделе стартовала вакцинация российским «Спутником V», желающие могут бесплатно пройти вакцинацию сразу после праздничных дней.
В Грузии пятый день бастуют рабочие, занятые на строительстве автобана
В Грузии пятый день бастуют рабочие, занятые на строительстве автобана на участке села Борити Харагаульского муниципалитета. Около 400 человек требуют от китайской компании-нанимателя Hunan Roads and Bridges Construction Group повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщает Общественный вещатель.
По словам рабочих, зарплата мизерная, а отношение работодателя неадекватное.
«У нас нет даже переводчика, чтобы понимать, что нам говорят начальники и какую работу мы должны выполнить. Ведь нанять переводчиков, которые облегчат общение, элементарно. К тому же за наш труд нам платят очень низкую зарплату», - сказал один из забастовщиков Бека Цикоришвили.
В Грузии ветераны ВОВ получат разовую помощь в размере 1 тысячи лари
К 9 мая правительство Грузии выделит разовую финансовую помощь участникам Второй мировой войны и семьям погибших военных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«По случаю 76-летия победы над фашизмом участникам Второй мировой войны будет предоставлена разовая социальная помощь в размере 1 тысячи лари (примерно 290 долларов), а семьям погибших военных – 500 лари (более 145 долларов)», - сообщили сегодня, 8 мая, в пресс-службе администрации правительства.
В конце апреля мэрия Тбилиси также перечислила 115 ветеранам, проживающим в столице, по 600 лари (174 доллара), а семьям погибших солдат – по 300 лари (87 долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Грузия принимала участие во Второй мировой войне в составе Советской армии и потеряла 10% населения страны. На фронтах Второй мировой воевали свыше 700 тысяч жителей Грузии, больше половины из которых не вернулись домой.
Российский Первый канал оштрафован за показ фрагмент сюжета канала Настоящее время
Арбитражный суд Москвы назначил штраф Первому каналу за показ фрагмент сюжета канала Настоящее время без упоминания о том, что НВ зарегистрировано как СМИ-иностранный агент. Об этом сообщают Открытые медиа.
С жалобой в суд в конце марта обратился Роскомнадзор. Речь шла о сюжете программы Время покажет, пущенном в эфир 11 марта. За неделю до этого в России вступили в силу правила обязывающие российские СМИ маркировать информацию НКО и физлиц, признанных так называемыми иностранными агентами.
При этом закон, вводящий штрафы за цитирование СМИ-иностранных агентов без указания их статуса был подписан президентом Путиным только 30 апреля. Поэтому Первый канал формально был оштрафован по статье Административного кодекса за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания.
- Российские власти внесли в список так называемых СМИ-«иноагентов» Радио Свобода, его региональные проекты и телеканал «Настоящее Время» в конце 2017 года. Редакции не согласны с этим решением и называют его давлением властей на независимую журналистику.
Армения вернула всех азербайджанских военнопленных – пресс-секретарь МИД РА
Армения полностью выполнила взятые на себя 8-ым пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября обязательства и вернула всех азербайджанских военнопленных, в том числе и осужденных в 2014 году за убийство несовершеннолетнего двух лиц. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, передает Радио Азатутюн.
«Растущее давление на Азербайджан со стороны различных стран и международных организаций показывает, что в международном сообществе формируется консенсус о немедленном возвращении армянских военнопленных и других удерживаемых в качестве заложников гражданских лиц на родину в соответствии с требованиями международного гуманитарного права», - отметила Нагдалян, комментируя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ и реакцию международных партнеров, а также вопрос о том, что в некоторых заявлениях звучит призыв об освобождении пленных со всех сторон м есть ли в Армении азербайджанские военнопленные или другие задержанные лица.
Что касается заявлений Азербайджана о том, что Армения не предоставляет информацию о пропавших без вести во время Первой карабахской войны и информацию о разминировании, то Анна Нагдалян сказала: «В свете ежедневного нарастания международного давления по вопросу об освобождении пленных Азербайджан пытается выдвинуть ложные повестки, пытаясь найти оправдания невыполнению принятых на себя гуманитарных обязательств.
Армения всегда готова сотрудничать с международными партнерами в решении проблем гуманитарного характера».
Из Азербайджана в Армению до сих пор вернулись 72 пленных.
По данным армянской стороны, в Азербайджане все еще остаются около 200 военнопленных и гражданских лиц.
Официальный Баку заявляет, что в Азербайджане остаются 56 армянских пленных, которых Баку не считает военнопленными и собирается их судить как террористов.
Напомним также, что в пункте 8 совместного заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября говорится: «Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».
Коронавирус в Грузии: 1 564 случая заражения за сутки, 18 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 564 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,71%, за последние две недели – 5,84%, а за последнюю неделю – 6,71%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 320 830.
Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 900. В Имерети выявлено 162 факта, в Самегрело и Земо Сванети – 115, в Аджарии – 105, в Квемо Картли – 72, в Кахетии – 64, в Шида Картли – 52, в Гурии – 36, в Мцхета-Мтианети – 31, в Самцхе-Джавахети – 18, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.
От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 263.
Выздоровели 693 человека, их общее число выросло до 299 500.
На данный момент в Грузии 17 041 активный случай коронавируса. Из них 4 284 пациента (более 25%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 2 470 инфицированных, в Аджарии – 493, в Имерети – 443. Состояние 912 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 186 человек.
11 969 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 788 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 69 граждан, в самоизоляции остаются более 35,5 тысячи человек.
Красный Крест передаст Грузии 100 тысяч доз вакцин от коронавируса компании Sinopharm
Китайский комитет Красного Креста передаст Грузии 100 тысяч доз вакцин от коронавируса компании Sinopharm. Об этом было объявлено после встречи главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе с представителями гуманитарной организации.
«Мы тесно сотрудничаем с Красным Крестом Китая. Они передадут вакцины грузинскому обществу Красного Креста, а мы – Министерству здравоохранения», - сказала президент Общества Красного Креста Грузии Натия Лоладзе.
Замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния, участвовавшая в переговорах, заявила, что сроки и другие подробности, связанные с передачей китайской вакцины, будут объявлены в ближайшем будущем. Одновременно чиновница подчеркнула, что эта донация станет «большим подспорьем» в национальной программе вакцинации.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения, сообщает агентство «Новости-Грузия». Тем самым список препаратов для иммунизации от ковида, доступных в рамках международного механизма COVAX, был расширен.
Помимо вакцины фирмы Sinopharm в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, значатся: вакцина Comirnaty, разработанная американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech; средство компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson; вакцина американской компании Moderna; два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.
- Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. По последним данным, прививку сделали 58 533 человека, из них 9 512 получили полную, двойную дозу вакцины.
- На первых этапах кампании, затронувших медицинских работников и лиц старше 65 лет, в Грузии использовались препараты AstraZeneca и Pfizer. С 4 мая все граждане старше 18 лет могут записаться и на прививку препаратом Sinopharm. Первая партия китайской вакцины в количестве 100 тысяч доз была доставлена в страну в середине апреля.
«Формула»: Ника Мелия будет освобожден из тюрьмы до 13 мая
Евросоюз выплатил залог в размере 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов), ранее назначенный судом в качестве меры пресечения для председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Единое национальное движение», Ники Мелия. Об этом сообщает телеканал «Формула».
Следствие против Мелия ведется в связи с участием в акциях протеста 20-21 июня 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь». 23 февраля 2021 года он был арестован после того, как отказался выплачивать повторно назначенный по делу залог.
Ссылаясь на собственные источники, «Формула» утверждает, что Мелия выйдет на свободу до 13 мая. Одновременно телеканал подчеркивает, что официального подтверждения информации о выплате залога до сих пор не поступало.
7 мая лидеры «Грузинской мечты» делали неоднозначные комментарии по данному вопросу. Так, например, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе прежде всего акцентировал внимание на том, что внесение залога не означает признание Мелия политическим заключенным со стороны ЕС.
В ЕНД информацию о внесении залога не опровергают, и не подтверждают. «Это выкуп, который цивилизованный мир заплатит за то, чтобы Мелия вышел из тюрьмы», - заявил журналистам член ЕНД Георгий Ботковели после того, как в пятницу навестил Мелия в тюрьме.
Аналогичные комментарии делают адвокаты Мелия и прокуратура Грузии. Представители следственного ведомства заявили телеканалу «Мтавари», что им не известно о перечислении залога.
Оппоненты властей считают Мелия политическим заключенным. О механизмах его освобождения говорится в соглашении, которое было подписано «Грузинской мечтой» и частью оппозиции для разрешения кризиса при посредничестве ЕС 19 апреля.
Наряду с выплатой залога, предполагается, что Мелия может покинуть тюрьму после принятия закона «Об амнистии». Несмотря на гарантии, «Единое национальное движение» отказалось подписывать соглашение и прекращать бойкот парламента до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.
Более 200 человек пострадали в столкновениях протестующих с полицией в восточном Иерусалиме
Более 200 человек пострадали в столкновениях протестующих палестинцев с силами безопасности Израиля в восточном Иерусалиме в ночь на 8 мая. Стычки жителей арабских кварталов с полицией продолжаются несколько дней подряд и ужесточаются со временем.
Поводом стало намеченное на понедельник заседание Верховного суда Израиля, который должен принять решение по делу о выселении нескольких палестинских семей и передаче их недвижимости израильтянам.
Ранее суд низшей инстанции постановил, что недвижимость нескольких палестинских семей в арабском районе Шейх-Джаррах должна быть возвращена евреям, которые проживали там до 1948 года. В том году восточная часть Иерусалима была занята войсками трансиорданского эмирата, еврейское население покинуло эту часть города.
Палестинцы считают своё право на недвижимость законным, так как получили её от иорданских властей. Попытки реституции они называют реализацией программы Израиля по замещению местного населения еврейским.
США и ООН призвали стороны к спокойствию. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас потребовал созвать из-за ситуации заседание Совета Безопасности ООН.
Джо Байден подтвердил готовность встретиться с Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден подтвердил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил в ходе брифинга, который транслировала сеть C-SPAN. По его словам, время и место предстоящего саммита все еще прорабатываются.
Отвечая на вопрос журналиста, американский лидер сообщил, что на его готовность провести встречу с Путиным не повлияет наращивание российских войск у границ с Украиной. «Это не влияет на мое желание встретиться тет-а-тет. К тому же обратите внимание: раньше у него (у Путина – ред.) было больше войск. Сейчас он отводит их», – сказал Байден.
Речь идет о масштабной переброске российских войск к украинским границам и в аннексированный Крым. Российские власти называют происходящее «учениями». Руководство Украины, США, ЕС и других стран полагают, что группировка сформирована для потенциального масштабного вторжения на украинскую территорию. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск. Это произошло вскоре после того, как Байден позвонил Путину, предложив ему провести встречу и в то же время предупредив о санкциях. Ограничительные меры были введены на следующий день после телефонного разговора.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, американские официальные лица и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждают, что возле украинских границ по-прежнему остаются десятки тысяч российских солдат. В Североатлантическом блоке и США сообщили, что внимательно следят за действиями российской группировки.
Заявление Байдена последовало на фоне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, где он встретился с украинскими депутатами, президентом Владимиром Зеленским, а также другими представителями власти и гражданского общества. Блинкен пообещал, что США не оставят без ответа любые агрессивные и безрассудные действия Москвы, в том числе против Украины. В интервью украинской службе Радио Свобода глава Госдепартамента подчеркнул: «Если Россия продолжит агрессивные действия, мы ответим».
- Госсекретарь – первый столь высокий представитель администрации президента Джо Байдена, кто прибыл в Киев на переговоры с украинским руководством.
- На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Блинкен повторил, что США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Госсекретарь отметил, что эту позицию разделяют все члены «Большой семерки», с заседания которой на министерском уровне он только что приехал из Лондона.
- «Мы остаемся с вами самым решительным образом, и мы ждем, что Россия остановит свои безрассудные и агрессивные действия. Мы в курсе, что Россия отвела от границ Украины часть своих войск, но мы также видим, что их значительное присутствие сохраняется. Что касается угрозы, то она остается. У России есть возможность в довольно в короткие сроки предпринять агрессивные шаги, если она того пожелает», – добавил Блинкен. Также он добавил, что США активно изучают возможности усилить поддержку Украины в сфере безопасности.
- США не признают аннексию Крыма и призывают Россию прекратить агрессивные действия по отношению к Украине. Вашингтон ввел против Москвы ряд санкций в связи с ее действиями по отношению к Украине.
