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Кадыров потребовал извинений от властей Израиля и пригрозил последствиями
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извинений перед мусульманами за столкновения полиции и палестинцев, при которых пострадали верующие в мечети Аль-Акса.
"В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее. Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!", - написал Кадыров в своём телеграм-канале.
В Восточном Иерусалиме 7 мая произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами. Тогда пострадали больше 200 человек. Столкновения возобновились на следующий день. Было ранено еще 80 человек.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом выразил обеспокоенность столкновениями в Восточном Иерусалиме, а также выселением арабских семей в районе Шейх-Джаррах.
- В июле 2017 года Кадыров раскритиковал власти Израиля, которые после нападения на полицейский патруль в Иерусалиме установили рамки с металлодетекторами у проходов к мечети Аль-Акса. По словам главы Чечни, мусульмане всего мира восприняли санкции против мечети как действия, направленные против не терроризма, а ислама.
- Позднее Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия главы Чечни и "всю оставшуюся жизнь в качестве добровольца охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе".
Другие новости дня
В Армении сегодня ожидается роспуск парламента
Сегодня, 10 мая, Национальное собрание Армении проводит специальное заседание для обсуждения кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики.
Отметим, что на предыдущем заседании, согласно договоренности между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями, парламент не избрал Пашиняна на пост главы правительства.
Сегодня ожидается, что парламент во второй раз не изберет Пашиняна, что, в соответствии с Конституцией, приведет к роспуску парламента и назначению досрочных выборов.
Согласно политической договоренности от 18 марта, Пашинян подал в отставку 25 апреля. Ожидается, что досрочные парламентские выборы в Армении будут назначены на 20 июня. При этом Пашинян продолжит исполнять обязанности премьер-министра.
В Грузию прибыла мать погибшей гражданки Казахстана
Айсу Айтпаева – мать гражданки Казахстана, которую обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси, категорически исключает версию самоубийства ее дочери.
Как пишет «Новости-Грузия», Айсу Айтпаева уверена, что её 26-летнуюю дочь убили. Она уже находится в Тбилиси и должна опознать тело дочери в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, а также ознакомиться с материалами дела. Кроме того, планируется встреча в консульстве Казахстана.
«Думаю, что мою дочь убили, выбросили из окна. Она не была таким человеком, чтобы самой выброситься из окна. Она приехала в Грузию пять дней назад и работала здесь. Ранее Айсель не была знакома с задержанным, они познакомилась здесь и должны были вместе работать. В Грузию должен был приехать и мой муж, но у него возникли проблемы с документами», – заявила Айсу Айтпаева журналистам.
Гражданку Казахстана обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.
Однако, как выяснили грузинские СМИ, это не единственный эпизод насилия в деле.
Грузинские телеканалы обнародовали запись, согласно которой, Тордуа разговаривает с девушкой из Казахстана, бьет ее, оскорбляет и принуждает к самоубийству. В той же записи девушка, которая по утверждению СМИ является Айсель Айтпаевой, говорит, что её изнасиловал некий Мурад.
Телеканал Formula выяснил, что единственным человеком в окружении Айтпаевой в Тбилиси был гражданин Казахстана Мурад Мейрбегов – владелец фирмы, в которой работала девушка. На данный момент он уже покинул Грузию.
Также, по утверждению телеканала, девушку продали Мейрбегову её родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию.
Телеканал «Рустави-2», в свою очередь, утверждает, что именно после насилия родственников девушка переехала к 57-летнему Тордуа.
На данный момент Тордуа помещен в заключение до приговора суда, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
Воевавшего за «ДНР» бразильца арестовали на родине
Воевавшего на стороне самопровозглашённой "ДНР" бразильца Рафаэля Лусварги арестовали на родине за хранение наркотиков и боеприпасов. В его доме нашли 25 килограмм марихуаны, вещество похожее на кокаин и 350 патронов.
Лусварги вместе с ещё одним местным жителем был остановлен в муниципалитете Президенти-Пруденти полицейским патрулём. Изначально он дал ложные показания о себе. Находившийся рядом с ним местный житель заявил полицейским, что хотел купить у Лусварги марихуану.
На допросе бывший боец "ДНР" признался, что дома у него хранятся наркотики и патроны. Сообщается, что он добровольно передал ключ от своего жилища полицейским. Лусварги заявил, что приехал в муниципалитет Президенти-Пруденти в поисках работы. Наркотики и боеприпасы он хранил дома якобы по просьбе неизвестных лиц. За это ему платили 3000 реалов в месяц (около 570 долларов).
