Как в Грузии отмечают День победы над фашизмом и как вообще относятся к этой дате? На вопрос «Эхо Кавказа» отвечали пользователи социальных сетей.

– Что для вас значит 9 мая?

Давид: Я думаю, все согласятся, что фашизм был одним из самых страшных явлений в истории человечества, а люди, продвигавшие эти идеи – самой зловредной силой. Я, конечно, считаю, что 9 мая, День победы над фашизмом – важнейшая дата. Но я категорически против его празднования, тем более, когда начинают распространять Георгиевские ленты, восхвалять Россию, говорить об их парадах. Я считаю, что это маразм, который из года в год они называют величайшим праздником.

Татия: Для меня 9 мая не несет никакой эмоциональной нагрузки. Соответственно, я никак его не отмечаю, для меня это обычный день. Дело в том, что я не отмечаю исторические даты. Знаю, что 9 мая очень важный день, но у меня нет родственников, которые воевали. Этот день, как мне кажется, особо важен для них, для людей у которых остались воспоминания о событиях тех дней, которые видели весь ужас войны, которые с особыми эмоциями отмечают эту дату. Я против фашизма в любых его проявлениях, во время Второй мировой погибли миллионы людей, это ужасно. Конечно, я ценю все, что сделали для последующих поколений те, кто боролся против фашизма, но какой-то эмоциональной связи с этим днем у меня нет.

Георгий: Конечно, 9 мая – большой день. Во Второй мировой войне принимал участие мой дядя, который в 18 лет, будучи еще студентом, отправился в Керчь, а закончил войну уже будучи капитаном одного из батальонов в Берлине. Дяди уже нет в живых и мы никак не отмечаем этот день, если не считать того, что 9 мая посещаем его могилу. В моей семье не особо положительно относятся к парадам, которые устраивают в России, думаю хорошо, что такого нет в Грузии. Но, конечно, День победы над фашизмом – важная дата, мы уважаем и благодарим всех, кто участвовал в этой войне. И я считаю, что ветераны должны получать больше внимания от государства, чего сейчас нет.

Эка: 9 мая – День победы над фашизмом, конечно, важная дата. Я никак не отмечаю этот день, мои родные не участвовали во Второй мировой войне. Но, конечно, я очень уважаю всех, кто боролся ради этой победы, и тех, кто отдал свои жизни ради нее в те годы.

Гоча: 9 мая как праздник сегодня у меня не вызывает таких эмоций как в детстве. Когда я был ребенком, я всегда радовался, по телевизору показывали военный парад, в этот день всегда был салют. Когда парад проводился в Тбилиси, я всегда выходил на улицу и наблюдал за военной техникой, тогда мне это было интересно и тогда меня радовал этот день. Однако я не осознавал всего смысла этой даты. Победа над фашизмом была важна для всего мира, однако сегодня я не воспринимаю этот день как праздник. Честно говоря, бывает, когда я вовсе не вспоминаю про этот день.

Екатерина: По возможности стараюсь быть 9 мая в парке Ваке с цветами. В последние 2 года, по ясным причинам, из-за пандемии выходить не получалось. Но на следующий год надеюсь исправиться и возобновить традицию возложения цветов к памятнику.