В Цхинвали прошел парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в ВОВ

Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Цхинвали. На параде присутствовали президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, главы правительства и парламента Геннадий Бекоев и Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, посол РФ в республике Марат Кулахметов, бывшие руководители республики Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, ветераны, руководители силовых структур, министерств и ведомств, а также приглашенные гости.

В рамках парада торжественным маршем по центральной площади прошли порядка 800 военнослужащих, проехало свыше 50 единиц военной техники - в их числе артиллерийские зенитные системы, реактивные системы залпового огня «Град», БТР-80 и другие.

Открыли прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. По главной площади промаршировали расчеты Министерства обороны - офицеры, сержанты, солдаты, курсанты, воспитанники Кадетской школы, «коробки» женщин-военнослужащих, сообщает информагентство «Рес».

Анатолий Бибилов в своем выступлении отметил: «В этот святой день, мы отдаем дань памяти героизму фронтовиков, которые своим ратным подвигом, своей кровью, силой духа и преданностью Отечеству проложили путь к Победе, защитив право народа на жизнь и свободу. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб на войне».

В пешей парадной колонне приняли участие сотрудники МВД, МЧС, пограничной службы КГБ, Министерства юстиции, 4-й гвардейской военной базы Минобороны Российской Федерации, Пограничного управления ФСБ России в республике. Сразу после парада состоялось шествие «Бессмертного полка», тысячи жителей республики пронесли фотографии своих дедов, родственников, защитников Осетии.

Памятные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, начались в Южной Осетии накануне. В столице республики возложили венки к обелискам героям на Аллее славы, открыли памятник рулевому военного тральщика Краснознаменной Балтийской флотилии Дмитрию Пухаеву в его родовом селе Хслит.

Завершится празднование большим праздничным концертом на Театральной площади столицы.

Из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 36 осетин.