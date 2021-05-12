В Киеве считают, что около 100 тысяч солдат РФ остаются у границ Украины

Служба безопасности Украины оценивает численность российских вооружённых сил, дислоцированных вблизи украинских границ, примерно в 100 тысяч. Глава СБУ Иван Баканов, выступая на совещании по вопросам безопасности, заявил, что огласил эту оценку во вторник, 11 мая, на форуме "Украина 30. Безопасность страны". По его словам, у границ Украины, включая и Крымский полуостров, сосредоточены "танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии".

Глава СБУ обратил внимание на то, что в настоящее время две трети протяженности границы Украины остаются уязвимыми. Но и остальная часть границы – на западном направлении – также требует особого внимания, добавил Баканов.

Россия в начале весны направила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров. Это вызвало на Западе и Украине подозрения в начавшейся подготовке к войне, пишет "Немецкая волна". Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Российское министерство обороны объяснило переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на минувшей неделе, что значительное количество российских сил все еще находится у границ с Украиной.