- Сейчас Россия и США обсуждают возможность саммита президентов двух стран, который, по ряду сообщений, мог бы состояться в июне.
За сутки в Абхазии выявлено 52 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 334 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 51 человек, 45 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 21, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 795 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 780 человек.
ВОЗ рекомендовала применение вакцины от коронавируса компании Sinopharm
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm для экстренного применения. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm», - сказал он.
Препарат Sinopharm стал шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первой для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ одобрила вакцину от немецкой BioNTech и американской Pfizer, о чем было объявлено 31 декабря 2020 года. До этого ее зарегистрировали регуляторы США и Великобритании, где приступили к массовой вакцинации населения этим препаратом. Второй и третьей стали вакцины, разработанные британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Один ее вариант производится в Южной Корее, другой - в Индии. 12 марта ВОЗ внесла в список вакцину Johnson & Johnson, а 1 мая – американской компании Moderna.
По информации научного журнала Nature, до сегодняшнего дня вакцина Sinopharm была одобрена регуляторами в более чем 45 странах мира. В ходе третьей фазы клинических исследований препарат показал эффективность в 79-86% после введения двух доз.
Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. По последним данным, прививку сделали 54 687 человек, из них 8 700 граждан получили полную, двойную дозу вакцины.
С 4 мая все граждане старше 18 лет могут записаться и на прививку препаратом Sinopharm. Всего в страну доставили 100 тысяч доз вакцин этого производителя. Вторая партия в количестве 600 тысяч доз должна пребыть в Тбилиси в июне.
Зурабишвили отказалась наложить вето на поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась наложить вето на поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые были приняты парламентским большинством 26 апреля. Об этом Зурабишвили заявила на сегодняшнем брифинге.
«Исходя из соображений политической целесообразности, я не исключаю использования вето, но его использование должно основываться на юридических аргументах. Новые поправки не противоречат нашей Конституции, не считаются нарушением правовых принципов и игнорированием каких-либо международных стандартов. В данном случае правовая основа для использования вето оказалась недостаточной», - заявила Зурабишвили.
Использовать право вето президента просила парламентская оппозиция. Оппоненты властей считают, что законопроект, предполагающий ужесточение санкций за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, противоречит принципам свободы слова и направлен против участников антиправительственных митингов.
Зарабишвили огласила окончательное решение после того, как провела встречи с заинтересованными сторонами. Как сообщает агентство «Новости-Грузия», сегодня во Дворце Орбелиани побывали лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, премьер Ираклий Гарибашвили, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, а также министр иностранных дел, вице-премьер Давид Залкалиани. Накануне же Зурабишвили заслушала позиции лидеров оппозиции.
По словам президента, она разделяет многие аргументы оппонентов властей. В частности, Зурабишвили согласна с тем, что принятие поправок произошло форсированно - инициативу начали обсуждать на первом пленарном заседании, в котором участвовала оппозиция. Президент также говорила о недостаточности коммуникации и необходимости широкой дискуссии. По ее мнению, все это порождает недоверие к проекту поправок. «Правовая основа для использования вето оказалась недостаточной, но в будущем такой процесс, который предполагает информирование и согласование позиций, позволит президенту эффективно использовать этот инструмент в случае необходимости», - сказала он.
Ранее в оппозиции заявили, что, в том случае, если Зурабишвили все же поддержит поправки, оппозиция инициировать в парламенте альтернативный проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.
Инициатива правящей партии «Грузинская мечта» подверглась критике не только со стороны оппозиции. Серьезные замечания партии власти сделали и международные партнеры. Обеспокоенность выразило посольство США в Грузии, заявив, что принятие этих изменений «было ненужным и бесполезным».
Amnesty International вновь признала Навального узником совести
Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что вновь признала Алексея Навального узником совести. Он был лишен этого статуса в феврале из-за того, что в его старых выступлениях правозащитники обнаружили «язык вражды». Сейчас они признали, что взгляды и поведение могут меняться со временем.
В заявлении на сайте организации сказано, что, подтверждая статус Навального, Amnesty подчеркивает необходимость соблюдать его права. В сообщении сказано, что ситуация с российским оппозиционером заставила организацию пересмотреть свои внутренние правила.