По версии правоохранительных органов Украины, Рафаэль Лусварги воевал на стороне "ДНР" с сентября 2014 года по май 2015-го. Он был командиром роты, инструктором и разведчиком, а также участвовал в боевых действиях. В его обязанности также входила вербовка других иностранцев в вооруженные формирования поддерживаемых Россией сепаратистов.
В октябре 2016 года Лусварги был задержан СБУ при попытке въезда в Украину. В январе 2017 года суд приговорил его к 13 годам тюрьмы по обвинению в терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях. Летом того же года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело на пересмотр.
После этого Лусварги жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре в Киеве. В 2018 году его схватили националисты и доставили в СБУ. В мае 2019 года суд вновь приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы по обвинению в участии в террористических организациях и незаконных вооружённых формированиях на востоке Украины. В том же году попал в список обмена пленными и был передан "ДНР".
Чехия потребует от России миллиард крон за взрывы в Врбетице
Чехия намерена добиваться от России не менее одного миллиарда крон (около 47 миллионов долларов) – в качестве компенсации за взрывы на складе боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году. Об этом в эфире чешского телевидения заявила министр финансов Алена Шиллерова.
Некоторое время назад потребовать такую компенсацию правительство Чешской республики призвала нижняя палата парламента страны.
Иск о компенсации Прага намерена подготовить в течение нескольких недель. Речь идет в том числе о компенсации расходов, потраченных на расчистку территории после взрывов, которые были оплачены из чешского государственного бюджета.
Чешское телевидение отмечает, что один миллиард крон, скорее всего, не окончательная сумма, поскольку власти пострадавшего региона могут выдвинуть свои требования, включая компенсацию морального вреда и компенсацию за невозможность использовать имущество. Некоторые депутаты и эксперты международного права, однако, считают, что шансы добиться возмещения ущерба от России малы. К примеру, такой точки зрения придерживается чешский законодатель Ондржей Бенешик. Одновременно он считает, что чешским властям следует хотя бы попытаться это сделать, чтобы показать, что Прага "не будет такое терпеть", передает "Настоящее время".
Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. Чешские спецслужбы подозревают, что они были организованы российской военной разведкой ГРУ, пытавшейся сорвать поставки боеприпасов в воюющую с пророссийскими сепаратистами Украину.
Из-за этих событий Чехия выслала 18 сотрудников российской дипмиссии, обвинив их в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Семь из 28 стран ЕС, а именно Словакия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Болгария, Румыния, также выслали российских служащих. На прошлой неделе премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал все государства Евросоюза выслать "хотя бы по одному" по российскому дипломату, чтобы, по его словам, выразить солидарность с Прагой.
Москва обвинения отрицает и отвечает зеркальными высылками дипломатов стран ЕС.
Бывшего главврача больницы, где лежал Навальный, нашли живым
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который пропал 7 мая в лесу в Большеуковском районе, найден живым, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона.
Ранее об обнаружении чиновника сообщил источник в экстренных службах, – пишет ТАСС.
«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», – говорится в сообщении.
Мураховский пропал 7 мая. Он уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в деревне Поспелово, в Большеуковском районе, и не вернулся. О его пропаже стало известно в воскресенье. Как отмечает «Интерфакс», около суток знакомые пытались разыскать чиновника самостоятельно, но 8 мая были вынуждены обратиться в полицию. 9 мая поисковики обнаружили в шести с половиной километрах от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось до сих пор.
Александр Мураховский – бывший главный врач больницы, в которой в прошлом году лежал оппозиционный политик Алексей Навальный – до транспортировки в Берлин. Навальному после экстренной госпитализации 20 августа с борта самолёта, летевшего в Москву из Томска, омские врачи поставили диагноз «нарушение обмена веществ». Сам оппозиционер и его соратники уверены, что Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок», присутствие которого в образцах политика позднее подтвердили несколько европейских лабораторий и берлинские врачи.
Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области в начале ноября 2020 года после отставки прежнего министра Ирины Солдатовой. Её объявили в международный розыск и заочно арестовали по обвинению в многомиллионных махинациях при закупках медоборудования.
В 2021 году умерли бывший заместитель Мураховского по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин и глава отделения травматологии и ортопедии омской больницы Рустам Агишев, напоминает «Коммерсантъ».
Алексей Навальный, который по возвращению в Россию в январе был арестован и позднее отправлен в колонию отбывать наказание по делу «Ив Роше», считает, что за его покушением стоят российские спецслужбы. Он также говорит о причастности к отравлению лично президента России Владимира Путина. Кремль все обвинения отрицает. Власти ставят под сомнение сам факт отравления Навального на территории России.
