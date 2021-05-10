Парад Победы на приморской набережной – вопреки пандемии и непогоде

Сегодня в Абхазии – выходной день в качестве компенсации за то, что праздничный нерабочий День Победы 9 Мая совпал с воскресеньем. И с самого утра некоторые сетовали, что сегодня, как и позавчера, вовсю светит солнце, а вот вчера, в первой половине дня, когда в республике проходили массовые праздничные мероприятия, накрапывающий дождь то и дело переходил в проливной.

Когда около десяти утра я подошел вчера к выстроившейся на площади Свободы в Сухуме небольшой колонне участников акции «Бессмертный полк», которая готовилась начать движение, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха собственноручно раздавал всем подходившим георгиевские ленточки и медицинские маски. «Все нынче против «Бессмертного полка», – сказал ему, – и пандемия, которая никак не сдастся, и погода». «И все равно ведь пришли люди», – бодро откликнулся Чеха.

В колонне, где все участники акции стояли в масках и на удалении друг от друга, было, как показалось, примерно человек сорок. В 2019-м году, когда впервые был использован именно этот маршрут движения «Бессмертного полка» в Сухуме – от площади Свободы по проспекту Леона вниз до набережной и по ней к памятнику Неизвестному солдату – собралось в разы больше людей, шедших с портретами своих прямых предков и других родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В 2020-м, когда весь мир замер в ужасе от стремительного распространения коронавирусной пандемии, акцию в Абхазии, естественно, отменили, как и большую часть других массовых мероприятий в честь юбилейной, 75-й годовщины победы над фашистской Германией. (Хотя на тот день в республике было зафиксировано всего три случая COVID-19, это решение было вполне резонным). Напомним, что тогда и в Москве перенесли парад Победы на более позднее время – 24 июня… Нынче несмотря на то, что число инфицированных за год в Абхазии приближается к 15 тысячам, ограничительные меры в последние месяцы были значительно смягчены и празднование 76-й годовщины Победы было решено провести достаточно широко. Но что касается акции «Бессмертный полк», то тут долго были сомнения, и лишь за три дня до праздника из опубликованного плана мероприятий стало ясно, что этой акции быть.

В военном параде в столице Абхазии вчера приняли участие 607 военнослужащих и 17 парадных расчетов, а также военный оркестр седьмой российской военной базы. В составе пеших колонн на фоне моря и на сей раз под дождем чеканили шаг авиационная группа Минобороны Абхазии, артиллерийская группа, служащие погрануправления СГБ Абхазии и ФСБ России в республике, а также представители МЧС, МВД, Государственной миграционной службы и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища. Командовал парадом первый заместитель министра обороны РА Беслан Цвижба, принял парад министр обороны Владимир Ануа.

К памятнику Неизвестному солдату у набережной возложили цветы президент страны Аслан Бжания, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, глава Администрации Сухума Беслан Эшба.

За парадом и возложением цветов наблюдали стоявшие под зонтами участники торжества. По традиции неподалеку от памятника работала полевая кухня. К сожалению, на этот раз среди пришедших на торжество не было ни одного ветерана Великой Отечественной войны. И причиной тому был не только дождь. Неумолимый закон жизни: с каждым годом их становится все меньше, а они все старше и сил у них все меньше. Так, всего за три недели до Дня Победы ушел из жизни 99-летний Илья Ачба.

И если в 2019-м в традиционном приеме накануне очередной победной годовщины в посольстве России в Абхазии участвовало несколько десятков ветеранов ВОВ, то нынче туда в сопровождении родственников пришли только четверо – Нонна Дорофеева, Екатерина Синявская, Ардаваст Сельвян, Елена Вадзинская. Обращаясь к ним, посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин сказал:

«Мы хорошо знаем цену этой Победы, помним о десятках миллионов погибших, искалеченных и пропавших без вести. Это по-прежнему праздник со слезами на глазах, это по-прежнему праздник, который мы будем помнить навеки. В нем навсегда остались величие и печаль, народная гордость и память. Мы всегда с большим волнением и трепетом чествуем ваше легендарное поколение ветеранов и фронтовиков. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше, но они не исчезают бесследно, навеки становятся неотъемлемой частью пантеона великой славы, героями, которые вдохновляют и нынешнее поколение воинов. Еще раз хочу сказать, что вы победили в самой страшной войне двадцатого века».

Также в канун праздника военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии вместе с военным оркестром поздравили 99-летнего ветерана Валентину Шульгину и 97-летних ветеранов Алексея Шония и Нонну Дорофееву. Военнослужащие прибыли в гости к ветеранам на современных бронированных автомобилях разведки «Тигр», чтобы продемонстрировать им современные новинки вооружения российской армии. В гостях у ветеранов побывали и военные музыканты, которые организовали персональные выездные концерты, исполнив для них песни военных лет.

Разные СМИ называли в эти дни разное число живущих ныне в Абхазии участников ВОВ, возможно потому, что в одном случае учитывались только те, кто участвовал в боевых действиях, а в других – и труженики тыла. Но есть точная цифра – 21 ветеран, кого навестили, поздравили и вручили им памятные подарки, праздничные открытки, а также единовременные выплаты в размере 30 тысяч рублей каждому представители правительства. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с ветераном Борисом Кутарба и пообещал помощь государства в ремонте крыши дома.

Глава государства поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. В поздравлении сказано: «Своей огромной нравственной, вдохновляющей силой День Победы объединяет все поколения граждан нашей страны». Аслан Бжания обменялся поздравлениями с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно архивным материалам, в период Великой Отечественной войны в ряды Советской армии и Военно-морского флота из Абхазии было призвано 55,5 тысяч человек. Не вернулись с фронта 17,5 тысяч человек. Двадцать два воина стали Героями Советского Союза, трое – полными кавалерами орденов Славы трех степеней. Ушедший из жизни 20 апреля с. г. абхазский историк Валико Пачулия в своей книге «Абхазия в Великой Отечественной войне» отмечал, что научный интерес представляет число призванных и погибших на фронтах войны лиц абхазской национальности, однако изучение этого вопроса в советское время не поощрялось.

По подсчетам Пачулия, в годы войны в рядах Советской армии и Военно-морского флота сражалось 15,5 тысяч абхазов. Число погибших и пропавших без вести абхазов составило 5,5 тысяч человек (пятое место, что значительно больше, чем в Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов). В своем труде Пачулия отмечает, что на абхазов не распространялся малоизвестный приказ И. В. Сталина об ограничении мобилизации представителей некоторых народов в связи с их малочисленностью, куда попадали и отдельные грузинские этнические группы. Представители абхазского народа отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. В основном, они воевали в сухопутных войсках. Достойно были представлены и в Военно-воздушных силах: летчики Виктор Аргун (первый абхазский летчик), Михаил Аршба, Темур Язычба, Шамиль Акусба, Шамил Палба, Мери Авидзба и другие. Немало абхазов служили в Военно-морском флоте. Например, командир судна Ражден Барциц за проявленный героизм во время высадки десанта в районе горы Митридат у Керчи был удостоен звания Героя Советского Союза. Всего же четверо абхазов стали Героями Советского Союза, кроме него еще Владимир Харазия, Варлам Габлия, Ясон Кокоскерия. А Иван Ванача – полным кавалером орденов Славы.

Если сопоставить численность народа с количеством Героев, абхазы находятся на пятом месте в СССР. При этом Пачулия подчеркивает, что ряд воинов абхазской национальности не получили звания Героя, хотя и были представлены к высшей степени отличия. Можно приравнять к Героям Советского Союза Владимира Пачулия, повторившего подвиг Александра Матросова, летчика-штурмана Киазыма Агрба, лучшего разведчика дивизии Энвера Бугба (Бганба) и других.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия