На Красной площади в Москве прошел парад в честь Дня победы

В России и ряде других стран 9 мая отмечается День победы. 76 лет назад в ночь с 8 на 9 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В Москве на Красной площади прошёл военный парад. На нем присутствовали президент России Владимир Путин и зарубежный гость - президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Парады прошли также в ряде других городов России. Их организовали также поддерживаемые Россией сепаратисты в Донецке и Луганске.

На параде в Москве присутствовали ветераны. Судя по кадрам трансляции, масок для предохранения от коронавирусной инфекции практически никто не надел.

В своем выступлении Путин отметил, что советский народ внес решающий вклад в победу над нацизмом. О союзниках СССР по антигитлеровской коалиции он не упомянул. «Нет прощения тем, кто вновь строит агрессивные планы», - сказал президент, упомянув о «сборищах недобитых карателей» и тех, кто «одержим идеей исключительности» в зарубежных странах. Конкретные страны, которые он имеет в виду, Путин не назвал.

По Красной площади прошли парадные расчеты и военная техника. Несмотря на облачную и дождливую погоду, состоялась и воздушная часть парада.

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении с Днем победы отметил вклад украинского народа в разгром нацизма и упомянул о войне на востоке Украины, которая идет уже 7 лет.

«Пусть героизм наших предков дает силу новому поколению украинских военных, наших защитников», - сказал Зеленский, выразив при этом надежду на установление мира. Владимир Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с днем Победы, в отличие от других лидеров стран бывшего СССР. Он направил поздравления, адресованные народам этих стран.

Марш «Бессмертного полка» в этом году в России не проводится по эпидемиологическим соображениям. Акция проходит онлайн.

Точное число жертв Второй мировой войны - граждан Советского Союза по-прежнему не известно. По современным оценкам, речь идет примерно о 27 миллионах человек, из них около 12 миллионов военнослужащих.

По данным на прошлый год, в России оставалось около 75 тысяч фронтовиков и более 1 миллиона человек, считающихся ветеранами Великой Отечественной войны (большая их часть - труженики тыла).