Югоосетинский президент Анатолий Бибилов посетит «ДНР» и «ЛНР»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов посетит с визитом так называемые «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщила пресс-служба Бибилова.
«Глава югоосетинского государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Донецкой Народной Республики 11 мая и Дню Луганской Народной Республики 12 мая», – сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в рамках визита также состоятся встречи с главой «ДНР» Денисом Пушилиным и главой «ЛНР» Леонидом Пасечником.
Южная Осетия в 2014 году признала независимость «ДНР» и «ЛНР». Стороны заявили об установлении «дипотношений». В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвали – представительства «ДНР» и «ЛНР».
CNN, NBC News: за кибератакой на крупнейшую трубопроводную компанию США могут стоять хакеры из России
Крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline атаковала с помощью вируса-вымогателя группа хакеров DarkSide. Об этом сообщили источники CNN, Bloomberg, NBC News, AP и The Washington Post.
Бывший чиновник из сферы кибербезопасности в администрации США сообщил CNN, что группировка, как правило, атакует цели в странах, говорящих не на русском языке. Телеканал назвал группу "происходящей из России". Вместе с тем источники WP считают, что DarkSide — это группа хакеров из Восточной Европы. Однако газета напоминает, что правительство США ранее заявляло о связи между Россией и вирусами-вымогателями.
Источники NBC News сказали, что по некоторым признакам можно сказать, что за хакерской группировкой не стояли российские власти – в отличие от предыдущих атак, в которых Вашингтон обвинял Кремль.
Кибератака на трубопроводную американскую компанию Colonial Pipeline началась 6 мая. По информации Bloomberg, хакерам удалось похитить 100 гигабайт данных. Они заблокировали компьютеры компании и потребовали выкуп. Точная сумма неизвестна. Источники Bloomberg сообщали, что вымогатели угрожали слить в интернет конфиденциальную информацию и оставить компьютеры заблокированными.
Из-за атаки Colonial Pipeline отключила некоторые системы, чтобы "сдержать угрозу, которая на время остановила все операции". Трубопровод Colonial Pipeline обеспечивает поставки горючего (бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута) с нефтеперерабатывающего завода на побережье Мексиканского залива. Как сообщает NBC, на долю данной компании приходится 45% поставок топлива Восточного побережья. Colonial Pipeline поставляет топливо в более чем десять штатов, в том числе Техас, Джорджию, Пенсильванию, Нью-Джерси. Bloomberg сообщил, что кибератака может привести к росту цен на топливо в США.
В итоге Минтранс США объявил 9 мая региональное чрезвычайное положение, которое затронуло 17 штатов и округ Колумбия. В сообщении ведомства говорится, что меры направлены на предотвращение сбоев в поставках нефтепродуктов.
В середине декабря 2020 года стало известно о масштабной кибератаке на ресурсы госорганов США. Ее назвали крупнейшей за пять лет. Представители властей США и эксперты говорят, что сети по меньшей мере шести правительственных ведомств, в том числе Минфина, Пентагона, Госдепартамента, были взломаны, а тысячи компаний заражены вредоносным кодом. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что эта кибератака, по всей видимости, была совершена при поддержке российских властей.
В посольстве России в США тогда заявили, что страна не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак. "Если на протяжении многих месяцев и американцы ничего не могли с этим сделать, то, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем", – заявил он.
Бывший главврач больницы, где лежал Навальный, до сих пор не найден
В Омской области возобновились поиски министра здравоохранения региона Александра Мураховского. Их приостанавливали на ночь, отметили в областном управлении МВД.
Мураховский пропал 7 мая. Он уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в деревне Поспелово, в Большеуковском районе, и не вернулся. О его пропаже стало известно в воскресенье. Как отмечает "Интерфакс", около суток знакомые пытались разыскать чиновника самостоятельно, но 8 мая были вынуждены обратиться в полицию. 9 мая поисковики обнаружили в шести с половиной километрах от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось до сих пор.
Александр Мураховский – бывший главный врач больницы, в которой в прошлом году лежал оппозиционный политик Алексей Навальный – до транспортировки в Берлин. Навальному после экстренной госпитализации 20 августа с борта самолёта, летевшего в Москву из Томска, омские врачи поставили диагноз "нарушение обмена веществ". Сам оппозиционер и его соратники уверены, что Навальный был отравлен боевым веществом "Новичок", присутствие которого в образцах политика позднее подтвердили несколько европейских лабораторий и берлинские врачи.
Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области в начале ноября 2020 года после отставки прежнего министра Ирины Солдатовой. Её объявили в международный розыск и заочно арестовали по обвинению в многомиллионных махинациях при закупках медоборудования.
В 2021 году умерли бывший заместитель Мураховского по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин и глава отделения травматологии и ортопедии омской больницы Рустам Агишев, напоминает "Коммерсантъ".
Алексей Навальный, который по возвращению в Россию в январе был арестован и позднее отправлен в колонию отбывать наказание по делу "Ив Роше", считает, что за его покушением стоят российские спецслужбы. Он также говорит о причастности к отравлению лично президента России Владимира Путина. Кремль все обвинения отрицает. Власти ставят под сомнение сам факт отравления Навального на территории России.
UPDATE: Александр Мураховский найден живым. Он сам вышел к людям в районе села Баслы
Мелия может выйти на свободу сегодня – суд рассмотрит ходатайство прокуратуры
Тбилисский городской суд сегодня, в 16:00 по тбилисскому времени рассмотрит ходатайство прокуратуры Грузии об изменении меры пресечения для лидера «Единого национального движения» Ники Мелия. Оппозиционер может быть освобожден из заключения уже к вечеру.
Ранее прокурор Михаил Садрадзе заявил, что арест Мелия «никогда не был самоцелью» следственного ведомства.
Освобождение Мелия, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года, является одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции.
Сумму залога – 40 тысяч лари (более 11,6 тысячи долларов), выделил Европейский фонд за демократию, созданный ЕС и входящими в союз странами. По просьбе представительства ЕС в Грузии сумму залога на счет Национального исполнительного бюро перечислила авторитетная неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии».
COVID в Грузии: 549 новых случаев, скончались 24 пациента
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4305 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 24 пациента.
За сутки в стране выявили 549 новых случаев коронавируса. Накануне провели 9535 тестов: PCR-тестов – 3870, экспресс‐тестов на антиген – 5665.
Выздоровели еще 1439 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 322 468, выздоровевших – 302 428.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,76%, за последние 14 дней составляет 6,03%, за неделю – 6,48%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1089 человек, всего администрировано вакцин – 62 447.
В Грузии – третья волна коронавируса. В клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Паата Имнадзе: Эпидемическая ситуация в Грузии остается сложной
Эпидемиологическая ситуация в Грузии довольно сложная, однако, если в первой половине мая не произойдет резкого увеличения случаев заражения COVID-19, то к лету она улучшится. Об заявил журналистам заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.
«У нас достаточно сложная эпидемическая ситуация. Если мы пройдем первую половину мая таким образом, чтобы не было катастрофического увеличения числа заболевших, я очень надеюсь, что мы встретим лето более-менее нормально», - сказал эпидемиолог.
По словам Имнадзе, процесс вакцинации против коронавируса в стране идет хорошими темпами. Он выразил надежду на то, что кампания расширится еще больше.
«Мы очень надеемся, что прививки, которые неплохо проводятся в стране, будут еще больше расширены, еще больше наших сограждан будут вакцинированы, и у нас больше не будет таких прискорбных дней», - сказал Имнадзе.
По данным на 9 мая, в Грузии 61 319 человек получили как минимум первую дозу вакцины, сообщает агентство «Новости-Грузия». Показатель выявления новых случаев заражения за последние 14 дней составляет 5,98%, за последние семь дней – 6,55%. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 321 919 случаев заражения COVID-19 и 4 281 летальный исход.
В Индии за одни сутки скончались от ковида 4000 человек
В Индии в воскресенье объявлено, что за одни предыдущие сутки в стране зарегистрировано более 400 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. За те же сутки в Индии скончались 4 тысячи человек - по причинам, вызванным заражением коронавирусом. Как пишет «Голос Америки», специалисты в области пандемии новой коронавирусной инфекции считают, что обнародованные данные, вероятно, занижены.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался вводить общенациональный локдаун, несмотря на призывы политиков и представителей медицинского сообщества. Это не помешало руководителям местных администраций ввести локдауны на своих территориях.
Городские власти Дели объявили, что локдаун, начавшийся 20 апреля, будет продлен до 17 мая. С понедельника в столице Индии будет приостановлена работа метрополитена.
Стремительный характер распространения инфекции в Индии отметила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. В интервью агентству AFP в субботу она заявила, что штамм коронавируса B.1.617 явно способствовал катастрофической ситуации в Индии. Она добавила, что значительную роль также сыграли большие скопления людей и несоблюдение масочного режима.
Данный штамм был впервые обнаружен в Индии в октябре прошлого года. США и Великобритания считают его «вариантом, вызывающим тревогу», что указывает на большую опасность по сравнению с первоначальным вирусом.
