Обзор грузинской прессы

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария предположительно зарегистрирует новую партию к концу текущего месяца, пишет информационное интернет-агентство ambebi.ge. Не исключено, что тогда к нему присоединятся и несколько депутатов от партии власти, сообщает по утверждениям издания «надежный источник». Причина тому – разногласия между представителями «Грузинской мечты».

«С большой вероятностью съезд «Мечты» состоится в июне, и тогда Кобахидзе покинет пост председателя партии, который впоследствии займет Гарибашвили. Кобахидзе практически потерял поддержку депутатов. Есть информация, что некоторые из них планируют перейти в партию Гахария. Сам он будет заманивать разными обещаниями «сомневающихся» депутатов», – сказал источник издания.

Кстати, стало известно, что к команде экс-премьера намерены примкнуть и заместители мэра Горийского муниципалитета Эраст Элиджарашвили и Паата Иванишвили, которые уже подали в отставку, пишет информационное интернет-агентство netgazeti. Бывшие чиновники заявили, что этого от них требовали представители власти.

«Они настаивали на моей отставке. Конечно, мы не «пришиты» к стульям и к должности. Мы уходим с постов. Я просто хочу сказать одно своим согражданам, жителям Гори: мы к вашим услугам, рядом с вами. Мы присоединимся к команде господина Гиоргия Гахария, будем участвовать в выборах местного самоуправления, где однозначно победим», – сказал Паата Иванишвили.

В команду Георгий Гахария входит и Георгий Ходжеванишвили – бывший губернатор Шида Картли, мажоритарный депутат от Гори и Каспи. Во время выступления на пленарном заседании парламента 27-ого апреля он также заявил о давлении, оказываемом представителями партии власти на сторонников Гахария в регионах, хотя и не уточнил, в каком регионе и какого характера это давление.

* * *

Сайт немецкого радио Deutsche Welle публикует статью под заголовком: «Коронавирус не смог снизить активность грузинских воров в Испании». Они занимают лидирующие позиции в статистике (предоставленной изданию испанской полицией) по количеству разного рода ограблений, цитирует издание газета «Квирис палитра». Одно из самых громких произошло 4 мая:

«31-летний гражданин Грузии, некий Константин П. совершил нападение на известный мадридский ювелирный магазин «Эрмитаж», расположенный в центре города. Грабитель захватил заложников (как выяснилось впоследствии, он угрожал им пластиковой копией автомата). История закончилась арестом злоумышленника, но этот инцидент стал поводом для обсуждения преступлений, совершенных другими соотечественниками Константина П.».

Как правило, граждане Грузии не идут на подобные преступления, сообщают в правоохранительных органах Испании, зато в последние годы они «отличились» в ограблении квартир. Согласно данным испанской полиции 60% всех таких преступлений, зарегистрированных в Испании, совершены именно гражданами Грузии. Только в конце апреля, было арестовано 8 из них, им инкриминируется 28 квартирных краж. В Испании постоянно проживает более 20 000 выходцев из Грузии. Подавляющее большинство из них не имеют связей с криминальным миром, подчеркивают в Национальной полиции Испании, цитирует сайт Deutsche Welle газета «Квирис палитра».

* * *

Владельцы около половины зарегистрированных в Грузии автомобилей даже не пытались пройти техосмотр личного транспорта, несмотря на то, что советующее правило в государстве действует уже около двух лет, пишет газета «Резонанси». Между тем, многие автомобили, уже прошедшие соответствующую проверку остаются неисправными, утверждает респондент издания – глава транспортной ассоциации HUB Georgia Васо Урушадзе:

«Дело в том, что государство провело поверхностную реформу, не основанную на конкретных расчетах и анализе. Соответственно, положение не улучшилось ни в направлении дорожной безопасности, ни экологии. Поскольку техосмотр проводится в определенный период, водители готовятся к конкретному дню. Берут в аренду на это время покрышки, катализаторы и даже лобовые стекла. В общем, техосмотр неэффективен из-за столь поверхностного отношения к нему со стороны государства. Процесс лишь формальный, который не может изменить реальность».

Между тем в будущем году планируется ужесточение правил техосмотра, говорится в статье. На данном этапе известно, что власти будут подходить с большей строгостью к проверке системы контроля выхлопных газов, пишет «Резонанси».