Грузия и Северная Македония подписали соглашение об отмене виз

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава Северной Македонии Стево Пендаровский сегодня подписали «Соглашение об отказе от визовых обязательств между двумя республиками».

Как заявили главы Грузии и Северной Македонии на совместной пресс-конференции, соглашение способствует росту числа туристов в обеих странах и выведет отношения между государствами на новый уровень.

«Новости-Грузия» пишет, что также было подписано соглашение между культурными ведомствами двух стран – «Меморандум о сотрудничестве в сфере культуры с Республикой Северная Македония».

«Маленькие государства должны объединить свои усилия, чтобы их голос смогли услышали во всем мире», – сказала Зурабишвили.

Президент Северной Македонии назвал подписание соглашений важным этапом в отношении двух стран, а визит Зурабишвили – поводом углубления дипломатических отношений.

«Оба соглашения помогут углубить сотрудничество в сфере туризма, культуры и экономики. Мы достигнем больших успехов… Мы с президентом Грузии обсудили вопросы внешней политики и вступления Грузии в Европейский Союз», – сказал Пендаровский.

По словам президента Грузии, на встрече обсуждались вопросы кибербезопасности, распространения так называемых фейк-ньюсов, углубление экономических отношений.

Как отметили главы двух государств, Саломе Зурабишвили стала первым президентом Грузии, которая посетила Скопье за 30-летний период независимости двух республик.

Саломе Зурабишвили и пригласила Президента Северной Македонии при первой возможности посетить Грузию с ответным визитом.

Кроме встречи с президентом, в Скопье Зурабишвили проведет переговоры с председателем Национального собрания (парламента) Талатом Джафери и первым вице-премьер-министром Артаном Груби. Визит грузинской делегации завершится 11 мая.