Ресурсный центр по коронавирусу Университета Джонса Хопкинса сообщил, что, по состоянию на воскресенье, всего в мире зарегистрировано 157,7 миллиона случаев инфицирования. Около 3,3 миллиона человек скончались.
В Индии, по данным того же ресурсного центра, насчитывается более 22 миллионов подтвержденных случаев и 242 тысячи летальных исходов.
Индия занимает второе место после США по числу инфицированных. В США зарегистрировано более 32,6 миллиона случаев заболевания и 581 тысяча летальных исходов, сообщил Ресурсный центр.
Папа Римский Франциск, по сообщениям СМИ, поддержал временную приостановку патентов на вакцины. Он отметил, что рыночные силы не должны быть доминирующим фактором в отношении вакцин.
Израильский премьер поддержал действия полиции против палестинцев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку полицейской операции против палестинцев - после двух ночей столкновений в Иерусалиме.
Премьер подчеркнул, что правительство не позволит радикальным элементам нарушить спокойствие в городе. Как отмечает Би-би-си, в Иерусалиме ощущается рост опасений в связи со «спиралью насилия».
Накануне появились сообщения, что 200 человек получили ранения при столкновениях в Иерусалиме. Полицейские ответили резиновыми пулями и перцовым газом на попытки палестинцев забросать их камнями у мечети Аль-Акса на Храмовой горе.
Свою встревоженность в связи с происходящим выразили 8 мая США, ЕС, Россия и ООН.
В Грузии тысячи человек остались без электричества из-за непогоды
Тысячи абонентов на востоке Грузии остались без электричества из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia.
Отключения произошли сегодня в регионах Мцхета-Мтианети, Квемо-Картли, Шида-Картли и Кахети. Причиной стал ураганный ветер – повреждены были линии электропередач, вышли из строя трансформаторы.
В Energo-Pro Georgia подчеркивают, что ограничения не были всеобщими, затронув часть жителей указанных регионов. Чтобы разрешить возникшие проблемы в кратчайшие сроки, компания перешла на чрезвычайный режим работы.
«Несмотря на то, что сильный ветер и дождь затрудняют восстановительные работы, представители компании стараются завершить их как можно скорее», - сказано в заявлении.
Как сообщается, особое внимание сейчас уделяется контролю уровня воды на гидроэлектростанциях, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно использовать текущие ресурсы, а с другой - не повредить сами станции.
На востоке Грузии борются с последствиями стихии
В нескольких районах восточной части Грузии борются с последствиями стихии – проливные дожди стали причиной наводнений, из-за града десятки фермеров остались без урожая, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В первой половине дня град обрушился на муниципалитет Тетрицкаро (регион Квемо Картли). Ущерб нанесен аграриям в селах Дзирага, Алексеевка, Чивчави, Мецевани, Чхвиквта, Джорджиашвили, Асурети и самом районном центре Тетрицкаро. По словам представителя мэрии Тетрицкаро Георгия Коридзе, специальная комиссия приступит к оценке убытков завтра утром.
Из-за обильных осадков были подтоплены несколько центральных улиц города Рустави.
В Кахетии из-за урагана пострадали Ахметский и Сагареджойский муниципалитеты. Поступали сообщения о проблемах с передвижением на трассах – участки дорог оказались перекрыты поваленными деревьями. В районе Ахмета около 20 минут продолжался град, побив виноградники и зерновые культуры. Пострадали села Агрохи, Маграани и Пичховани.
Проливные дожди создали проблемы и жителям ущелья Атени в Горийском муниципалитете (регион Шида Картли). Обильные осадки спровоцировали сход оползней и селей, которые перекрыли дороги. В эти минуты ведутся работы по расчистке. Движение автотранспорта обещают восстановить уже сегодня.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится на территории Грузии до 11 мая.
За сутки на Северном Кавказе умерли 19 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 289
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 19 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 289.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 11 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Карачаево-Черкесии - два, в Калмыкии - один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 506 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 92 (46 365 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 62 (53 545)
- Дагестан + 47 (32 729)
- Кабардино-Балкария + 20 (23 958)
- Карачаево-Черкесия + 14 (20 173)
- Ингушетия + 13 (15 534)
- Северная Осетия + 11 (16 812)
- Чечня + 11 (12 084)
- Калмыкия + 10 (20 532)
- Адыгея + 9 (14 499)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрирован 256 231 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 9 мая, выявлено 4 880 262 человека с коронавирусом.
Лейбористская партия Грузии требует выплаты военных репараций от Германии
Грузия может потребовать от Германии 5 миллиардов долларов за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны. Соответствующий законопроект готовит Лейбористская партия Грузии.
«Мы готовим законопроект, согласно которому Германия выплатит 5 миллиардов долларов компенсации потомкам погибших на войне, семьям и потомкам участников войны, тем, кто находился в концлагерях, или другим, как-либо пострадавшим субъектам», - заявил сегодня, 9 мая, на брифинге лидер партии Шалва Нателашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
Политик считает требование о репарации абсолютно законным, поскольку на фронтах Второй мировой войны погибло почти 10% населения Грузии. По его словам, демографические потери страны сопоставимы с потерями Великобритании.
«Совсем недавно Греция потребовала от правительства этой страны 289 миллиардов. Я не говорю об Израиле, Франции, Дании, Норвегии, Казахстане, Беларуси. Компенсацию получили все, кроме нас», - добавил Нателашвили.
- Территория Грузии не была оккупирована Германией и не подвергалась бомбардировкам, однако на фронтах Второй мировой в борьбе с фашизмом с 1941 по 1945 год воевали свыше 700 тысяч грузинских бойцов, больше половины из которых не вернулись домой.
- По последним данным, в Грузии в настоящее время проживает 264 участника Второй мировой войны. Большинству из них уже больше 100 лет.
Под Омском пропал на охоте бывший главврач больницы, где лежал Навальный
В Омской области, как утверждают местные СМИ, ведутся поиски областного министра здравоохранения Александра Мураховского. 7 мая он отправился в лес на охоту и вскоре перестал выходить на связь. Об этом сообщает «Московский комсомолец в Омске» и издание «Коммерческие вести» со ссылкой на источники.
Александр Мураховский ранее был главврачом больницы скорой помощи в Омске, куда 20 августа был доставлен впавший в кому на борту самолета Томск-Москва оппозиционер Алексей Навальный.
Официально о том, что пропал именно Мураховский, не сообщается. В управлении МВД по региону сообщили, что в Большеуковском районе 7 мая с охотничьей базы на квадроцикле в лесной массив «уехал житель Омска и пропал без вести». Его знакомые сообщили в полицию о пропаже 8 мая. Пропавшего ищут полиция, Росгвардия, охотинспекторы, сотрудники МЧС и местные жители, задействованы вертолеты. Как говорится в сообщении, поиски осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков.
Большеуковский район находится на севере Омской области, плотность населения в нем меньше 1 человека на квадратный километр.
Навальный был госпитализирован в больницу Омска с 20 по 22 августа. Затем он был перевезен на лечение в Германию. Специалисты в ряде лабораторий Европы обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Сам Навальный, который восстановился после отравления, на основании проведенного расследования утверждает, что его отравили сотрудники ФСБ. Уголовное дело по факту отравления так и не было возбуждено.
Мураховский утверждал, что Навальный не был отравлен, и связывал его состояние с другими причинами, в частности нарушением обмена веществ, однако точный диагноз не называл. Соратники Навального и он сам благодарили врачей за спасение жизни оппозиционера, однако резко критиковали Мураховского, который, по их утверждениям, выполняя указания Кремля, скрывал истинный диагноз, а также препятствовал транспортировке Навального на лечение в Германию.
Спустя несколько месяцев после госпитализации Навального Мураховский был назначен главой областного Минздрава.
В начале февраля в возрасте 55 лет скончался заместитель главного врача клиники в Омске Сергей Максимишин, официальная причина его смерти – сердечный приступ.
В марте скончался в возрасте 63 лет заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев, официальная причина смерти – инсульт.
Один из авторов расследования об отравлении Навального Христо Грозев написал в твиттере, что скептически относится к утверждениям о том, что эти смерти как-то связаны между собой, однако исчезновение Мураховского, если оно не будет четко объяснено, заставляет задуматься о происходящем.
В Южной Осетии простились с общественно-политическим деятелем Иналом Мамиевым
В Цхинвали, сегодня, 9 мая, проводили в последний путь общественно-политического деятеля Инала Мамиева. Его похоронят на западной окраине города, в Национальном пантеоне. Проститься с Мамиевым пришли представители руководства самопровозглашенной республики Южная Осения во главе с президентом Анатолием Бибиловым, российский посол Марат Кулахметов, экс-президент Леонид Тибилов и другие.
Мамиев Инал Димитриевич родился 6 мая 1934 года в Цхинвали (Сталинире) ЮОАО. В 1960 году окончил инженерно-экономическом факультете Московского авиационного института им. Серго Орджоникидзе. С 1960 года по 1962 года работал на заводе «Электровибромашина». В 1998 г. по май 1992 г. являлся главным экономистом завода «Эмальпровод» и депутатом Верховного Совета II-го созыва. В 1999 году был назначен первым заместителем председателя Верховного Совета республики III созыва.
В 2002 году стал главой президентской администрации. Занимал также должность заместителя председателя правительства. В 2011 году был назначен помощником-консультантом в Контрольно-счетную палату республики.
В июне 2014 года был избран депутатом VI созыва югоосетинского парламента от политической партии «Единая Осетия». Стал первым заместителем председателя парламента. С июня 2014 г. занимал должность первого заместителя председателя югоосетинского парламента.
Был удостоен таких наград, как Орден Почета, медаль «За доблестный труд», медаль «За трудовые успехи», ему также было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Южная Осетия».
В Цхинвали прошел парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в ВОВ
Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Цхинвали. На параде присутствовали президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, главы правительства и парламента Геннадий Бекоев и Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, посол РФ в республике Марат Кулахметов, бывшие руководители республики Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, ветераны, руководители силовых структур, министерств и ведомств, а также приглашенные гости.
В рамках парада торжественным маршем по центральной площади прошли порядка 800 военнослужащих, проехало свыше 50 единиц военной техники - в их числе артиллерийские зенитные системы, реактивные системы залпового огня «Град», БТР-80 и другие.
Открыли прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. По главной площади промаршировали расчеты Министерства обороны - офицеры, сержанты, солдаты, курсанты, воспитанники Кадетской школы, «коробки» женщин-военнослужащих, сообщает информагентство «Рес».
Анатолий Бибилов в своем выступлении отметил: «В этот святой день, мы отдаем дань памяти героизму фронтовиков, которые своим ратным подвигом, своей кровью, силой духа и преданностью Отечеству проложили путь к Победе, защитив право народа на жизнь и свободу. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб на войне».
В пешей парадной колонне приняли участие сотрудники МВД, МЧС, пограничной службы КГБ, Министерства юстиции, 4-й гвардейской военной базы Минобороны Российской Федерации, Пограничного управления ФСБ России в республике. Сразу после парада состоялось шествие «Бессмертного полка», тысячи жителей республики пронесли фотографии своих дедов, родственников, защитников Осетии.
Памятные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, начались в Южной Осетии накануне. В столице республики возложили венки к обелискам героям на Аллее славы, открыли памятник рулевому военного тральщика Краснознаменной Балтийской флотилии Дмитрию Пухаеву в его родовом селе Хслит.
Завершится празднование большим праздничным концертом на Театральной площади столицы.
Из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 36 осетин.
Прокуратура обратилась к суду с ходатайством об изменении меры пресечения для Мелия
Прокуратура Грузии обратилась к Тбилисскому городскому суду с ходатайством об изменении меры пресечения для председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Об этом сообщил журналистам прокурор Михаил Садрадзе.
«Его арест никогда не был нашей самоцелью… Касательно сроков ничего не скажу. От суда зависит, когда будет назначен процесс. С нашей стороны ходатайство было представлено в разумные сроки», - сказал Садрадзе.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Грузии, суд обязан рассмотреть ходатайство не позднее чем через 24 часа с момента поступления.
В пресс-службе Тбилисского городского суда телеканалу «Мтавари» заявили, что сегодня обращение рассматриваться не будет. Точное время заседания будет объявлено утром 10 мая.
- Освобождение Мелия, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года, является одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции.
- Сумму залога – 40 тысяч лари (более 11,6 тысячи долларов), выделил Европейский фонд за демократию, созданный ЕС и входящими в союз странами. По просьбе представительства ЕС в Грузии сумму залога на счет Национального исполнительного бюро перечислила авторитетная неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии».
Принца Майкла Кентского обвинили в попытке продать доступ к Путину
Двоюродный брат британской королевы принц Майкл Кентский, который занимает 47-е место в иерархии наследников британского престола, возможно, зарабатывает деньги за счет неформальных контактов с Кремлем. Это утверждается в расследовании The Times и британской телекомпании Channel4.
Журналисты вышли на контакт с принцем, выдав себя за владельцев золотодобывающей компании из Южной Кореи. Они предложили Майклу Кентскому использовать свои связи и титулы для продвижения интересов компании. Принц, как утверждается в расследовании, запросил 200 тысяч долларов за выступление в поддержку компании, а один из его бизнес-партнеров лорд Ридинг во время переговоров пообещал «инвесторам», что принц Майкл сможет найти подход к окружению российского президента Владимира Путина с целью открыть доступ южнокорейской компании на российский рынок.
По словам лорда, принц Майкл имеет личный контакт с российским президентом. Он назвал Майкла Кентского «неофициальным послом Ее величества в России» и сказал, что отношения принца с Путиным не пострадали в результате роста напряженности между Лондоном и Москвой. «Мы бы не хотели, чтобы весь мир узнал, что он встречается с Путиным исключительно по соображениям бизнеса» - сказал также деловой партнер принца.
Канцелярия Майкла Кентского в связи с расследованием заявила, что принц более 40 лет занимается бизнес-консалтингом, не получая никаких средств из госбюджета. «У принца Майкла нет никаких особых отношений с президентом Путиным» - сказано в сообщении, где указано, что в последний раз они встречались в 2003 году, и с тех пор принц Майкл ни с ним, ни с его сотрудниками не контактировал. Заявления лорда Ридинга о том, что принц мог бы «продать» свои контакты с Путиным, фактически названы ложью. Сам лорд заявил, что ему не следовало обещать предполагаемым южнокорейским инвесторам того, что он не мог в реальности выполнить, и извинился.
- В 2009 году Майкл Кентский получил в Кремле - из рук тогдашнего президента Дмитрия Медведева - российский Орден Дружбы. Он также занимается благотворительной деятельностью в России, является почетным доктором Российской экономической академии и Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов. Известно, что он ездил в Россию - с разрешения британского МИД - и после отравления Скрипалей в 2018 году, после которого отношения Лондона и Москвы резко охладели.
- Майкл Джордж Чарльз Франклин - внук короля Георга V, который был двоюродным братом российского императора Николая II. Он был назван в честь великого князя Михаила Александровича - младшего брата Николая II. Пресса неоднократно писала о нем как о «самом русском» члене британской королевской семьи.
Гарибашвили прокомментировал внесение залога за Нику Мелия фондом Евросоюза
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал выплату фондом ЕС залога за Нику Мелия – лидера крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение». Глава правительства подчеркнул, что это событие не отменяет того факта, что закон был исполнен в полной мере.
Освобождение Мелия, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года, является одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Сумму залога – 40 тысяч лари (более 11,6 тысячи долларов) выделил Европейский фонд за демократию, созданный ЕС и входящими в союз странами.
«Мы хорошо помним, что этот человек говорил, что его не поймают, и он не станет платить залог. Разумеется, закон был исполнен, и мы никогда не будем спрашивать у кого-либо разрешения на исполнение закона. Все должны подчиняться закону, и это должны запомнить все. В этой стране никто не стоит и не будет стоять выше закона или ниже закона, однако одновременно мы не будем ни у кого спрашивать разрешения, в том числе у этого непонятного человека, который напрасно хвастался, говорил, что не станет платить залог. Оказалось, что его и задержали, и залог он принял очень хорошо», - заявил премьер.
Здесь же Гарибашвили добавил, что его «не интересуют бездарно поставленные спектакли и шоу непонятных политиков». Глава правительства считает, что власти прежде всего должны интересоваться такими проблемами, как бедность, безработица и пандемия коронавируса, передает агентство «Новости-Грузия».
- По просьбе представительства ЕС в Грузии сумму залога на счет Национального исполнительного бюро перечислила авторитетная неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии». Транзакция успешно завершена, что подтвердили в прокуратуре Грузии. Как ожидается, сегодня следственное ведомство обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Ники Мелия.
Первые лица Грузии поздравили ветеранов с Днем Победы над фашизмом
Первые лица Грузии поздравили ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы над фашизмом и почтили память погибших.
В этом году праздничные мероприятия в тбилисском парке Ваке, где находятся мемориал Победы и памятник Неизвестному солдату, провести не удалось из-за ремонтных работ, сообщает агентство «Новости-Грузия». С утра общественность собирается в столичном Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе). Там установлен монумент Мелитону Кантария – одному из самых известных героев Второй мировой войны, установившему знамя победы над Рейхстагом вместе с Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Члены правительства и депутаты парламента возложили цветы к мемориалу, а после лично поздравили с 76-летием со дня победы над фашизмом участников войны.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что помнить и чтить ветеранов – это долг каждого.
«Сегодня 76-годовщина победы над фашизмом. Прежде всего, хочу поздравить наших героев-ветеранов с этим великим днем, великой победой, к которой причастны герои-грузины, наши ветераны. Хочу еще раз выразить им глубокое уважение, а также преклониться перед теми, кто отдал свою жизнь ради победы. Как вы знаете, Грузия и грузины внесли огромный вклад в достижение этой великой победы», - сказал Гарибашвили.
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