Amnesty приступила к пересмотру общего подхода к использованию термина. В качестве первоначального шага правозащитники не будут исключать из числа «узников» только на основании поведения в прошлом.
«Часть миссии Amnesty состоит в том, чтобы побудить людей принимать идею прав человека, а не оставлять их навсегда в ловушке своего прошлого», – говорится в тексте.
Тем не менее, правозащитники подчеркнули, что статус узника совести не означает принятия его политической программы. «Некоторые из предыдущих заявлений Навального достойны осуждения, и мы ни в коей мере не оправдываем их. Как правозащитная организация Amnesty International будет продолжать бороться с расизмом и всеми формами дискриминации, где бы они ни существовали», – отмечается в сообщении.
При этом Amnesty так и не раскрыла, из-за каких именно высказываний политика он исключался из узников. Предположительно, речь идет о выступлениях оппозиционера во времена, когда он позиционировал себя русским националистом.
В 2007 году оппозиционер вместе с писателем Захаром Прилепиным и политиком Сергеем Гуляевым основали националистическое движение «Народ». Организация выступала с провокативной рекламой с критикой мигрантов.
После этого он был исключен из партии «Яблоко» за национализм с формулировкой «за нанесение политического вреда». Сейчас сторонники Навального заявляли, что споры из-за его статуса в Amnesty были инициированы российской властью.
- В 1964 году статуса узника совести за поддержку силового противодействия режиму апартеида был лишен южноафриканец Нельсон Мандела. Несмотря на критику со стороны политиков и других правозащитников, Amnesty так и не вернула его в список узников, проведя голосование об этом решении среди своих сотрудников.
В Индии новый максимум по числу зараженных COVID-19
Индия 6 мая установила новый максимум по числу выявленных случаев коронавируса – более 414 тысяч. Всего за время пандемии в стране заразились более 21 с половиной миллиона жителей. Число умерших приближается к 235 тысячам.
Очевидцы продолжают сообщать о нехватке мест в клиниках и дефиците кислорода для больных.
На фоне вспышки COVID-19 медицинское сообщество, оппозиция и владельцы бизнеса призывают правительство ввести строгую изоляцию, несмотря на экономические потери, которые за ней последуют.
Многие страны мира, включая США и Россию, направили Индии помощь для борьбы с кризисом, но местные власти пока не в состоянии оперативно организовать приём и распределение грузов. Медикаменты и оборудование простаивают в аэропортах, сообщает телеканал CNN.
Ожидается, что при текущих темпах распространения болезни к середине июня Индия может опередить США и выйти на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом.
В мире с начала пандемии коронавируса выявлено почти 157 миллионов случаев COVID-19. Умерли более трех миллионов пациентов.
Иван Жданов: информация о переезде Фонда борьбы с коррупцией Навального в Грузию — фейк
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил телеканалу «Дождь», что информация о переезде сотрудников в Грузию – фейк: «Там действительно отдыхает пара сотрудников ФБК, но мы не контролируем личную жизнь сотрудников».
Ранее о том, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального планирует вести эфиры из Грузии, сообщило российское издание РБК, со ссылкой на источник, "знакомый с ходом переезда". По словам источника, в Грузию уже переехали несколько представителей ФБК, в том числе Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и несколько технических сотрудников.
«Они [ФБК] планируют делать студию, весь «Навальный LIVE» в Тбилиси или окрестностях, они туда переправляют технику из московской студии «Навальный LIVE», чтобы там организовывать эфиры», - заявил источник.
Ранее Telegram-канал SOTA со ссылкой на свои источники сообщал, что в Грузию переехало около 40 ключевых сотрудников фонда Навального. Они якобы покинули России под угрозой уголовного преследования и продолжающихся репрессий.
СМИ: в Грузии при невыясненных обстоятельствах погибла 26-летняя казахстанка
В Грузии при невыясненных обстоятельствах погибла 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева. Об этом сообщает канал «Хабар 24» со ссылкой на МИД Казахстана и МВД Грузии.
Двоюродная сестра погибшей сообщила, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.
По словам сестры, Асель Айтпаева по приглашению родственника уехала в Грузию на заработки в апреле нынешнего года. Девушка перестала выходить на связь несколько дней назад. Последнее сообщение с аудиозаписью было получено ночью 5 мая.
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