Виктора Медведчука подозревают в госизмене. У него дома прошли обыски

В Киеве в доме украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, которого называют кумом президента России Владимира Путина, во вторник прошли обыски. Генеральный прокурор Украины сообщила, что в отношении него выдвинуто подозрение в государственной измене. Местонахождение Медведчука не известно.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не назвала в сообщении в фейсбуке фамилии Медведчука, обозначив его как "народного депутата М." - однако из её записи очевидно, что речь идёт именно об одном из лидеров партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". То, что уголовное дело возбуждено именно против Медведчука, подтверждают также источники "Украинской правды". Подозреваемым является ещё один депутат Верховной Рады Тарас Козак.

Как пишет генпрокурор, подозреваемым вменяется в вину, в частности, покушение на разграбление национальных богатств в аннексированном Крыму, в том числе "передача ценных документов, касающихся ресурсов украинских недр" и признание Крыма "частью зарубежного государства".

Обыски в киевском доме Медведчука проводятся Службой безопасности Украины при участии спецназа "Альфа". Как сообщается, в этом доме политик живёт с семьёй на время ремонта его загородного дома.

Сам Медведчук пока не комментировал ни обыски, ни обвинения в свой адрес.

Виктор Медведчук считается пророссийским политиком. В последние годы он неоднократно посещал Москву, где встречался с российским руководством. Медведчука называют кумом Владимира Путина - российский президент был крёстным отцом его дочери.

Недавно Совет безопасности и обороны Украины ввёл против Медведчука и Козака санкции. В частности, были отключены от эфира три телеканала, за которыми стоит Медведчук.​