День Победы без масок и дистанции

9 мая в Абхазии отметили День Победы, массовые мероприятия прошли без соблюдения рекомендаций по безопасности. Теперь, по прогнозу главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, следует ждать очередной вспышки заболевания.

В Абхазии, несмотря на непогоду, 9 мая отметили День Победы. Массовые мероприятия прошли так, как будто ни о какой пандемии здесь не слышали, ни масками, ни социальной дистанцией никто себя не обременял.

8 мая Администрация города провела в парке Баграта Шинкуба массовое мероприятие, посвященное Дню Победы, а 9 мая прошли все торжественные мероприятия, которые проходят каждый год: к памятнику Неизвестному солдату на набережной Махаджиров толпы людей возлагали цветы, плотная колонна «Бессмертного полка» прошла с портретами по набережной, военные плечом к плечу чеканили шаг, а люди наблюдали за парадом, полевая кухня раздавала всем желающим традиционную гречневую кашу с тушенкой. Одним словом, отметили как всегда.

Между тем, до 12 мая действует запрет на проведение любых массовых мероприятий, который был введен распоряжением президента Аслана Бжания, и никто его не отменял. Несмотря на это, правительство санкционировало проведение массовых торжеств 9 Мая, проигнорировав собственные запреты.

Мы связались с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик и попросили ее прокомментировать прошедшие мероприятия. Она оценила их негативно, отметив, что не видела на лицах людей масок, никто не соблюдал дистанцию и ни одно из предписаний не выполнялось. Скорик опасается, что после проведенных праздников Абхазия столкнется с новым ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией:

«Каждый раз после проведения очередных массовых мероприятий я говорю всегда одно и то же: остановить, повернуть вспять, рассказать, что коронавирусная инфекция в Абхазии проходит по каким-то иным моментам развития эпидпроцесса, я никак не могу. Вот, все одинаково. То есть, через семь дней мы будем видеть очередной рост, через 14 дней увидим основную вспышку и потом только где-то дней через тридцать у нас начнется снижение. Вот именно таким образом развивается эпидпроцесс при коронавирусной инфекции. И он у нас развивается таким образом на протяжении уже года, правильно, же. Ну, ничего нового я вам тут сказать не могу. Точно также после проведения массовых мероприятий у нас будет регистрироваться рост заболеваемости».

Людмила Скорик сетует на отсутствие дисциплины и ответственности у граждан:

«У нас свобода действий, каждый гражданин волен делать все, что хочет. Но, увы, коронавирус есть, и это заболевание не будет в Республике Абхазия остановлено до тех пор, пока мы не поймем, что мы все сами должны соблюдать те требования, которые уже являются прописными истинами. Если в 2020 году мы не знали, что нам делать, мы бросались из крайности в крайность. Естественно, объявлять локдаун в Республике Абхазия в летний период не стоит, у нас прекрасный свежий воздух, мы должны гулять, дышать свежим воздухом, но при общении друг с другом мы должны соблюдать все требования безопасности: это маски, это социальное расстояние не менее полутора метров, не подходить друг к другу и обрабатывать руки. Это не так сложно выполнить!»

Между тем, в эфире Абхазского телевидения прозвучал буквально крик отчаяния врача реаниматолога из Гудаутского ковидного госпиталя Мадины Дасания. В своем интервью она говорит о том, что отделение реанимации переполнено, персонала не хватает, а больных не становится меньше. Врач призвала граждан соблюдать рекомендации и не подвергать опасности пожилых людей, которые хуже всех переносят COVID-19:

«Мы всю жизнь всегда беспокоились о нашем старшем поколении, или нам наплевать на наше старшее поколение, у которых много сопутствующих заболеваний? Вот я смотрю на набережной наша молодежь гуляет, да, это надо, но элементарно, придя домой, хотя бы не целуйте своих, ты же не знаешь, с чем ты зашел домой с улицы? Мы уже устали, ребята! Вот я – доктор-реаниматолог, хожу с тряпкой, чищу, а что делать? Не только я одна так делаю, все наши коллеги несмотря на то, что это – врач, медсестра, санитарка, здесь все друг другу помогают, потому что рук не хватает. Мы – задыхаемся!»

На выступление врача реаниматолога была реакция со стороны министра здравоохранения и президента. Они считают, что врач дала ошибочную информацию, не соответствующую действительному положению вещей, но при этом ни министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, ни президент Аслан Бжания не опровергли ее сообщение о том, что реанимационное отделение ковидного госпиталя переполнено и у персонала не хватает сил и рук для ухода за тяжелыми больными. Президент вместо помощи реанимационному отделению потребовал, чтобы министр «скорректировал работу в информационном пространстве» и сообщение, не понравившееся ему, было «исправлено»:

«Аслан Бжания: Гудаутский ковидный госпиталь переполнен пациентами с коронавирусом, об этом говорит некий врач по фамилии Дасания Мадина. То, что вы сейчас сказали, идет в разрез с тем, что изложено в этом интервью.

Тамаз Цахнакия: На сегодняшний день на 240 коек госпиталя в Гудаутах у нас 49 пациентов. Речь идет о том, что инфекционный корпус – это двухэтажный корпус инфекционного отделения, там отделение реанимации и интенсивной терапии на сегодняшний день заполнено полностью. Доктор, которая работает в отделении реанимации, то есть тут не совсем корректно была предоставлена информация. Речь идет не в целом о госпитале, а именно об инфекционном отделении. В сутки поступает двое-трое пациентов, столько же выписываются…

Аслан Бжания: Я, если помните, давал поручение каким-то образом скоординировать работу в информационном пространстве государственных органов власти. До вас это доходило или нет? Это нехорошо, когда такая информация выбрасывается, это читаемый ресурс, это создает негативный образ. На эти вещи надо реагировать, а еще лучше – их не допускать. Вы же знали, у нас это было один раз, потом было другой раз… Вот, позаботьтесь сделать так, чтобы в этот текст сегодня внесли изменения. Куда вы спешите с такими заявлениями?»

Многие в Абхазии удивлены тем, что вместо помощи медикам, которые во весь голос говорят о катастрофической ситуации в реанимации ковидного госпиталя, руководство страны и Минздрава требует «не допускать подобные заявления».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия