В Берлине завершает работу лагерь в поддержку жертв путинского режима

В Берлине завершает работу месячный круглосуточный лагерь противников Путина и его режима. Как написано на странице организаторов в интернете «Мероприятие полностью организовано и поддерживается русскоязычной диаспорой Германии».

Палаточный лагерь с 22 портретами жертв путинских репрессий разбит на площади перед Бранденбургскими воротами. Его работу обеспечивают 40 волонтеров. В течение месяца на территории лагеря проходили митинги в поддержку Алексея Навального, дни Беларуси, Украины и Чечни. Все виды активности были отсняты на видео. Дискуссии, проведенные через видеочаты, опубликованы в Ютьюбе. В дискуссиях участвовали российские и немецкие правозащитники и политики, в частности, депутат Европарламента Сергей Лагодинский.

Одной из целей лагеря, инициированного и зарегистрированного предпринимателем Дмитрием Баграшом была демонстрация политикам и общественности Германии спектра преступлений путинского режима. Среди требований протестующих - отзыв лицензии у телеканала RT и остановка строительство газопровода «Северный поток -2». Работа лагеря демократии получила большой резонанс в немецких медиа.

Сторонники Путина пытались помешать работе лагеря. В связи с этим организаторы акции солидарности с российскими активистами неоднократно обращались с заявлениями в полицию.

Лагерь завершит работу 9 мая. Но главным днем его работы стал день 8 мая, когда в Европе отмечается победа над гитлеровским режимом.



Рассказывает один из инициаторов лагеря и руководитель проекта unkremlin под девизом «Остановить путинский террор» Дмитрий Баграш:

- 8 мая станет днем подведения итогов нашей работы в течение месяца. В этот день в наш палаточный городок приедет большая группа активистов из федеральной земли Северный Рейн Вестфалия. Они доставят в Берлин уже известную в СМИ Германии скульптурную композицию, состоящую из большой фигуры Путина (ее высота 3,5 метра) и фигуры Навального… Мы провезем обе фигуры по центру Берлина. Состоится театрализованное представление на русском и на немецком языках событий до и после отравления Алексея Навального. Финалом дня станет оглашение на немецком языке нашего манифеста с требованиями к немецкому правительству и немецким законодателям. Наш волонтер актриса Сара-Мария Сандер подготовила в качестве художественного комментария к нашей «Аллее жертв Путина» (это 22 портрета) специальную композицию, которая также прозвучит 8 мая. В дальнейшем я планирую организовать не аллею, а постоянно действующую «Площадь жертв Путина». Но какая должна быть площадь, чтобы вместила портреты всех жертв режима?»