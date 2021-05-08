В Ингушетии трое задержано после изъятия у них взрывных устройств и боеприпасов

В Ингушетии задержаны житель Магаса, а также два жителя села Средние Ачалуки Малгобекского района. Силовики заявили, что в разные дни обнаружили в их домовладениях оружие.

Боеприпас кустарного производства найден у жителя Магаса (1994 года рождения) 6 мая, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии. Согласно ведомству, он заявил, что изготовил его не позднее апреля 2021 года. Мужчина помещен в изолятор временного содержания города Назрань.

В тот же день сотрудники УФСБ по Ингушетии совместно с коллегами из местного Центра противодействия экстремизму обнаружили боеприпасы кустарного производства в городе Малгобек в домовладении гражданина 1966 года рождения. Тот на момент визита силовиков дома отсутствовал.

Также 7 мая полицейские отчитались, что 28 апреля у двух жителей Средних Ачалуков (1992 и 1991 годов рождения) были изъяты разные типы оружия, включая запалы для ручных гранат, боевые осколочные гранаты, самодельное взрывное устройство, травматический пистолет, патроны и боеприпасы. Молодые люди помещены в изолятор временного содержания «Малгобекский».

Отмечается, что сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму обнаружили эти предметы »в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

В отношении задержанных молодых людей возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия.