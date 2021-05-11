«А почему никто не задается вопросом, где Инал Джабиев был с 23 по 28 число?»

Родственники задержанных сотрудников криминальной милиции, которые проходят по делу о смерти Инала Джабиева, пришли сегодня к зданию югоосетинского парламента в Цхинвале. Они настаивают на невиновности своих родных и считают несправедливым решение о продлении срока их содержания под стражей. Между тем пару дней назад в сеть было слито видео допроса судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которое породило дополнительные вопросы к следствию.

Под стражей на время проведения следствия по делу о смерти Инала Джабиева в данный момент находятся семь человек. Их близкие рассказали «Эху Кавказа», что их родственники с 9 мая объявили голодовку. Одна из женщин, не пожелавшая представиться, озвучила позицию тех, кто пришел сегодня к зданию законотворческого органа:

«Наши ребята объявили голодовку, потому что до сих пор, вот уже девятый месяц, никаких продвижений (в деле), ничего. И первая, и вторая, и третья экспертизы показали, что против них ничего нет. Девятый месяц ребята сидят просто так. Следствие завершено, но никакой доказательной базы у них нет. Мы хотим, чтобы нас услышали.

– Чтобы отпустили задержанных?

– Да!»

По словам тех, кто собрался у здания парламента, от задержанных было и письмо – обращение или даже «требование», как сказала одна из женщин, к председателю парламента, однако, что конкретно в нем содержалось, они затруднились ответить:

«Допустим, спикер вас сейчас примет. О чем вы будете с ним говорить?

– Чтобы отпустили, чтобы справедливое расследование было и их отпустили.

– Вы считаете, что ваши родственники и родные не виноваты?

– Конечно, нет. Это доказано и первой, и второй, и третьей экспертизой… Мы от безысходности ходим уже то в одну инстанцию, то в другую. Сейчас президента здесь нет, а то бы мы пошли и к президенту.

– Никто из задержанных, насколько известно, вины не признает. В таком случае всегда возникает вопрос, а кто же тогда виноват?

– А почему никто не задается вопросом, где он (Инал Джабиев) был с 23 по 28 число? Там (криминальная милиция) он был всего лишь полтора часа. За полтора часа таких побоев нанести было невозможно. Это и ежу понятно, наверное».

Родственники задержанных силовиков считают, что все вышесказанное доказывает и слитое в сеть видео допроса югоосетинского судмедэксперта Зарины Дзагоевой, в котором она якобы говорит, что побои Иналу Джабиеву были нанесены до 28 августа, а не 28 числа, в день его смерти.

Снятый на камеру в кабинете следователя Алана Бестаева допрос судмедэксперта Зарины Дзагоевой появился в социальных сетях пару дней назад. На тщательно смонтированных кадрах она общается с адвокатом задержанных и следователем. Каким образом оперативная съемка оказалась в открытом доступе, неизвестно. Депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев направил по этому поводу запрос в Генеральную прокуратуру:

«Мы увидели это видео, вот эти фрагменты допроса Дзагоевой Зарины и у меня сразу появились вопросы. Я понял, что съемка производится официально, то есть это не неофициальная съемка, скорее всего, она санкционированная. Хотя я пока ответы на эти вопросы не знаю. Я это все увидел, пока мы были на выходных (праздничные дни). Как только мы вышли (на работу), я запросил у прокуратуры, конкретно у следователя – санкционирована ли эта запись. Например, в статье 161 УПК прямо говорится, в каких случаях могут быть обнародованы данные, материалы или что-то другое по предварительному следствию. Но так как сегодня следствие носит предварительный характер, оно не передано в суд, то все это должно происходить с согласия следователя. Мой запрос заключается в этом: санкционировал следователь это или нет, каким образом кадры попали в интернет. То есть это официально или нет. И тогда многие вопросы будут ясны».

Прокомментировала в социальных сетях обнародованные фрагменты допроса и сама Зарина Дзагоева:

«Почему же не отправили другие фрагменты (видео), где адвокаты, мягко сказать, повышая тон, «допрашивали» меня, когда я несколько раз порывалась уйти! Все присутствующие на видео лица были враждебно настроены против меня, не думаю, что в такой обстановке, кто-либо ответил бы хоть на один вопрос! И еще этот допрос был в декабре, почему же его не выложили до тех пор, пока не пришли результаты 3-ей экспертизы? Абсолютно на все вопросы по своей экспертизе, я могу ответить в суде, что и делала неоднократно».

Результаты третьей судебно-медицинской экспертизы, с которыми уже ознакомлены адвокаты потерпевшей и обвиняемой сторон широкой общественности пока неизвестны.

Ближе к вечеру родственники задержанных рассказали «Эху Кавказа», что встреча с председателем парламента все же состоялась. Кроме Алана Тадтаева, на ней присутствовали и представители прокуратуры, которые, по словам женщин, «сказали, что до 21 мая следствие будет завершено окончательно и никто из невиновных не сядет. На этих парней практически ничего нет, против них в экспертизе нет практически ничего, кроме наручников, и трещины на губе Джабиева. Их можно обвинить только в этом. Идет следствие, и они разберутся»

Сегодня же им пообещали, что группа депутатов навестит голодающих в ИВС МВД, где содержатся подозреваемые по делу Инала Джабиева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия